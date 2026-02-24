Birta Blanco húsnæðislaus og segist svikin af borginni

Áhrifavaldurinn Birta Blanco er húsnæðislaus og segist vera svikin af Reykjavíkurborg. Hún er einstæð móðir sem glímir við heilsuvanda.
Mannlíf greinir frá þessu.
Birta er þriggja barna móðir með tvö í sinni umsjá. Eitt þeirra er í greiningarferli fyrir ADHD og einhverfu.
Sjálf hefur hún þurft að kljást við heilsubrest. Það er hún hefur verið flogaveik og er í greiningarferli fyrir POTS heilkenni.
Birta segist hafa misst húsnæðið sitt í september þegar leigusalinn hennar þurfti óvænt að flytja inn. Hún hafi strax byrjað að leita og verið á lista hjá borginni um að fá félagslegt húsnæði. Lagði hún áherslu á að komast að hjá Ellunni, sem er úrræði fyrir einstæðar mæður með sérþarfir.
Hún hafi verið búin að fá samþykkta leiguíbúð á almenna markaðinum en hætt við hana eftir samtal við ráðgjafa hjá Ellunni í nóvember. Segist Birta að ráðgjafi hafi gefið henni mikla von um að fá íbúð þar strax í desember.
En það hefur ekki raungerst.
„Íbúðin losnar í byrjun desember og þurfti ég að flytja út í byrjun janúar. Nú situr allt innbúið í geymslu síðan þá og hef ég ekki fengið nein svör um þessa íbúð. Bara að hún er í vinnslu,“ segir Birta við Mannlíf.
Það síðasta sem hún heyrði var að ekkert væri öruggt varðandi þessa íbúð. Það væri hægt að mæla með henni en ekki lofa.
Segist Birta vera illa svikin af borginni. „Ég get ekki ímyndað mér hversu margar mæður eru á okkar landi sem falla svona á milli eins og ég og láta sig bara hafa það af því þær halda að Reykjavíkurborg/féló hafa þeirra hagsmuni í huga. Raunin er bara allt önnur,“ segir hún.