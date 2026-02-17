Vilja ólmir fá Laufeyju í afmælið sitt – „Það er eitt sem mig hefur alltaf langað til að segja við þig“

Í ár halda félagarnir Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson upp á að 30 ár eru síðan þeir hófu formlega samstarf sitt undir heitinu Tvíhöfði. Til að halda upp á tímamótin hafa þeir blásið til veglegrar afmælishátíðar í Eldborgarsal Hörpu í nóvember næstkomandi. Dagskráin virðist enn vera í mótun og í nýjasta þætti hlaðvarps Tvíhöfða lýsa félagarnir því yfir að þeir séu mjög áhugasamir um að bjóða ýmsum þekktum gestum að taka þátt. Segjast þeir sérstaklega spenntir fyrir að fá tónlistarkonuna heimsþekktu Laufeyju Lín Bing Jónsdóttur á hátíðina og að hún leiki með þeim atriði úr gamanþáttunum sígildu Fóstbræður.
Segja þeir félagar að auk gamanmála, sem meðal annars muni felast í að leika sígild atriði úr Fóstbræðrum verði töluvert um tónlistarflutning á hátíðinni.
Sigurjón og Jón voru meðal aðstandenda Fóstbræðra sem vöktu mikla athygli en alls voru 5 syrpur gerðar sem frumsýndar voru á árunum 1997-2001. Þættirnir nutu mikilla vinsælda og eru fyrir löngu orðnir sígildir.
Meðal eftirminnilegra atriða úr þáttunum er þegar kona, sem leikin er af Helgu Brögu Jónsdóttur, tilkynnir syni sínum, sem Sigurjón leikur, að hún sé ekki líffræðileg móðir hans. Gerir hún þetta með því að syngja fyrir hann lag þar sem hún lætur meðal annars eftirfarandi orð falla:
„Ég er ekki kynmóðir þín.“
Í lok atriðisins kemur raunar í ljós að „konan“ hefur fleiri leyndarmál en þetta að geyma.
Segir Jón í hlaðvarpinu að það væri frábært að fá Laufeyju til að syngja lagið á hátíðinni en að síðan myndi koma í ljós að hún væri að þykjast syngja það og það væri tvíburasystir hennar og listrænn stjórnandi Júnía, sem væri raunverulega að syngja það.
Sigurjón segir þetta mjög góða hugmynd og það sé stefnan að fá þekkta söngvara til að syngja lög sem flutt hafa verið af Tvíhöfða og í Fóstbræðrum.
Jón lýsir því síðan hvernig hann sæi innkomu, að minnsta kosti Laufeyjar inn á hátíðina:
„Við sætum á sviðinu: Jæja, …. alveg troðfullur Eldborgarsalur og værum eitthvað að spjalla. Svo kæmi allt í einu Laufey.“
Gefur Jón síðan frá sér hljóð til merkis um að við innkomu Laufeyjar á sviðið myndu tónlistarflutningur byrja og áhorfendur myndu rísa samstundis úr sætum sínum og fagna henni vel og innilega. Laufey myndi síðan segja:
„Sæll, Sigurjón minn. Það er eitt sem mig hefur alltaf langað til að segja við þig en ég hef aldrei þorað því. Mig hefur alltaf skort hugrekki til þess.“
Sigurjón muni þá svara:
„Nú, hvað er það Laufey mín?“
Laufey muni þá bresta í söng og flytja áðurnefnt lag:
„Ég er ekki kynmóðir þín.“
Segist Sigurjón fullviss um að við þetta muni þakið hreinlega rifna af Hörpunni vegna fagnaðarláta áhorfenda.