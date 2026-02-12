Spennandi teiknismiðjur með Cartoon Dave

Ástralski skopmyndateiknarinn Dave „Cartoon Dave“ Hackett er á leið til landsins og ætlar að vera með ekki eina, heldur tvær teiknismiðjur á Borgarbókasafninu laugardaginn 14. febrúar.
Dave er afar vinsæll sjónvarpsmaður í Ástralíu en auk þess að leika og talsetja hefur hann kennt námskeið í gerð Disney-teiknimynda og stýrt eigin þætti á Disney-stöðinni.
Teiknimyndasíður og myndasögur hans hafa reglulega birst í dagblöðum og tímaritum um alla Ástralíu og hefur Dave skrifað og myndskreytt tuttugu og þrjár myndabækur, teiknibækur og skáldsögur fyrir börn og ungmenni. Þá hefur hann kennt yfir 250.000 börnum teiknistíl sem kallast „No-rules“ og hefur átt vinsældum að fagna.
Á teiknismiðjunum á Borgarbókasafninu, sem ætlaðar eru börnum 6 – 12 ára, ætlar Dave að kenna þátttakendum að teikna hvað sem er, allt frá köttum og leðurblökum upp í yndislegar, skrítnar gamlar konur, með 5 einföldum aðferðum.
Fyrri teiknismiðjan með Dave verður á Borgarbókasafninu Spönginni laugardaginn 14. febrúar milli kl. 13:00 – 14:00.
Sú seinni fer fram á Borgarbókasafninu Gerðubergi laugardaginn 14. febrúar kl. 15:00 – 16:00.
Aðgangur er ókeypis á smiðjurnar og eru öll velkomin.