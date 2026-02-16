fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Óskarsverðlaunaleikarinn Robert Duvall látinn

Mánudaginn 16. febrúar 2026 18:33

Mynd/Getty

Óskarsverðlaunaleikarinn Robert Duvall, sem er best þekktur fyrir hlutverk sín í kvikmyndunum The Godfather og Apocalypse Now, er látinn 95 ára að aldri.

Hann lést á heimili sínu í Virginíu á sunnudaginn samkvæmt yfirlýsingu frá eiginkonu hans, Luciana.

Duvall fór eftirminnilega með hlutverk sem einn aðalráðgjafi Corleone-fjölskyldunnar í kvikmynd Francis Ford Coppola, The Godfather, og hlaut fyrir vikið sína fyrstu tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, en síðar áttu sex tilnefningar til viðbótar eftir að bætast í hópinn. Hann endurtók svo hlutverkið í framhaldsmyndinni The Godfather Part II, en lét sig þó vanta í þriðju myndinni vegna ágreinings um laun.

„Í gær kvöddum við elsku eiginmann minn, ástkæran vin og einn besta leikara okkar tíma. Bob lést á heimili okkar, umvafinn ást og kærleika,“ segir eiginkona hans, Luciana Duvall, í færslu á Facebook.

