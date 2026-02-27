Fyrirsætan fékk ekki líftryggingu því hún er of þung

Tess, sem er ein þekktasta fyrirsæta heims í yfirstærð, greindi frá málinu í myndbandi á TikTok þar sem hún lýsti yfir vonbrigðum með ákvörðun tryggingafélagsins AAA.
Í myndbandinu sagði Tess kaldhæðnislega: „Fyrirgefðu. Já, ég hélt að ég gæti fengið líftryggingu sem 40 ára manneskja sem reykir ekki, drekkur ekki og er ekki með heilsufarsvandamál. Það voru mín mistök.“
Hún bætti við að sú staðreynd að hún er 160 sentímetrar á hæð og 135 kíló geri það að verkum að hún er talin óhæf til að fá líftryggingu.
Tess er afar óhress með þetta og bendir á að hún hreyfi sig daglega, sé ekki með neina undirliggjandi sjúkdóma og taki engin lyf. Segir hún að bandaríski heilbrigðis- og tryggingaiðnaðurinn sé haldinn fitufordómum og kerfið sé gallað.