Sambandssaga stórleikarans – Þekktur fyrir að sparka þeim þegar þær verða 25 ára

Sambandsmál bandaríska leikarans Leonardo DiCaprio hafa löngum vakið athygli, maðurinn er enda huggulegur, þekktur og á besta aldri. Það eru þó ekki þessir eiginleikar eða aðrir sem vekja athygli heldur sú staðreynd að Leo virðist alltaf sækja í mun yngri konur. Einnig hafa gárungarnir gert grín að því að svo virðist sem Leo slaufi sambandinu þegar konan nær 25 ára aldri.
The Index Insider birti í dag samantekt um þær konur sem Leo hefur verið í samböndum með síðustu 27 ár og aldur þeirra viðkomandi ár. Leo er fæddur 11. nóvember 1974 og því 51 árs í dag.
Svona er sambandssagan:
1999 – Gisele Bündchen 18 ára
2000 – Gisele Bündchen 19 ára
2001 – Gisele Bündchen 20 ára
2002 – Gisele Bündchen 21 ára
2003 – Gisele Bündchen 22 ára
2004 – Gisele Bündchen 23 ára
– (6 ára aldursmunur, Bündchen er fædd 20. júlí 1980)
2005 – Bar Rafaeli 20 ára
2006 – Bar Rafaeli 21 ára
2007 – Bar Rafaeli 22 ára
2008 – Bar Rafaeli 23 ára
2009 – Bar Rafaeli 24 ára
2010 – Bar Rafaeli 25 ára
-(11 ára aldursmunur, Rafaeli er fædd 4. júní 1985)
2011 – Blake Lively 23 ára
-(13 ára aldursmunur, Lively er fædd 25. ágúst 1987)
2012 – Erin Heatherton 22 ára
-(15 ára aldursmunur, Heatherton er fædd 4. mars 1989)
2013 – Toni Garrn 20 ára
2014 – Toni Garrn 21 árs
-(18 ára aldursmunur, Garrn er fædd 7. júlí 1992)
2015 – Kelly Rohrbach 25 ára
-(16 ára aldursmunur, Rohrbach er fædd 21. janúar 1990)
2016 – Nina Agdal 24 ára
2017 – Nina Agdal 25 ára
-(18 ára aldursmunur, Agdal er fædd 26. mars 1992)
2018 – Camila Morrone 21 árs
2019 – Camila Morrone 22 ára
2020 – Camila Morrone 23 ára
2021 – Camila Morrone 24 ára
2022 – Camila Morrone 25 ára
-(23 ára aldursmunur, Morrone er fædd 16. júní 1997)
2023 – Vittoria Ceretti 25 ára
2024 – Vittoria Ceretti 26 ára
2025 – Vittoria Ceretti 27 ára
-(24 ára aldursmunur, Cerreti er fædd 4. júní 1998)
Einhverjar vantar á listann eins og til dæmis fyrirsætuna Gigi Hadid,en þau áttu í sambandi frá september 2022 til febrúar 2023. Hadid er fædd 23. apríl 1995 og er 21 ári yngri en Leo.
Leo hefur eins og áður var nefnt það orð á sér að segja kærustum sínum upp þegar þær ná 25 ára aldri. Einn gárunganna minnir á það í athugasemd þegar hann skrifar: „Vittoria hlýtur að hafa vaknað hvern dag síðan hún varð 26 ára og hugsað: „Í dag er dagurinn.““ Hún er 27 ára og því elsta konan sem Leo hefur verið í sambandi með.
Og netverjar hafa sannarlega skoðun:
„Þetta er svo skrýtið að ég skil þetta ekki, hann er 51 árs gamall, í alvöru. Þetta er eins og að vera á stefnumóti með einhverjum sem er nógu ungur til að vera dóttir manns. Farðu nú að þroskast.“
„Ef það væri löglegt, myndi hann vera í samböndum með 13 ára stúlkum.“
„Minnir á grín Ricky Gervais um hann á Golden Globes verðlaunahátíðinni: „Kvikmyndin Once upon a Time In Hollywood var löng. Leonardo DiCaprio var viðstaddur frumsýninguna og í lokin var stefnumótið hans orðið of gamalt fyrir hann.““
„Leo velur sér kærustur af forsíðu Vogue.“
Leo picks his girlfriends from the cover of Vogue magazine. pic.twitter.com/aZKzx0lHZD
— Jose 🌎 (@josealva) January 28, 2026
„Ertu að segja að hann hafi átt kærustu Á HVERJU ári síðan 1999? Kannski ætti hann að gefa sjálfum sér smá tíma af og til.“
„Þetta eru ekki geimvísindi, gaurinn vill einfaldlega ekki láta binda sig niður, svo hann velur sér nýjar kærustur áður en þær byrja að velta fyrir sér hvað gerist næst í lífi þeirra.“
„Hann er 51 árs og hefur aldrei verið giftur. Lúser.“
Einn veltir fyrir sér af hverju flestar kærusturnar eru fæddar í tvíburamerkinu.
Nokkrir henda í súlu- og myndarit.
Einn setur inn kosssenu úr myndinni Wolf of Wall Street og segir hana hafa þurft 28 tökur. Leikkonan Joanna Lumley sem Leo kyssir er 28 árum eldri en hann, fædd 1. maí 1946.
In Wolf of Wall Street, Bro Leonardo DiCaprio’s kiss scene took 27 takes.
This was one of the most difficult scenes to shoot for him ever. That scene made him so nervous that it took 27 takes to get it right. pic.twitter.com/o6DuRCb6na
— World of Facts (@factostats) January 28, 2026
Einn kemur með skýringu við hverja kærustu: