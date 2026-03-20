Réttarhöld hafin yfir Stebba Jak í Héraðsdómi Reykjaness

Hinn þekkti tónlistarmaður, Stefán Jakobsson, bar vitni við Héraðsdóm Reykjaness í morgun, í máli þar sem hann er ákærður fyrir líkamsárás. Ákært er vegna atviks í leigubíl sem átti sér stað 6. október árið 2023 og ákærandi er Lögreglustjórinn í Reykjavík.
Stefán er sakaður um að hafa gefið brotaþola olnbogaskot í andlitið með þeim afleiðingum að hann hlaut þrjú andlitsbrot og sár á vör. Samkvæmt heimildum DV hefur brotaþoli borið verulegan skaða af atvikinu en hann krefst tæplega 5 milljóna króna í miska- og skaðabætur.
Stefán ræddi málið stuttlega við DV í kjölfar þingfestingar þess þann 11. febrúar síðastliðinn.
„Fyrir rúmum tveimur árum var ég staddur í leigubíl ásamt minni eiginkonu og öðru pari. Ég þekkti þá konu en manninn þekkti ég ekki neitt,“ sagði hann.
Segir hann að brotaþolinn hafi ráðist á sig en ekki öfugt: „Áður en við stigum inn í leigubílinn var maðurinn byrjaður, fyrirvaralaust, að ráðast á mig með orðum. Það hélt áfram þó að allir í bílnum væru að reyna að róa hann niður. Hann æsti sig bara meira og endaði svo á því að ráðast á mig. Hvernig hann meiddist í þeim átökum get ég ekki sagt til um og ber ekki ábyrgð á því.“
Stefán hafnar sakargiftum afdráttarlaust: „Ég er því saklaus af þessari ákæru og hafna henni með öllu.“
Stefán bar vitni í málinu í Héraðsdómi Reykjaness í morgun og greindi frá atvikum málsins eins og þau horfa við honum. Hann var afslappaður í dómsal, snyrtilega klæddur í svarta skyrtu og svartar buxur. Verjandi hans í málinu er Ómar Valdimarsson hæstaréttarlögmaður og réttargæslumaður brotaþola er Sævar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður.
Stefán sagðist hafa verið staddur í brúðkaupi þetta kvöld með eiginkonu sinni, vinkonu hennar og brotaþola, sem hann sagðist ekki hafa haft nein samskipti við. Er hugað var að heimferð var ákveðið að pörin tækju saman leigubíl og kom Stefán sér fyrir í sæti fjærst inngangi. Barst honum þá til eyrna að brotaþoli sagði Stefán vera að krefjast þess að hann færi heim.
Er brotaþoli kom inn í bílinn hafði hann neikvæð orð uppi um Stefán og sakaði hann um að vera að reyna að stjórna lífi þeirra, hans og unnustu sinnar. Hann sakaði Stefán líka um að vera að reyna að láta sig borga fyrir alla bílferðina.
Segir Stefán brotaþola hafa verið með neikvætt tal í sinn garð alla leiðina og hafi hann kallað sig „rusl“ og vonlausan tónlistarmann. „Hann kallaði mig aumingja og sagðist geta pakkað svona ræflum saman.“ Leiddi þetta til handalögmála af hálfu brotaþola, að sögn Stefáns sem sagðist hafa verið kominn í „bölvaða klemmu“ en hann hafi reynt að róa brotaþola. Segist hann hafa fundið greinilega fundið fyrir höggi í hnakkann sem kom á blindu hliðina. Hafi leigubílstjórinn þá stöðvað bílinn og „hvæst eitthvað“.
Segist hann hafa haldið í hendi brotaþola til að hafa hemil á honum og halda honum frá sér. Um leið og brotaþoli fór úr bílnum hafi hendi hans strokist við Stefán. Ferðin hélt síðan áfram en ekið var til baka vegna þess að brotaþoli sagðist vera læstur úti og þurfti unnusta hans að koma og hleypa honum inn. Er þau komu á staðinn var hann þó kominn inn í hús.
Stefán segir síðan að brotaþoli hafi sent þeim skilaboð þess efnis að hann væri „góður“ en hafi hagað sér illa og hafi „verðskuldað“ það sem kom fyrir hann, auk þess talaði hann um að „settla“. Stefán gat ekki útskýrt vel merkingu þessara ummæla við saksóknara.
Stefán lýsti því hvernig brotaþoli hefði þrýst honum niður í leigubílnum og hann hefði síðan fundið fyrir höggi í hnakkann. Hann hafi síðan haldið honum frá sér, haldið í hönd hans.
Saksóknari benti Stefáni á að áverkar hafi verið á brotaþola og spurði hvort hann vissi hvernig hann hefði fengið þá. Stefán gat ekki skýrt það. „Ekki undir neinum kringumstæðum réðst ég á þennan mann,“ sagði Stefán og sagðist ekki hafa verið að rífast við brotaþola. Aðspurður hvort hann hafi sjálfur hlotið áverka sagðist hann hafa fengið kúlu.
Í skilaboðunum frá brotaþola var myndefni sem sýndi áverka á honum, Stefán sagðist ekki kunna skýringar á áverkunum en hann hafi ekki valdið þeim. Hann segist ekki hafa túlkað myndefnið sem ásökun á hendur honum um ofbeldi.
Ómar Valdimarsson, verjandi Stefáns, spurði hvenær brotaþoli hafi byrjað með æsing og sagði hann að hann hefði komið æstur inn í bílinnn. Hann hafi byrjað að tala illa um sig og hafi síðan gert sig breiðan í bílnum svo Stefán þurfti sífellt að færa sig fjær honum. Hann hafi beðið um að „hætta þessu og láta mig í friði, við erum á leiðinni heim“.
Við það hafi framkoma mannsins breyst í beina ógnun.
Aðspurður sagði Stefán að af fjórum farþegum hafi brotaþoli verið stærstur. Hann væri stærri en hann og þéttari. Honum hafi staðið til boða, það er brotaþola, að sitja frammi í, en hann hafi kosið að setjast við hlið Stefáns.
Stefán sagði að brotaþoli hafi sest með það miklum látum inni í bílinn að það hafi ekki verið í boði fyrir Stefán annað en að færa sig.
Aðspurður sagði Stefán að samskipti hans og brotaþola um kvöldið áður en inn í leigubílinn var komið hafi verið engin, heldur ekki áður, en þeir vissu hvor af öðrum.
Stefán segir að ógnanir og ögranir brotaþola í hans garð í leigubílnum hafi stigmagnast. Hann hafi meðal annars kvartað undan tónlistinni í bílnum og talið Stefán bera ábyrgð á henni. Stefán segist hafa brugðist friðsamlega við ögrununum og vonast eftir því að ástandið myndi lagast, og reynt að leiða framkomu mannsins hjá sér. Þetta leiddi síðan til handalögmála er maðurrinn greip í Stefán. Þá hafi hann upplifað ástandið sem ógnandi. „Mjög ógnandi“, sagði hann og sagðist hafa verið hræddur og ekki vitað hvert atburðarásin stefndi. „Það er ekki gott að vera lokaður inni við svona aðstæður og ekki komast lönd né strönd“.
Í ákæru er Stefáni gefið að sök að hafa slegið manninn með olnboganum. Hann kannast ekki við að hafa gert það.
Ómar spurði hann út í samskipti þeirra eftir þetta kvöld. Segir Stefán að maðurinn hafi sent honum skilaboð um hánótt nokkrum dögum síðar og sagt að þeir þyrftu að hittast og „ræða þetta mál“. Hann svaraði því þannig að upplifun þeirra af atburðum kvöldsins væri ólík og hann hefði ekki áhuga á að hitta hann.
„Það hefur verið stanslaust áreiti frá þessum manni í tvö ár,“ segir Stefán og brotaþoli hafi sent honum mikinn fjölda skilaboða, „meðal annarrs um börnin mín,“ sagði hann og tilgreindi mjög óviðeigandi skilaboð.
Hann sakaði hann einnig um að hafa sent skilaboð á vinnuveitanda Stefáns og á veitingamann á Græna hattinum, þess efnis að Stefán ætti ekki að fá að starfa fyrir þessa aðila.
Saksóknari benti Stefáni á að brotaþoli hafi sent mynd af sér með áverka og sakað hann um að hafa valdið þeim. „Ég kýldi hann ekki,“ sagði Stefán ákveðinn. „Þó að hann segi það þá bara gerðist það ekki.“ dv
