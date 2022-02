Ólöglegt eitur fannst í perum úr Skeifunni

Matvælastofnun varar við neyslu á kóreskum perum frá Kína sem fyrirtækið Dai Phat hefur flutt inn. Þetta kemur fram í tilkynningu sem birt var á vefsíðu stofnunarinnar.

Þá kemur fram að leifar af varnarefninu klórpyrifos hafi fundist í perunum en ólöglegt er að nota það í matvælaframleiðslu. Fyrirtækið hefur með aðstoð heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur innkallað vöruna.

Innköllunin á einungis við eftirfarandi vöru:

Vöruheiti: Kóreskar perur

Framleiðandi: Laiwu Manhing Co Ltd, No. 8 Wangxing Road, Yangzhuang LaiWu,

Framleiðsluland: Kína

Innflytjandinn: Dai Phat Trading inc. ehf, Faxafeni 14, 108 Reykjavík.

Dreifing: Verslun Dai Phat Asian Supermarket, Faxafeni 14, 108 Reykjavík.