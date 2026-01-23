fbpx
Föstudagur 23.janúar 2026

Mikil vonbrigði í Malmö

Ritstjórn DV
Föstudaginn 23. janúar 2026 16:15

Ísland tapaði sínum fyrsta leik á EM í handbolta, gegn Króatíu, 29-30, eftir að staðan í hálfleik var 15-19.          .

Íslenska liðið náð aldrei almennilegum takti í leiknum og Króatar leiddu allan tímann. Varnarleikur og markvarsla vorum í molum mestan hluta leiksins en sóknarleikurinn var betri.

Ísland er enn með tvö stig í milliriðli eftir þennan leik og á möguleika á að komast í undanúrslit með því að vinna þá leiki sem eftir eru.

Næsti leikur okkar manna er gegn gestgjöfum Svía á sunnudag kl. 17.

Óðinn Ríkharðsson var markhæstur í íslenska liðinu með sjö mörk.

