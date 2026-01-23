fbpx
Föstudagur 23.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Heiða gengst við að hafa sent skilaboðin og biður Pétur afsökunar – „Hef einsett mér að gera betur"

Ritstjórn DV
Föstudaginn 23. janúar 2026 22:38

Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri gengst við því að hafa sent skilaboð þar sem hún kallaði mótframbjóðanda sinn, Pétur Marteinsson, frægan karl með enga reynslu.

Skilaboðin hafa verið til umfjöllunar í fjölmiðlum í dag en þar var viðtakandi hvattur til að skrá sig í Samfylkinguna til að taka þátt í prófkjöri flokksins.

Heiða sagðist í Pallborðinu hjá Vísi í dag ekki muna eftir þessum skilaboðum en útilokaði þó ekki að hafa sent þau.

„Ég nefnilega man ekki eftir að hafa sent þessi skilaboð, nei. En ég get náttúrulega ekki útilokað það,“ sagði Heiða í Pallborðinu. Málið hefur rifjast upp fyrir henni síðan því nú hefur hún birt yfirlýsingu þar sem hún gengst við skilaboðunum og biður Pétur afsökunar.

„Vegna fréttar af skilaboðum frá mér þar sem talað er um andstæðing minn í forvali Samfylkingarinnar og skráningar í flokkinn vil ég segja eftirfarandi:
Eftir allmikla leit verð ég að gangast við að hafa sent þennan póst fyrr í vikunni. Ég hef það eitt mér til afsökunar að á undanförnum 3 vikum hafa líklega þúsundir skilaboða farið frá mér til félaga í flokknum, auk vina og kunningja.

Þegar ég var fyrst spurð um málið kannaðist ég ekki við að hafa sent umrædd skilaboð og kannaðist ekki við nema brot af textanum. Og sá ekki til hverrar hann var. En hef nú fundið skilaboðin sem eru hluti af lengra samtali milli mín og þeirrar sem fékk póstinn frá mér. Sú hefur ávallt deilt skoðunum mínum á jafnréttismálum og taldi ég um einkasamtal að ræða okkar á milli. Í póstinum vísa ég í áhyggjur mínar af jafnréttisbaráttunni.

En þetta var kapp án forsjár, því ég vil ekki tala niður aðra frambjóðendur í minni baráttu. Ég bið Pétur Marteinsson afsökunar og hef einsett mér að gera betur“

Í umræddum skilaboðum benti Heiða viðtakanda á að nú stæði yfir smölun í flokkinn vegna prófkjörsins. Henni þætti baráttan erfið þar sem „karl með enga reynslu en frægur á að koma í stað mín“ og Heiða sagðist óttast um áherslur hans.

