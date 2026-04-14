Kyntákn tíunda áratugarins hraðspólar kynlífssenur nútímans – Þetta er ástæðan

Bandaríska leikkonan Sharon Stone segist ekki vera aðdáandi kynlífssena í kvikmyndum nútímans og segir þær eiga sammerkt að skorta einn lykilþátt.
Stone, sem er 68 ára, segist hafa orðið vitni að umtalsverðri breytingu á því hvernig kynlíf er sýnt á skjánum og fullyrðir að nánd á skjánum hafi misst það sem gerði hana öfluga.
Ferill Stone gjörbreyttist með hlutverki hennar sem glæpasagnahöfundurinn Catherine Trammel í kvkmyndinni Basic Instinct árið 1992. Myndin fylgir rannsóknarlögreglumanninum Nick Curran (Michael Douglas) þegar hann rannsakar grimmilegat morð. Trammel, sem var ástkona fórnarlambsins, er helst grunuð um morðið.
Ögrandi og ógleymanleg sena þeim sem sáu myndina sýndi Stone krossleggja fæturna á meðan rannsóknarlögreglumaðurinn yfirheyrði hana og afhjúpaði að hún var ekki í neinum nærbuxum. Senan er enn í dag nefnd sem ein af þeim umdeildustu í kvikmyndasögunni.
Í nýju viðtali við Gayle King á CBS þar sem Stone rifjar upp feril sinn og senuna sem hefur orðið stór hluti af ferli hennar, fjallaði Stone um senuna í tengslum við nútíma kynlífssenur.
„Sharon, þegar þú horfir á goðsagnakennda feril þinn, hvað hugsarðu um?“ spurði King. „Ég man þegar Basic Instinct kom út. Krossleggðu fæturna, slepptu því. Og ég man, Er hún í nærbuxum? Það varð allt brjálað, ekki satt?“
„Rétt. Þetta var ekki einu sinni heill rammi af filmu. Og því voru áhorfendur að reyna að átta sig á því. Og ég held að hugsun, þessi von, þessi leyndardómur, þessi áhugi, þessi þrá sé eitthvað sem öll okkar djúpstæða kynhneigð byggist á,“ svaraði Stone.
„Í dag þegar kynlífssenur birtast í sjónvarpinu, spóla ég áfram. Ég vil ekki sjá þær. Ég vil ekki þurfa að ganga í gegnum alla þessa augljósu, hörðu kynhneigð. Fyrir mér stelur hún frá mínu eigin ímyndunarafli. Og ég kýs frekar þrá mína, leyndardóma, löngun. Ég vil halda því lifandi innra með mér.“
Stone viðurkenndi einnig að atriðið úr Basic Instinct hefði haft varanleg áhrif á feril hennar.
„Ó, guð minn góður, það breytti öllu,“ sagði hún við King.
Stone hefur rætt atriðið áður og segist ekki sjá eftir því og sagði í nýju viðtali að hún hefði lagalegan rétt til að fjarlægja atriðið úr myndinni, en kaus að lokum að gera það ekki.
„Ég trúi því staðfastlega að enginn okkar hafi vitað á þeim tíma hver útkoman yrði af tökunni og þegar leikstjórinn Paul Verhoeven náði því, vildi hann ekki missa það, og hann var hræddur við að sýna mér útkomuna. Og ég skil það,“ sagði hún við Business Insider.
„Þegar ég hafði notað tíma til að róa mig niður, lét ég hann ekki fjarlægja atriðið úr myndinni þrátt fyrir að ég hafði lagalegan rétt til þess.Ég hafði tækifæri til að gera atriðið öðruvísi, og ég gerði það ekki vegna þess að þegar ég hafði tækifæri til að stíga til baka, skildi ég, sem leikstjóri, ekki stelpan í myndinni, að það gerði myndina betri.“