Sunnudagur 08.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Gabríel Douane grunaður um að stinga mann í miðborginni nokkrum dögum eftir að hann var látinn laus

Ágúst Borgþór Sverrisson
Sunnudaginn 8. febrúar 2026 19:10

Lesa nánar

Maður sem er í haldi lögreglu, grunaður um hnífstungu fyrir utan skemmtistað í miðborg Reykjavíkur í nótt, er Gabríel Douane Boama, landsþekktur síbrotamaður.

Gabríel var látinn laus af Hólmsheiði fyrr í vikunni eftir að hafa afplánað í um eitt og hálft ár fyrir ýmis brot. Hann á  jafnframt yfir höfði sér dóma í öðrum málum sem ekki hefur verið réttað í.

DV hefur ekki upplýsingar um hver árásarþolinn var en óstaðfestar heimildir herma að hann sé ótengdur Gabríel. Ekki liggja heldur fyrir upplýsingar um líðan árásarþolans.

Mbl.is greindi fyrst frá handtökunni. Segir að hinn grunaði hafi verið handtekinn á þriðja tímanum í dag í íbúðarhúsnæði.

Strok úr héraðsdómi

Gabríel, sem er 23 ára, vakti þjóðarathygli árið 2022 er hann strauk úr haldi lögreglu í Héraðsdómi Reykjavíkur, þar sem mál hans var til meðferðar. Var hann handtekinn nokkrum dögum síðar. Gabríel á langan brotaferil að baki þrátt fyrir ungan aldur og var meðal annars viðriðinn blóðug átök í Borgarholtsskóla í janúar árið 2021.

Hefur reynt að betra sig

DV hefur á undanförnum árum birt tvö viðtöl við Gabríel innan úr fangelsi. Þar hefur hann tjáð þrá sína eftir betra lífi án fíkniefna og afbrota. Hefur hann lýst tilraunum sínum til að betra sig og halda sér edrú, meðal annars með tónlistariðkun.

Sjá einnig: Gabríel Douane og bróðir hans semja tónlist saman á Hólmsheiði – „Ég á skilið að vera í fangelsi fyrir það sem ég hef gert

Þessar tilraunir hafa ekki borið árangur og hefur Gabríel raunar brotið af sér innan fangelsisins í kjölfar þessara viðtala.

DV hefur einnig heimildir fyrir því að ekki hafa beðið Gabríels stuðningsnet við lausn hans í vikunni en að hann þurfi á betri úrræðum að halda en þeim að fara beint úr fangelsi „á götuna“.

Uppfært kl. 20:26:

Samkvæmt frétt Vísis eru þrír í haldi vegna árásarinnar.

