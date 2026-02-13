Umdeild þáttaröð um hjónin frægu sem hlutu sviplegan dauðdaga – Ein þekktasta fjölskylda heims ósátt

Ein frægasta fjölskylda heims, hin bandaríska Kennedy-fjölskylda, hefur í marga áratugi verið á milli tannanna á fólki. Nýjasta innleggið í þá veru er leikin sjónvarpsþáttaröð um einn þekktasta meðlim fjölskyldunnar og eiginkonu hans sem létust langt fyrir aldur fram. Þáttaröðin hefur fengið misjafna dóma og sum þeirra sem eftir lifa af fjölskyldunni, þar sem svo margir hafa fallið frá í blóma lífsins, hafa lýst yfir óánægju sinni.
Þættirnir heita Love Story en um er að ræða sjónvarpsþáttaröð í 10 þáttum. Þættirnir fjalla um samband John F. Kennedy jr., sonar John F. Kennedy sem var forseti Bandaríkjanna frá 1961 þar til hann var myrtur 1963, og Carolyn Bessette. Þau giftu sig árið 1996 en létust bæði í flugslysi árið 1999 ásamt Lauren Bessette systur Carolyn. Slysið varð þegar lítil flugvél sem John flaug fórst. Hann var 38 ára en Carolyn 33 ára. Á meðan sambandi þeirra stóð voru John og Carolyn mikið í sviðsljósinu og ágengni fjölmiðla gagnvart þeim jók töluvert álagið á þau bæði og flækti hjónabandið töluvert.
Þetta er langt frá því fyrsta þáttaröðin eða kvikmyndin sem fjallar um meðlimi Kennedy-fjölskyldunnar, sem hefur verið áhrifamikil í bandarísku þjóðlífi áratugum saman og fjölskyldan hefur almennt ekki tekið vel í slíka framleiðslu. Fjölskyldan gagnrýnir að framleiðendur Love Story hafi ekki haft neitt samráð við hana.
Þar hefur farið framarlega í flokki Jack Schlossberg en móðir hans, Caroline Kennedy Schlossberg er eldri systir John heitins. Einn af framleiðendum þáttanna Ryan Murphy, sem hefur komið að gerð margra þekktra þáttaraða eins og t.d. Glee, sagði það einkennilegt að Schlossberg væri reiður yfir þáttunum þar sem hann hafi verið 6 ára þegar móðurbróðir hans lést og myndi því varla nokkuð eftir honum. Þessu hefur Schlossberg andmælt og segist víst muna eftir John.
Jack Schlossberg hefur raunar ákveðið að fylgja í fótspor móðurafa síns og fleiri ættingja úr móðurættinni og hella sér út í stjórnmál en hann hefur boðið sig fram í þingsæti í fulltrúadeild Bandaríkjaþings, fyrir New York, en hann hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum þar sem hann segir frá sinni sýn á stjórnmálin með eilítið sérstæðan húmor sinn að vopni.
Schlossberg fylgir þeim stjórnmálaflokki sem Kennedy-fjölskyldan hefur almennt fylgt að málum, Demókrötum, en helsta undantekningin er frændi hans, sonur afabróður hans, Robert Kennedy jr. heilbrigðisráðherra í ríkisstjórn Donald Trump. Schlossberg og móðir hans hafa bæði gagnrýnt þennan frænda sinn harðlega og þá ekki síst fyrir fjandskap hans í garð bólusetninga.
Schlossberg hefur einnig gagnrýnt að leikarinn Paul Anthony Kelly hafi verið ráðinn til að leika móðurbróður hans í þáttunum. Hann segir að Kelly sé einfaldlega of þrútinn til að leika mann sem hafi eitt sinn verið útnefndur kynþokkafyllsti maður veraldar. Með hlutverk Carolyn Bissette fer leikkonan Sarah Pidgeon en hún fæddist sama ár og Carolyn og John giftu sig. Frægasti meðlimur leikhópsins er án efa stórleikkonan ástralska Naomi Watts sem leikur hina ástsælu móður John, Jackie Kennedy.
Þættirnir hafa verið umdeildir meðal almennings og margir hafa gagnrýnt að þeir hafi verið framleiddir yfirhöfuð. Fyrstu þrír þættirnir hafa verið sýndir og þáttaröðin er ekki með háa einkunn á Internet Movie Database, einum helsta gagnagrunni heims um sjónvarpsþætti og kvikmyndir, eða 5,1 af 10 mögulegum. Þáttaröðin var hins vegar aðeins frumsýnd í gær og það eru ekki margir notendur á bak við þessa einkunnagjöf.
Gagnrýnendur eru misjafnlega ánægðir en þeir hafa margir hverjir fengið að sjá megnið af þáttaröðinni á undan almennum áhorfendum. Sumir þeirra segja þættina mistæka en aðrir lofa þá og þar á meðal er vefur er nefndur er í höfuðið Roger Ebert, sem var einn þekktasti kvikmyndagagnrýnandi heims. Í gagnrýninni er þó bent á þann galla að þættirnir skilji eftir margar spurningar um John, Carolyn og samband þeirra og auki þannig enn á dulúðina sem löngum hafi ríkt í kringum Kennedy-fjölskylduna, sem eitt sinn var sögð vera næst því sem Bandaríkin kæmust að eiga konungsfjölskyldu.