Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

„Ég lærði í raun að það þyrfti að vera sársaukafullt að fá meiri pening“

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 07:00

Hera Gísladóttir. Mynd: DV/KSJ.

Hera Gísladóttir heilsumarkþjálfi og stjörnuspekingur segist einlæglega trúa því að allt skipti máli í lífinu og því meira sem við skoðum hegðun okkar, því betur sjáum við að við getum tekið ábyrgð á okkur og valið viðbragð. Hera, sem er nýjasti gesturinn í podcasti Sölva Tryggvasonar, segist frá unga aldri hafa séð lífið þannig að öll hegðun okkar hafi afleiðingar og því sé mikilvægt að lifa í meðvitund:

„Ég var mjög ung þegar ég fór að hugsa hlutina þannig að öll smáatriði skipti máli. Það skiptir allt máli í því hvernig við hegðum lífi okkar og hvað við gerum frá degi til dags. Hvort sem við köllum þetta karma eða eitthvað annað er það bara þannig fyrir mér að litlu atriðin í því hvernig við komum fram skipti miklu máli. Þegar ég fer í Bónus og tek vöru úr hillunni vil ég skila henni á réttan stað og í mínum huga er alltaf orsök og afleiðing í öllu. Ég legg líka mikið upp úr því að taka til í kringum mig og hafa umhverfi mitt í röð og reglu, af því að það endurspeglar innra ástand okkar. Núna er ég að æfa mig í að vera bein í baki, af því að líkamsstaðan okkar skiptir máli og líkaminn og boðefnakerfið eru að hlusta á það hvernig við berum okkur. Ég sé þetta þannig að við séum hluti af einhverri stærri heild og að allt sem við gerum hér á jörðinni skipti máli.”

Hera segist þakklát fyrir að hafa alist upp við nægjusemi, hafa lítið á milli handanna og hafa þurft að byrja að vinna fyrir sér mjög ung:

„Ég ólst upp við lítið, sem kenndi mér að vera nægjusöm og þakklát. Mamma og pabbi skildu og á tímabili var staðan þannig að við vorum bara alltaf að borða afganga og höfðum úr litlu að moða. En mamma mín er þannig gerð að hún náði alltaf að búa til ævintýri úr þessu og kenndi okkur að sjá það jákvæða í öllu. Hún sá alltaf sólina frekar en skýin og í gegnum hana lærði ég að það er alltaf hægt að velja viðbragð í lífinu og velja með hvaða gleraugum við sjáum hlutina. Við veljum ekki alltaf hvað kemur fyrir okkur, en við getum alltaf valið hvernig við bregðumst við. Með aukinni meðvitund verður maður betri og betri í að læra að velja viðbragð. En það að alast upp við lítið kenndi mér hluti og ég er þakklát fyrir það. Ég fór mjög ung að vinna í fiski. Ég var líklega 11-12 ára gömul þegar ég byrjaði að vinna í humarvinnslu og svo fiskvinnslu. Ég stóð upp á bastkörfu í vinnunni af því að ég var svo lítil. Svo þegar ég stóð mig vel fékk ég að vinna þar sem humarinn var nýkominn úr frystinum. Þar voru minni pásur, en maður fékk meira borgað. En puttarnir voru nánast frosnir af því að humarinn var svo kaldur. Þannig að ég lærði í raun að það þyrfti að vera sársaukafullt að fá meiri pening. Sem mér finnst í raun röng skilyrðing í dag, af því að peningar eru bara orka og flæði og maður á ekki að þurfa að beita sig hörðu til að fá pening. En þrátt fyrir þessar skilyrðingar hef ég alltaf upplifað mig sem nóg og hef ekki þjáðst af því að finnast ég ekki eiga allt gott skilið.”

Sambandið slípað til eftir áratug saman

Hera og Ásgeir Kolbeinsson hafa verið saman í meira en áratug og eiga saman einn dreng. Þau reka fyrirtækið Orkugreining og halda úti vinsælu hlaðvarpi, ásamt stjörnuspekingnum Gunnlaugi Guðmundssyni. Hera segist innilega þakklát fyrir Ásgeir og segir samband þeirra einkennast af gagnkvæmum stuðningi og virðingu:

„Þetta var upp og niður og fram og til baka fyrst og það tók tíma fyrir okkur að slípa okkur saman. Núna erum við búin að ná að stilla okkur mjög vel saman og vinnum út frá sameiginlegum gildum sem við höfum. Til dæmis það að vera í rifrildum og vera í keppni um hvor vinnur rifrildið. En þá tapar sambandið. Það er farsælla að reyna að skilja hvort annað og hvaðan við erum að koma og hvers vegna við erum ólík. Á margan hátt gætum við varla verið ólíkari, en í dag erum við mjög meðvituð um það. Í dag er ég meðvituð um að ef hann segir eitthvað sem fer mjög mikið í taugarnar á mér er það oftast bara vanmáttur hjá mér. Eitt af því sem stjörnuspekin hefur gefið okkur er að skilja hver við erum sem einstaklingar og þá hættum við að reyna að troða hvoru öðru í box og ætlast til þess að við séum eins. Ásgeir er bara virkilega hjartahlýr og góður maður með mikið jafnaðargeð og mætir öllum með kærleika. Hann er einstakur og ég er mjög lánsöm að deila lífinu með honum.”

Hera Gísladóttir og Ásgeir Kolbeins.

Kynntist stjörnuspeki og lífið gjörbreyttist 

Hera segir að líf sitt hafi gjörbreyst þegar hún kynntist stjörnuspekinni. Það að ná að sjá fólk sem ólíka einstaklinga gjörbreyti heimssýninni og þá hætti maður að ætlast til að allir passi inn í box og að allir séu eins og maður sjálfur:

,,Þetta hefur gjörbreytt svo mörgu hjá mér. Bæði í ástarsambandinu mínu, í samstarfi við fólk og ekki síst í uppeldinu. Við búum við kerfi þar sem er svolítið ætlast til þess að allir passi inn í sama boxið og ef þú gerir það ekki, þá er eitthvað að þér. Svo koma allar greiningarnar og lyf og fleira. Þegar skólinn kallar foreldra á fund til að hafa áhyggjur af því að börnin þeirra séu ekki að gera hlutina nákvæmlega eins og kerfið vill þurfum við stundum að staldra við og spyrja spurninga. Þegar við Ásgeir fórum að skilja drenginn okkar og hvaðan hann kemur breyttist allt. Ég er til dæmis mjög mikill ,,extrovert”, á útopnu og mikil tjáningarvera. Ég var lengi að reyna að troða barninu mínu í boxið mitt og þannig var ég í raun mjög ósanngjörn við hann. Strákurinn minn er algjör andstæða mín samkvæmt öllu í stjörnuspekinni. Hann er fastur fyrir, hefur áhugamál á einu sviði í einu, er mjög rólegur og fæddist nánast eins og hann væri orðinn gamall maður. Hann er stórkostlegur og einstakur og það hefur allt blómstrað á nýjan hátt eftir að við fórum að ala hann upp miðað við hans styrkleika og hætta að reyna að breyta honum í eitthvað sem hann er ekki. Við erum í raun að brjóta börnin okkar niður ef við erum í stjórnsemi að reyna að gera þau alveg eins og við erum, í stað þess að mæta þeim sem einstökum einstaklingum.”

Hægt er að nálgast viðtalið við Heru og öll viðtöl og podköst Sölva Tryggvasonar hér.

