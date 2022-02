Íslendingar harmi slegnir eftir atburði næturinnar – „Mannvonska í sinni hreinustu mynd“ – „Fokkfokkkfokkfokkfokk“

Mörgum brá í brún í morgunsárið þegar fréttamiðlar voru opnaðir og fregnir um ástandið í Úkraínu voru lesnar. Aðrir höfðu vart sofið út af spennunni milli Rússa og Úkraínu og fylgdust með í rauntíma er fyrstu fregnir bárust í morgun þegar Vladimír Pútín forseti Rússlands tilkynnti á á þriðja tímanum í nótt að hann hefði fyrirskipað rússneska hernum að ráðast inn í Úkraínu.

Ávarp Pútíns kom í kjölfar þess að boðað var til neyðarfundar öryggisráðs Sameinuðu Þjóðanna sem forseti Úkraínu, Volodimír Zelensky óskaði eftir þar sem Pútín hafði neitað að ræða við hann.

Skömmu eftir tilkynningu Pútíns mátti heyra sprengingar víða í Úkraínu, en um stærstu árás eins Evrópuríkis gegn öðru er um að ræða síðan í seinni heimsstyrjöldinni.

Úkraínski herinn hefur tekið til varna og ljóst er að stríð er hafið í Evrópu.

Ólíkt seinni heimsstyrjöldinni er þó tilvera Internetsins og samfélagsmiðla en á samfélagsmiðlum hefur fjöldi Íslendinga brugðist við ástandinu, lýst yfir ótta, fordæmt aðgerðir Rússa og lýst yfir stuðningi með Úkraínu.

Hér má sjá örlítið brot af viðbrögðum Íslendinga undanfarnar klukkustundir á samfélagsmiðlinum Twitter.

Iceland strongly condemns Russia's military attack on Ukraine. This act of war is against international law and puts millions of innocent lives in danger. https://t.co/5KXkXo56Fw

— President of Iceland (@PresidentISL) February 24, 2022