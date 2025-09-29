fbpx
Mánudagur 29.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Trump svipti forseta Kólumbíu vegabréfsáritun –

Ritstjórn DV
Mánudaginn 29. september 2025 06:30

Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandarísk yfirvöld hafa ákveðið að draga vegabréfsáritun Gustavo Petro, forseta Kólumbíu, tilbaka eftir að sá síðarnefndi lét til sín taka í mótmælum í New York í síðustu viku á meðan Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna stóð  þar sem þjóðarmorði Ísraela í Gaza var mótmælt. Hinn vinstri sinnaði og litríki Petro sagði aðp ákvörðun stjórnar Donald Trump væri til marks um það að Bandaríkin virði ekki lengur alþjóðalög. Áður hafði Petro einnig farið mikinn og krafist þess að árásir Bandaríkjanna á báta meintra fíkniefnainnflytjenda ætti að rannsaka sem sakamál.

Petro var síður en svo sáttur við þessa ákvörðun og  lét Donald Trump heyra það í færslum á X og sagðist hafa óskað eftir fundi með honum augliti til auglitis að ræða stöðuna í Gaza. Ætlaði Petro, að eigin sögn, að freista þess að fá Trump til þess að taka stöðu gegn þjóðarmorði.

„Konan þín, Herra Trump, eða dætutr, ættu að segja þér að það er ekki í lagi að drepa börn. Dætur mínar segja mér það,“ sagði ósáttur Petro í færslunum. Þar hvatti hann meðal annars Trump til þess að fjarlægja sig frá Hitler og hvatti hermenn Bandaríkjanna til þess að óhlýðnast skipunum hans.

Það er því með öllu óvíst hvort að Petro muni heimsækja Bandaríkin í bráð.

Gustavo Petro, forseti Kólumbíu
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 30 mínútum
Trump svipti forseta Kólumbíu vegabréfsáritun –
Fréttir
Fyrir 51 mínútum
Segir augljóst að Pútín sé undirbúa innrás í annað Evrópuland
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Illa slasaður eftir slys á rafmagnshlaupahjóli
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
„Öskubuskuþjófurinn“ hlaut makleg málagjöld
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Stefán Einar kallar Hallgrím Helgason hrotta og segir samvisku Bubba vera beygða og beyglaða
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Magga Frikka þróar umhverfisvænar umbúðir og hlýtur alþjóðleg verðlaun
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Óumflýjanleg hækkun eftirlaunaaldurs – „Við vinnum og vinnum og vinnum“
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
„Rússum má aldrei takast að hræða okkur frá því að standa með Úkraínu“

Mest lesið

Kom í ljós hvers vegna tugir milljóna fóru í Gylfa Þór
Stefán Einar kallar Hallgrím Helgason hrotta og segir samvisku Bubba vera beygða og beyglaða
Ósáttur eftir að fundarhaldarar komu að lokuðum dyrum í Tryggvaskála – „Ákveður Samfylkingin í Árborg að ráðast opinberlega á mitt fyrirtæki“
Gufunesmálið: Hvers vegna var konan sýknuð?
Gufunesmálið: Maður sem hafði samband við lögreglu og átti þátt í að leysa málið var sakfelldur

Nýlegt

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Gunnar Heiðar ekki áfram í Njarðvík
Ósáttur eftir að fundarhaldarar komu að lokuðum dyrum í Tryggvaskála – „Ákveður Samfylkingin í Árborg að ráðast opinberlega á mitt fyrirtæki“
Sigur fyrir sjálfsmyndina – Ný íslensk heimildarmynd um íslensku keppendurna á Special Olympics
Hugnast ekki hugmyndin en KSÍ veitir ekki af peningnum
Þrír fluttir á slysadeild eftir bílveltu – Reyndi að stinga lögreglu af
Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Gufunesmálið: Hvers vegna var konan sýknuð?
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Gufunesmálið: Maður sem hafði samband við lögreglu og átti þátt í að leysa málið var sakfelldur

Gufunesmálið: Maður sem hafði samband við lögreglu og átti þátt í að leysa málið var sakfelldur
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Fangi kvartar undan álagi við umönnun samfanga með Alzheimer – „Ef það eru vitleysingar að sinna þeim þá ræna þeir bara af þeim“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Setti brunakerfi á gistiheimili í gang svo vatn flæddi út um allt
Fréttir
Í gær

Leigusalinn lét bera konu á fertugsaldri út – Þá kom óhugnaðurinn í ljós

Leigusalinn lét bera konu á fertugsaldri út – Þá kom óhugnaðurinn í ljós
Fréttir
Í gær

Setti heimsmet í að hlaupa á fjórum fótum

Setti heimsmet í að hlaupa á fjórum fótum
Fréttir
Í gær
Hafði ekki erindi sem erfiði eftir óljósa tjónstilkynningu – „Einhver svartur fólksbíll“
Fréttir
Í gær

Halla segist ekki hafa öll svörin – „En ég veit að það skiptir máli að hlusta“

Halla segist ekki hafa öll svörin – „En ég veit að það skiptir máli að hlusta“
Fréttir
Í gær
Víetnami fær ekki stöðu þolanda mansals – Blekktur og látinn vinna launalaust
Fréttir
Í gær
Segja Airbnb-frumvarpið óþarft – „Réttara væri að framfylgja gildandi lögum“
Fréttir
Í gær

Húsnæðismál eldri borgara í Hafnarfirði enn óleyst – Meirihlutinn neitaði að taka húsið, sem er efst á óskalistanum, af söluskrá

Húsnæðismál eldri borgara í Hafnarfirði enn óleyst – Meirihlutinn neitaði að taka húsið, sem er efst á óskalistanum, af söluskrá
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Musk sagði að Trump væri í Epstein-skjölunum en svo reynist hann vera þar sjálfur

Musk sagði að Trump væri í Epstein-skjölunum en svo reynist hann vera þar sjálfur
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Veitustjóri Dalvíkurbyggðar rekinn eftir innan við tvö ár í starfi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Faðir féll milli skips og bryggju Fæðingarorlofssjóðs – Kerfið sagði nei
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stytta reist af Trump og Epstein við þinghúsið í Washington – „Bestu vinir að eilífu“

Stytta reist af Trump og Epstein við þinghúsið í Washington – „Bestu vinir að eilífu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Annað merki á Vestfjörðum veldur kergju – „Hvort er ljótara? þetta merki eða nýja merkið hjá Vesturbyggð?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ríkasta tíundin eigi nú rúmlega helming alls auðs á Íslandi – stórgræddu á aðgerðum síðustu ríkisstjórnar
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dómur fallinn í Gufunesmálinu – Þrír fá þunga refsingu
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum laust til umsóknar – Þetta eru hæfniskröfurnar

Embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum laust til umsóknar – Þetta eru hæfniskröfurnar
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hafþór Júlíus skorar á Jake Paul í hnefaleikum – Paul hafi aðeins boxað við „litla menn“

Hafþór Júlíus skorar á Jake Paul í hnefaleikum – Paul hafi aðeins boxað við „litla menn“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Fréttir
Fyrir 2 dögum

„Heilt yfir er um að ræða hvassasta vindinn sem komið hefur í marga mánuði“

„Heilt yfir er um að ræða hvassasta vindinn sem komið hefur í marga mánuði“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
„Rottukeisari“ New York borgar hoppar frá borði
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Lögregla kölluð til vegna nágrannaerja
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Fjallabyggðarhöfn í vanda sem stefnir í að dýpki enn frekar

Fjallabyggðarhöfn í vanda sem stefnir í að dýpki enn frekar
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Kolbrún vill aðgerðir gagnvart fjárhættuspili – Íslandsspil hafi notað viðkvæma hópa í tilraunasal

Kolbrún vill aðgerðir gagnvart fjárhættuspili – Íslandsspil hafi notað viðkvæma hópa í tilraunasal
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Refsing hótelstarfsmanns sem nauðgaði þroskaskertum gesti milduð
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Úthúðar Guðmundi Inga og segir hann ekki ráða við verkefnið – „Gerum við ekki meiri kröfur en þetta?“