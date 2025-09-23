fbpx
Þriðjudagur 23.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum

Pressan
Þriðjudaginn 23. september 2025 21:30

Karl Bretakonungur og sonur hans Harry.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Harry Bretaprins mun aldrei geta orðið konungsfjölskyldumeðlimur í hlutastarfi, þrátt fyrir nýlegar jákvæðar fregnir um samtal og sáttaumleitanir hans við föður sinn, Karl Bretakonung.

„Konungurinn er maður sem fyrirgefur, en hann hefur einnig verið alveg skýr í því að standa við ákvörðun látinnar móður sinnar um að það geti ekki verið meðlimir í konungsfjölskyldunni sem vinna með „hálf inni, hálf úti“ reglu“ sagði heimildarmaður innan konungsfjölskyldunnar við Daily Mail.

Heimildarmaðurinn gagnrýndi einnig heimildir sem sögðu að fjögurra daga ferð Harrystil Bretlands gæti verið ný vinnufyrirmynd fyrir hann, þar sem hann fengi enn að taka að sér konungleg skyldustörf á meðan hann er búsettur í Bandaríkjunum. Harry býr ásamt eiginkonu sinni, Meghan Markle, og tveimur börnum þeirra, Archie, sex ára, og Lilibet, fjögurra ára í Kaliforníu.

„Sá sem stendur að baki Sussex-fjölskyldunni virðist hafa ruglað saman stuttu teboði með tertusneið við Versalasamninginn,“ sagði heimildarmaðurinn.

Annar heimildarmaður frá konungsfjölskyldunni sagði: „Þessar sírópskenndu upplýsingar frá meintum heimildarmönnum tengdum Harry og Markle eru einmitt ástæðan fyrir því að konungurinn og konungsfjölskyldan eru svo treg til að leggja í einhverja vegferð til sátta. Ef ætlunin er að hvetja til enduruppbyggingar trausts og samskipta, þá þjóna þau nákvæmlega öfugum áhrifum.“

Heimildarmaðurinn bætti við að heimsókn Trump forseta til Bretlands í síðustu viku hefði sýnt mikinn styrk fyrir Karl og Vilhjálm prins.

„Eins og ríkisheimsóknin í síðustu viku sýndi greinilega, liggur kraftur og áhrif nútíma konungsveldisins í óhagganlegum böndum milli konungsins og prinsins af Wales, studdir af öðrum starfandi meðlimum fjölskyldunnar.“

Talsmaður Harry sagði hins vegar við Page Six: „Harry hefur gert það ljóst að áherslan, hvað varðar fjölskyldu hans, er á föður hans, umfram það, og um öll önnur mál sem varða konungsfjölskylduna, munum við ekki tjá okkur um.“

Harry lýsti yfir áhuga á að flytja aftur til Bretlands með fjölskyldu sinni, samkvæmt tónlistarkonunni Joss Stone, sem ræddi við hann á WellChild-verðlaunahátíðinni í London á meðan hann var í heimsókn.

Talsmaður Harry sagði að hann hefði notið heimsóknar sinnar til Bretlands mjög vel.

„Honum hefur greinilega þótt mjög vænt um að vera kominn aftur til Bretlands, spjalla við gamla vini, samstarfsmenn og almennt geta stutt hið ótrúlega starf sem miðar að málefnum sem skipta hann svo miklu máli.“ 

Harry og eiginkona hans tilkynntu að þau myndu stíga til hliðar sem meðlimir konungsfjölskyldunnar í janúar 2020. Síðan þá hafa þau búið í Montecito í Kaliforníu. Stirt hefur verið milli Harry og fjölskyldu hans síðan þá, en nú virðist sem eitthvað sé að rofa til, hægt og rólega.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Bókaði sér líknardráp svo hann gæti notið lífsins – „Ég hef aldrei óttast dauðann. Ég óttast að hafa engin lífsgæði“
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Trump hafður að háði – Sagðist hafa stillt til friðar í stríði landa sem áttu ekki í átökum
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Evrópureisa elgsins Emils á enda – vonir standa til að samfélagsmiðlastjarnan setjist nú í helgan stein
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Ferðalag til Ítalíu breyttist í martröð fyrir grunlausan ferðamann
Pressan
Í gær
Foreldrar tveggja 17 ára drengja þurfa að greiða milljónir eftir heimskulegt uppátæki þeirra
Pressan
Í gær
Réttarhöld í einu elsta óupplýsta morðmáli Frakklands hófust í dag – „Kraftaverk að við séum komin hingað“

Mest lesið

Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina
Með alvarlegan heilaskaða eftir atvik um helgina – Er haldið sofandi og algjör óvissa um hvað gerist
Vendingar í máli ungu grænlensku móðurinnar – „Hjarta mitt er heilt á ný“
Nadine Guðrún rýfur þögnina um hvað henni finnst um umdeildar skoðanir Snorra
Foreldrar tveggja 17 ára drengja þurfa að greiða milljónir eftir heimskulegt uppátæki þeirra

Nýlegt

Davíð ósáttur við umfjöllun um Stuðla – „Þetta er fólkið á gólfinu, þeir sem starfa með börnum sem enginn annar vill fást við“
Borguðu of háan fasteignaskatt í sjö ár en fá ekki endurgreitt
Furðar sig á að Gummi Ben hafi verið látinn fara
Harmleikur í Þýskalandi þegar ökumaður og tvö börn brunnu inni í Teslu
Margir steinhissa á valinu á þeirri bestu í gær
Svona er æfingarútína einnar þekktustu konu heims
Æðsti maður hjá Villa að missa starfið sitt
Uppgangur á snyrtistofumarkaðnum í Reykjavík á sér myrkar hliðar
Íslendingar græða minnst á að mennta sig – Launin hækka um þetta mikið við háskólagráðuna
Pressan
Í gær
Harmleikur í Þýskalandi þegar ökumaður og tvö börn brunnu inni í Teslu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sökuð um að hafa myrt ungabarn fyrir 27 árum

Sökuð um að hafa myrt ungabarn fyrir 27 árum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Skuggalega sagan á bak við myndina – Áhyggjulaus í sturtu en nokkrum mínútum síðar tók hryllingurinn við
Pressan
Fyrir 3 dögum
Myrti ástkonuna með hrottafengnum hætti með hamri- „Hún tók allt frá mér“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Rotnandi lík fannst í bifreið þekkts söngvara – Netverjar benda á að málið er enn óhugnanlegra en það virtist í fyrstu

Rotnandi lík fannst í bifreið þekkts söngvara – Netverjar benda á að málið er enn óhugnanlegra en það virtist í fyrstu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Berserksgangur á bókasafninu – Skemmdarverk í skóla kosta 6 milljónir

Berserksgangur á bókasafninu – Skemmdarverk í skóla kosta 6 milljónir
Pressan
Fyrir 3 dögum
Gefur í skyn að fjölskyldan ætli að flytja aftur til Bretlands
Pressan
Fyrir 3 dögum

Varð blindur eftir eina íbúfen töflu – Sjóninni bjargað með ótrúlegri aðgerð

Varð blindur eftir eina íbúfen töflu – Sjóninni bjargað með ótrúlegri aðgerð
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hrottalegt morð táningsstúlku veldur enn heilabrotum rúmum áratug síðar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Farþegi lést um borð í flugi til Kanaríeyja
Pressan
Fyrir 4 dögum

Vara við ofneyslu venjulegra matarsveppa – Gætu valdið krabbameini

Vara við ofneyslu venjulegra matarsveppa – Gætu valdið krabbameini
Pressan
Fyrir 5 dögum

Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“

Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ræddi við þá sem þekktu skotmanninn best og segir fjölmiðla og yfirvöld mála upp ranga mynd af skoðunum hans
Pressan
Fyrir 5 dögum
Varaforsetinn segir tjáningarfrelsið ekki gilda um þá sem fagna andláti Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 5 dögum

Þáttur Jimmy Kimmel tekinn af dagskrá vegna ummæla hans um Charlie Kirk

Þáttur Jimmy Kimmel tekinn af dagskrá vegna ummæla hans um Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 5 dögum
Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Pressan
Fyrir 6 dögum
Ólýsanlegur harmleikur rústaði lífi tveggja fjölskyldna eftir að lögreglan fór mannavillt – „Mamma, ég elska þig en ég get þetta ekki“
Pressan
Fyrir 6 dögum
Grunlaus fótboltaaðdáandi slær í gegn – „Ég fékk Coldplay-meðferð“
Pressan
Fyrir 6 dögum

Fyrrum dómsmálaráðherra lýsir því þegar hann tilkynnti Trump um andlát Epsteins

Fyrrum dómsmálaráðherra lýsir því þegar hann tilkynnti Trump um andlát Epsteins
Pressan
Fyrir 6 dögum

WSJ sakar dómsmálaráðherra um alvarlega hræsni í nafni Charlie Kirk sem hefði aldrei samþykkt þetta

WSJ sakar dómsmálaráðherra um alvarlega hræsni í nafni Charlie Kirk sem hefði aldrei samþykkt þetta
Pressan
Fyrir 6 dögum
Hinn grunaði í máli Madeleine McCann gengur nú laus
Pressan
Fyrir 1 viku

Þekktur kokkur grunaður um að hafa framið þrjú bankarán á einum degi

Þekktur kokkur grunaður um að hafa framið þrjú bankarán á einum degi
Pressan
Fyrir 1 viku
Læknir sem fór úr skurðaðgerð til að hafa samfarir við hjúkrunarfræðing heldur leyfinu
Pressan
Fyrir 1 viku
Hvíta húsið vísar á bug sögusögnum um að einn helsti ráðgjafi Trump leiki sér með dúkkur
Pressan
Fyrir 1 viku

„Þetta er ekki eðlilegt“ – Tveir sálfræðingar óttast um heilsu forsetans

„Þetta er ekki eðlilegt“ – Tveir sálfræðingar óttast um heilsu forsetans
Pressan
Fyrir 1 viku

Móðir brúðgumans hraunaði yfir gest fyrir ósæmilega hegðun í veislunni

Móðir brúðgumans hraunaði yfir gest fyrir ósæmilega hegðun í veislunni
Pressan
Fyrir 1 viku
Þessi óleyfilega athöfn barna getur kostað fjölskyldur háar fjárhæðir
Pressan
Fyrir 1 viku
Rannsóknarlögreglukona dæmd fyrir að eltihrella og ofsækja – Laug barnaníði upp á fyrrverandi