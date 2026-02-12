fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Spennandi teiknismiðjur með Cartoon Dave

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 09:15

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ástralski skopmyndateiknarinn Dave „Cartoon Dave“ Hackett er á leið til landsins og ætlar að vera með ekki eina, heldur tvær teiknismiðjur á Borgarbókasafninu laugardaginn 14. febrúar.
Dave er afar vinsæll sjónvarpsmaður í Ástralíu en auk þess að leika og talsetja hefur hann kennt námskeið í gerð Disney-teiknimynda og stýrt eigin þætti á Disney-stöðinni.
Teiknimyndasíður og myndasögur hans hafa reglulega birst í dagblöðum og tímaritum um alla Ástralíu og hefur Dave skrifað og myndskreytt tuttugu og þrjár myndabækur, teiknibækur og skáldsögur fyrir börn og ungmenni. Þá hefur hann kennt yfir 250.000 börnum teiknistíl sem kallast „No-rules“ og hefur átt vinsældum að fagna.
Á teiknismiðjunum á Borgarbókasafninu, sem ætlaðar eru börnum 6 – 12 ára, ætlar Dave að kenna þátttakendum að teikna hvað sem er, allt frá köttum og leðurblökum upp í yndislegar, skrítnar gamlar konur, með 5 einföldum aðferðum.
Fyrri teiknismiðjan með Dave verður á Borgarbókasafninu Spönginni laugardaginn 14. febrúar milli kl. 13:00 – 14:00.
Sú seinni fer fram á Borgarbókasafninu Gerðubergi laugardaginn 14. febrúar kl. 15:00 – 16:00.
Aðgangur er ókeypis á smiðjurnar og eru öll velkomin.
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Spennandi teiknismiðjur með Cartoon Dave
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Dr. Gunni mölbrýtur þægindarammann
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Deila persónulegum myndum af síðustu dögum James Van Der Beek
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Moss-mæðgurnar njóta lífsins
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
James Van Der Beek er látinn
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Ráðist á unnustu rokkgoðsagnarinnar
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Alexandra Helga lokar Míu
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Sindri selur í Skerjafirði – Allt til alls í glæsilegu einbýli á pöllum

Mest lesið

„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust
Eftir brottreksturinn er Halldór sagður vera mættur í nýtt starf – Fór í klifurvegg í Garðabænum og sá hann að störfum
Ungur maður lést vegna veiru sem er stórhættuleg – Berst með nagdýrum og smitast með þessum hætti
Sindri selur í Skerjafirði – Allt til alls í glæsilegu einbýli á pöllum
Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“

Nýlegt

Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“
Kveðst furðu lostinn – „Mér finnst ótrúlegt að Gylfi Þór láti bjóða sér þetta“
Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Uppljóstrar því hvað hann sagði við reiðu konuna á meðan hlé var gert á útsendingu
Forest búið að reka Dyche sem er þriðji stjórinn sem fær sparkið á tímabilinu
Íslandsvinurinn segir bótaþega og innflytjendur að knésetja ríkið – Vill sjá niðurskurð eins og hann fór í
Ætla sér að reyna að kaupa Grealish þrátt fyrir meiðslin
Liverpool með öflugan sigur á erfiðasta útivelli deildarinnar
Fókus
Í gær
Bad Bunny útskýrir tilfinningalega merkingu hálfleiksútlits síns
Fókus
Í gær

Britney selur höfundarréttinn fyrir svimandi fjárhæð

Britney selur höfundarréttinn fyrir svimandi fjárhæð
Fókus
Í gær
Sankar að sér hlutum eftir skilnaðinn – „Ég hætti að bjóða fólki í heimsókn“
Fókus
Í gær
George Lucas afsalaði Star Wars fyrir klink – Myndir hans hefðu orðið allt aðrar ef fyrstu hugmyndir hefðu orðið að veruleika
Fókus
Í gær

Meðleikari gaf henni bók þar sem henni var sagt að borða minna

Meðleikari gaf henni bók þar sem henni var sagt að borða minna
Fókus
Fyrir 2 dögum

Þórhallur gefur út sína þriðju uppistandssýningu á YouTube – „Segð’eitthvað fyndið!“

Þórhallur gefur út sína þriðju uppistandssýningu á YouTube – „Segð’eitthvað fyndið!“
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Stundum erum við verst við okkur sjálf“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Dánarorsök Catherine O‘Hara gerð opinber

Dánarorsök Catherine O‘Hara gerð opinber
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sjáðu Super Bowl auglýsingarnar 2026 – Rándýr stjörnum prýdd auglýsingapláss
Fókus
Fyrir 2 dögum
Einbýlishús með leynisundlaug til sölu í Mosfellsbæ
Fókus
Fyrir 2 dögum

Kynda undir sögusagnirnar með kvöldverði

Kynda undir sögusagnirnar með kvöldverði
Fókus
Fyrir 2 dögum

Rjúfa þögnina um Epstein-skjölin

Rjúfa þögnina um Epstein-skjölin
Fókus
Fyrir 2 dögum
Paul-bræður í hár saman útaf hálfleikssýningunni umdeildu – „Ég er alls ekki sammála þessari færslu“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Jón gerði könnun á Litla-Hrauni – „Þegar sjö rétta upp hönd, erum við þá ekki að gera eitthvað skakkt sem samfélag?”
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sævar Karl selur einstaka eign

Sævar Karl selur einstaka eign
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sauð á Trump yfir hálfleikssýningu Super Bowl: „Blaut tuska“ í andlit Bandaríkjanna
Fókus
Fyrir 4 dögum
Bergþór brattur þrátt fyrir sögulegt hrun Bitcoin – Telur að það séu 20 ár í lúxuseignir, einkakokk og ofurfyrirsætur
Fókus
Fyrir 5 dögum
Beint streymi frá Íslandsmótinu í ólympískum lyftingum
Fókus
Fyrir 5 dögum

Flúði heimili sitt í skjóli nætur en fékk ekki konunglegar móttökur á nýjum stað – Starfsfólk gerir uppreisn

Flúði heimili sitt í skjóli nætur en fékk ekki konunglegar móttökur á nýjum stað – Starfsfólk gerir uppreisn
Fókus
Fyrir 1 viku

Ólst upp við erfiðar aðstæður en segist heppinn að barnavernd hafi ekki skipt sér af

Ólst upp við erfiðar aðstæður en segist heppinn að barnavernd hafi ekki skipt sér af
Fókus
Fyrir 1 viku
Segir Færeyinga þurfa á Íslendingabók að halda
Fókus
Fyrir 1 viku

Fyrrverandi eiginkona Bill Gates rýfur þögnina eftir að sláandi upplýsingar birtust í Epstein-skjölunum

Fyrrverandi eiginkona Bill Gates rýfur þögnina eftir að sláandi upplýsingar birtust í Epstein-skjölunum
Fókus
Fyrir 1 viku
Rán tilnefnd til Barna- og unglingabókmenntaverðlauna Vestnorræna ráðsins 2026
Fókus
Fyrir 1 viku
Billie Eilish sökuð um hræsni eftir þakkarræðu sína – „Enginn er ólöglegur á stolnu landi“
Fókus
Fyrir 1 viku

Byrjaði á þyngdarstjórnunarlyfjum en bjóst aldrei við þessu – Mittismálið minnkaði en annað fór að stækka

Byrjaði á þyngdarstjórnunarlyfjum en bjóst aldrei við þessu – Mittismálið minnkaði en annað fór að stækka
Fókus
Fyrir 1 viku

Edrúvikan hefst 5. febrúar – „Drekkum minna – gefum meira“

Edrúvikan hefst 5. febrúar – „Drekkum minna – gefum meira“
Fókus
Fyrir 1 viku
Egill hjálpar klámfíklum – „Fullt af fólki sem hefur misst vinnuna út af klámnotkun“
Fókus
Fyrir 1 viku
Réttað yfir svarta sauði norsku konungsfjölskyldunnar – Móðir hans er verðandi drottning en hver er pabbi hans?