fbpx
Mánudagur 22.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Borguðu of háan fasteignaskatt í sjö ár en fá ekki endurgreitt

Jakob Snævar Ólafsson
Mánudaginn 22. september 2025 16:00

Mynd. Vefur Hvalfjarðarsveitar

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Yfirfasteignamatsnefnd hefur staðfest afgreiðslu Hvalfjarðarsveitar á máli hjóna sem eiga fasteign í sveitarfélaginu. Eftir að í ljós kom að þau höfðu verið rukkuð um of háan fasteignaskatt í sjö ár kröfðust hjónin þess að álagningin yrði leiðrétt afturvirkt. Sveitarfélagið leiðrétti álagninguna en varð hins vegar ekki við því að gera það afturvirkt og hjónin fá því ekki neina endurgreiðslu.

Hjónin eignuðust fasteignina árið 2017 en hún hafði áður verið í eigu fyrirtækis og þar var rekinn gististaður. Í samræmi við það lagði Hvalfjarðarsveit á eignina fasteignaskatt samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga en þar er kveðið á um að hámarks fasteignaskattur á fasteign þar sem rekin er ferðaþjónusta megi vera 1,32 prósent af fasteignamati.

Ekki kemur fram í úrskurðinum nákvæmlega hversu háan fasteignaskatt Hvalfjarðarsveit lagði á eignina en árið áður en hjónin keyptu hana var álagningin eins og um gististað væri að ræða og var síðan óbreytt á árunum 2017-2024.

Hjónin nýttu hins vegar ekki eignina til neins rekstrar heldur til búsetu og haustið 2024 bárust upplýsingar um það með munnlegum hætti til Hvalfjarðarsveitar sem breytti álagningunni í kjölfarið til samræmis við ákvæði áðurnefndra laga. Samkvæmt þeim mega sveitarfélög ekki leggja hærri fasteignaskatt á íbúðarhúsnæði en sem nemur 0,5 prósent af fasteignamati.

Engin endurgreiðsla

Fyrr á þessu ári fóru hjónin fram á að sveitarfélagið breytti skráningu eignarinnar úr því að vera gististaður yfir í íbúðarhúsnæði. Lögmanni þeirra var tjáð að það hefði verið á ábyrgð hjónanna að láta vita að enginn rekstur væri lengur í eigninni. Þau hefðu í þessi sjö ár ekki gert neinar athugasemdir við álagninguna. Það væri of seint að kæra og ekki stæði til að endurgreiða þeim.

Hjónin kærðu þá niðurstöðu til nefndarinnar og kröfðust afturvirkar leiðréttingar. Þau sögðu meðal annars í sinni kæru hafa talið það óþarfi að láta sérstaklega vita að enginn rekstur væri lengur í eigninni enda hefðu þau talið það eiga að vera augljóst eftir að fyrirtækið, sem hafði rekstrarleyfi, seldi hana til þeirra. Þau hafi einfaldlega ekki áttað sig á að skráning eignarinnar væri enn óbreytt og þau því rukkuð um of háan fasteignaskatt. Vildu hjónin meina að Hvalfjarðarsveit hefði ekki sinnt leiðbeiningarskyldu sinni gagnvart þeim. Sveitarfélagið hafi vísað til þess að þau hafi í þessi sjö ár ekki gert neinar athugasemdir en hins vegar hafi þeim aldrei á þessum tíma verið greint frá forsendum álagningarinnar og þau því verið grunlaus um að hún væri of há.

Vildu hjónin einnig meina að kærufrestur væri ekki liðinn þar sem Hvalfjarðarsveit hefði ekki leiðbeint þeim um rétt þeirra til að kæra álagninguna.

Þeirra ábyrgð

Hvalfjarðarsveit stóð fast á því að kærufrestur væri liðinn og því bæri að vísa kæru hjónanna frá. Sagði sveitarfélagið það einnig hafa komið skýrt fram á álagningarseðlum að eignin væri flokkuð sem atvinnuhúsnæði. Tilkynnt væri um álagninguna í febrúar ár hvert og því væri kærufrestur fyrir álagningu hvers árs þrír mánuðir, frá þeim tíma. Hjónin hafi á þessum sjö árum aldrei gert neinar athugasemdir og því sýnt af sér tómlæti við að halda sínum réttindum til haga.

Minnti sveitarfélagið á að annað af hjónunum hefði átt fyrirtækið sem rak gististaðinn í eigninni. Þegar rekstri á grundvelli leyfis til reksturs gististaðar væri hætt bæri að tilkynna sýslumanni um það en það lægi ekki fyrir að það hafi verið gert, í þessu tilfelli, en um slíkar breytingar fái sveitarfélagið engar upplýsingar frá sýslumanni. Hvalfjarðarsveit tók ekki undir það með hjónunum að það ætti að vera augljóst að þegar eign þar sem gististaður sé rekinn sé seld þýði það að rekstri hafi þar með verið hætt.

Sagði Hvalfjarðarsveit að lokum flokkun eignarinnar hafa verið breytt á síðasta ári og hún færð í gjaldflokk íbúðarhúsnæðis en ekki væru lagalegar forsendur til að breyta skráningunni afturvirkt.

Í athugasemdum við andsvör Hvalfjarðarsveitar vildu hjónin meðal annars meina að sveitarfélagið hafi átt að vekja athygli þeirra á því að þau væru að greiða of háan fasteignaskatt. Sveitarfélaginu hafi verið full kunnugt um að fasteignin væri ekki lengur nýtt til atvinnureksturs.

Engin endurgreiðsla

Í niðurstöðu yfirfasteignamatsnefndar segir að á álagningarseðlum hjónanna hafi komið meðal annars fram upplýsingar um gjaldflokkun og álagningarprósentu fasteignaskatts vegna fasteignarinnar en vísað til vefsíðu sveitarfélagsins um kæruheimild og kærufrest til yfirfasteignamatsnefndar.

Nefndin segir að þar sem kærufrestur vegna álagningar áranna 2017-2023 sé löngu liðinn verði að vísa þeim hluta kærunnar frá. Kæra vegna álagningar fyrir árið 2024 fær hins vegar að standa þar sem nefndin segir að Hvalfjarðarsveit hafi ekki leiðbeint hjónunum um rétt þeirra til að kæra með fullnægjandi hætti. Það dugi ekki að vísa í almennar upplýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins eins og gert hafi verið.

Nefndin segir hins vegar mestu skipta að þar sem hjónin hafi ekki tilkynnt sveitarfélaginu fyrir álagningu ársins 2024 að ekki stæði til að hafa rekstur gististaðar í fasteigninni á árinu. Það dugi ekki til að breyta álagningunni að tilkynna slíkt eftir á.

Álagning fyrir árið 2024 eins og um atvinnuhúsnæði væri að ræða stendur því óbreytt og kæru vegna álagningar áranna 2017-2023 er vísað frá. Fasteignaskattur sem lagður verður á eignina framvegis verður í samræmi við að um íbúðarhúsnæði er nú að ræða en hin of háa álagning áranna 2017-2024 verður ekki endurgreidd.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 32 mínútum
Borguðu of háan fasteignaskatt í sjö ár en fá ekki endurgreitt
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Hafnarfjarðarmálið: Hinn grunaði hafði lítil sem engin tengsl við drenginn
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Heilbrigðisyfirvöld í Bandaríkjunum gagnrýnd fyrir áform um að tengja parasetamól við einhverfu
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Mölvaði rúðu í lögreglubíl með hausnum
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ný Airpods kosta 28-65% meira á Íslandi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Mannanafnanefnd kynnir ný nöfn – Nú má heita Emerentíana, Ívalú og Samir
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Margverðlaunuð sýrlensk kvikmyndagerðarkona á RIFF
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Góð ráð varðandi hönnun – Hægt að fyrirbyggja kostnaðarsöm mistök

Mest lesið

Sighvatur og eiginkona hans borguðu 240 þúsund krónur fyrir bólusetningu hér á landi – Kostar ekkert á Kýpur
Harmleikur í Þýskalandi þegar ökumaður og tvö börn brunnu inni í Teslu
Skuggalega sagan á bak við myndina – Áhyggjulaus í sturtu en nokkrum mínútum síðar tók hryllingurinn við
Furðar sig á að Gummi Ben hafi verið látinn fara
Tyler Robinson látinn vera í sérstökum sloppi til að koma í veg fyrir sjálfsvíg – Hótaði að taka eigið líf

Nýlegt

Furðar sig á að Gummi Ben hafi verið látinn fara
Harmleikur í Þýskalandi þegar ökumaður og tvö börn brunnu inni í Teslu
Myrti ástkonuna með hrottafengnum hætti með hamri- „Hún tók allt frá mér“
„Þetta eru veiðigjöld bankakerfisins“
Segir frá ofbeldissambandi
Augnablikið þegar hún komst að því að eiginmaður hennar hefði verið skotinn
Leikmaður Arsenal gæti verið mikið meiddur
Mannanafnanefnd kynnir ný nöfn – Nú má heita Emerentíana, Ívalú og Samir
Talið tímaspursmál hvenær verður tekið í gikkinn – Hver verður eftirmaður Potter?
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Tveir starfsmenn með stöðu sakbornings vegna bruna á Stuðlum
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Grunur um íkveikju í Írabakka

Grunur um íkveikju í Írabakka
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Sighvatur og eiginkona hans borguðu 240 þúsund krónur fyrir bólusetningu hér á landi – Kostar ekkert á Kýpur
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
Réðst á tvær konur í miðborginni og hljóp svo út í nóttina
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Tyler Robinson látinn vera í sérstökum sloppi til að koma í veg fyrir sjálfsvíg – Hótaði að taka eigið líf

Tyler Robinson látinn vera í sérstökum sloppi til að koma í veg fyrir sjálfsvíg – Hótaði að taka eigið líf
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Starfsmaður stal ómetanlegu armbandi faraós – Endaði í bræðslupottinum

Starfsmaður stal ómetanlegu armbandi faraós – Endaði í bræðslupottinum
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Lögreglan á Vestfjörðum fær á baukinn fyrir lélega gervigreindarmynd – Fimm fætur og ekkert höfuð
Fréttir
Í gær

Helgi Hrafn keypti forláta flíspeysu fjármálaráðherra

Helgi Hrafn keypti forláta flíspeysu fjármálaráðherra
Fréttir
Í gær
Kneecap bannaðir í Kanada
Fréttir
Í gær
Umdeildar mávavarnaraðgerðir í Suðurnesjabæ – Vængbrotna og drepast – „Óþarfi að slasa dýrið!“
Fréttir
Í gær

Sauð upp úr á Ísafirði – Ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás

Sauð upp úr á Ísafirði – Ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás
Fréttir
Í gær

Bretar og Kanadamenn viðurkenna Palestínu sem ríki

Bretar og Kanadamenn viðurkenna Palestínu sem ríki
Fréttir
Í gær
Þýskur ráðherra húðskammar Íslendinga og aðrar sniðgönguþjóðir í Eurovision – „Breytir hátíð umburðarlyndis í réttarhöld“
Fréttir
Í gær
Hjón grétu saman á Íslandi – Aldrei séð eins marga „samfélagsmiðla ferðamenn“ áður
Fréttir
Í gær

Formaður VM fjallar um ágreining útgerðarmanna – „Ég hef ekki sjálfur þurft að glíma við Binna blanka“

Formaður VM fjallar um ágreining útgerðarmanna – „Ég hef ekki sjálfur þurft að glíma við Binna blanka“
Fréttir
Í gær
Hjónin sem urðu fyrir fordómum í Keflavík stækka við sig – „Þetta kaffihús er ekki aðeins okkar… það er líka þitt“
Fréttir
Í gær
Maður sem stökk fram af svölum til að fremja sjálfsvíg – Lenti á eldri konu og er sakaður um manndráp
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Ívar þurfti að krefjast fjárnáms til að fá greiddar miskabætur frá manni sem kallaði hann veiðiþjóf – „Rétt skal vera rétt“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Verkalýðsfélag í Hafnarfirði segist ekki standa í neinu samsæri – „Fyrir neðan virðingu kjörinna fulltrúa“

Verkalýðsfélag í Hafnarfirði segist ekki standa í neinu samsæri – „Fyrir neðan virðingu kjörinna fulltrúa“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn

Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sólveig Anna hæðist að svari Einars Bárðarsonar – „Gæti verið efni í spennandi sálfræðitrylli“ 
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Íslendingur sagður hafa myrt konu á sjötugsaldri í Stokkhólmi

Íslendingur sagður hafa myrt konu á sjötugsaldri í Stokkhólmi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Palestínsk kona á Íslandi krefst lögskilnaðar frá eiginmanni sínum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ljóst að hræðilegir atburðir áttu sér stað á heimili unga drengsins í Hafnarfirði
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Segir foreldra horfa til Langanesbyggðar í leit að kyrrð og ró

Segir foreldra horfa til Langanesbyggðar í leit að kyrrð og ró
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Forstöðumenn lýsa fullum stuðningi við framkvæmdastjóra og stjórn Sólheima

Forstöðumenn lýsa fullum stuðningi við framkvæmdastjóra og stjórn Sólheima
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Flóttakona mátti ekki rifta leigusamningi í Mosfellsbæ – Heimilið í heimalandinu lagt í rúst og bróðir hennar drepinn
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Líkfundur í Hafnarfirði