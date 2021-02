Tvö íslensk verk í forvali til Óskarsverðlauna – Fleiri Óskarsverðlaun á leið til Íslands?

Stuttmyndin Já-Fólkið eftir Gísla Darra Halldórsson er hluti af 10 mynda forvali sem besta teiknaða stuttmynd ársins 2020 á Óskarnum. Myndin var frumsýnd 24. janúar 2020 á Minimalen Short Film Festival í Þrándheimi í Noregi. Myndin er rúmlega 8 mínútur að lengd og er talsett af m.a. Helgu Brögu Jónsdóttur, Jóni Gnarr og Ilmi Kristjánsdóttur. Myndin hefur verið sýnd á mörgum hátíðum og verður sýnd á Reykjavík International Film Festival í haust. Hér fyrir neðan má sjá viðtal við Gísla Darra frá kvikmyndahátíð í Annecy.

Lagið Husavik er einnig í forvali Óskarsins í ár sem besta lag. Lagið var samið af Atla Örvarssyni fyrir myndina Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga sem Netflix framleiddi og var hluti af henni tekinn upp á Íslandi. Lagið er sungið af Will Ferrel og My Marianne. Lagið sló í gegn um allan heim og var í efstu sætum vinsældarlista um allan heim. Einnig er lagið komið með rúmlega 23 milljónir spilanna á Spotify og rúmlega 8 milljónir á YouTube.

DV óskar Atla og Gísla Darra innilega til hamingju en það kemur í ljós 15. mars hvaða 5 verk í hverjum flokki hljóta tilnefninguna.