Segist hafa verið rænd röddinni eftir réttarhöldin frægu – „Og það er vandamálið“

Leikkonan Amber Heard stígur fram í nýrri heimildarmynd sem kallast Silenced, eða Þöggun, sem var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Sundance um helgina. Myndin fjallar um það hvernig þaggað hefur verið niður í þolendum ofbeldis með meiðyrðamálum.
Fyrrverandi eiginmaður leikkonunnar, leikarinn Johnny Depp, stefndi henni árið 2022 fyrir meiðyrði eftir að hún sakaði hann opinberlega um heimilisofbeldi. Málið vakti heimsathygli en sýnt var frá dómsmálinu í beinni útsendingu. Kviðdómur komst að þeirri niðurstöðu að Heard hefði ekki tekist að sanna að hún væri þolandi heimilisofbeldis og þar með hefði hún gerst sek um meiðyrði. Var hún því dæmd til að greiða fyrrum eiginmanni sínum rúmar 10 milljónir Bandaríkjadala í bætur. Mikið var rætt um málið á samfélagsmiðlum og beindist þar mikið hatur gegn Heard. Svo mikið varð hatrið að Heard ákvað að hætta að leika í kvikmyndum, flutti frá Bandaríkjunum og hefur haft hægt um sig síðan.
Leikkonan segir í heimildarmyndinni að hún sé ekki komin þangað til að ræða mál sitt á persónulegu nótunum, enda geti hún það ekki lengur. Hún hefur verið rænd röddinni.
„Þetta snýst ekki um mig. Ég hef misst mína getu til að tjá mig. Ég er ekki hingað komin til að segja mína sögu. Ég vil í rauninni ekki nota rödd mína lengur, og það er vandamálið.“
Hún segir að sitt mál sé ýkt útgáfa þess sem margar konur hafi upplifað. Henni var refsað fyrir að stíga fram. Hún hafi ekki óttað sig á því að líf hennar ætti eftir að versna fyrir að nota rödd sína, fyrir að kjósa að þegja ekki yfir ofbeldinu sem hún upplifði.
Lýsing heimildarmyndarinnar er eftirfarandi: Þegar konur stíga fram eru valdamikil kerfi notuð til að grafa undan trúverðugleika þeirra og til að refsa þeim.
Heard segist bera aðdáun fyrir þeim konum sem taka slaginn, þeim sem neita að láta þagga niður í sér, að sjá hugrakkar konur benda á valdaójafnvægið.
„Þegar ég horfi framan í dóttur mína, sem er að vaxa úr grasi og stíga sín fyrstu skref í þessum heimi, þá trúi ég því að heimurinn geti orðið betri.“
Heard er nú búsett á Spáni með þremur börnum sínum, tvíburunum Ocean og Agnes og eldri systur þeirra, Oonagh Paige.