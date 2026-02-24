Ísraelar velja lag fyrir Eurovision – Strax á meðal þeirra sigurstranglegustu

Ísraelar kynna lagið sem mun keppa í Eurovision söngvakeppninni á fimmtudag. Þrátt fyrir að enginn hafi heyrt lagið þá er það talið á meðal þeirra sigurstranglegustu samkvæmt veðbönkum.
Samkvæmt ísraelska ríkissjónvarpinu KAN þá mun söngvarinn Noam Bettan flytja lagið „Michelle“. Lagið var ekki valið í forkeppni heldur af nefnd sem sigtaði það úr 200 innsendum lögum. Hinn 27 ára poppsöngvari var látinn syngja 4 þeirra fyrir nefndina sem valdi svo „Michelle“.
Þrátt fyrir að lagið hafi ekki enn þá verið kynnt opinberlega þá er það þegar á meðal sigurstranglegustu laganna í keppninni, sem verður haldin þann 12. til 16. maí næstkomandi í Vínarborg. Veðbankar eru nú með Ísrael í fimmta sæti á eftir Finnlandi, Grikklandi, Svíþjóð og Danmörku.
Eins og flestir muna þá hefur þátttaka Ísraels vakið miklar deilur í Eurovision heiminum. Eftir mikla rekistefnu í haust var ákveðið að Ísrael fengi að taka þátt þrátt fyrir hernað þess á Gaza ströndinni. Ísland sniðgengur keppnina vegna þátttöku Ísrael ásamt Hollandi, Spáni, Írlandi og Slóveníu.