fbpx
Föstudagur 23.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Guðrún Nanna varar við trendinu sem er að tröllríða öllu

Fókus
Föstudaginn 23. janúar 2026 10:00

Guðrún Nanna Egilsdóttir.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Við sem samfélag þurfum að stíga skref aftur,“ segir næringarfræðingurinn Guðrún Nanna Egilsdóttir í athyglisverðri aðsendri grein á vef Vísis.

Í grein sinni segir Guðrún Nanna að undanfarið hafi svokallað skinny culture komið með óhugnanlega endurkomu. Segir hún stöðuna minna um margt á árið 2000 þegar þessi tískubylgja tröllreið öllu.

„Þá virðast þyngdarstjórnunarlyf komin í tísku í Hollywood og hver myndin á fætur annarri birtist af stjörnum sem hafa grennst, sumar verulega. Hér er því miður um ákveðna afturför að ræða í samfélaginu,” segir Guðrún og bætir við að næringarfræðingar taki þessari endurkomu alvarlega því of miklu þyngdartapi geti til dæmis fylgt beinþynning og vöðvarýrnun.

Snýst ekki bara um kíló

Guðrún bendir á að hratt þyngdartap og stöðug orkuskerðing sendi líkamanum neyðarskilaboð og hann bregðist við með því að spara orku, draga úr hormónastarfsemi og fórna vöðvum og beinum til að lifa af.

„Þyngdartapi fylgir því oft niðurbrot á vöðvamassa vegna skorts á orku og á það sérstaklega við þegar að einstaklingar léttast hratt. Ef líkaminn fær ekki næga orku fer hann að brjóta niður vöðvaprótein til að halda lífsnauðsynlegum ferlum gangandi og vöðvamassi tapast. Þá getur það líka leitt til beinþynningar en fólk með lága líkamsþyngd hefur oft minni beinþéttni, þar sem líkaminn byggir síður upp nógu sterk bein þegar hann fær ekki fullnægjandi orku og næringarefni. Minni beinþéttni og minni fituvernd eykur einnig líkur á beinbrotum,“ segir hún.

Guðrún Nanna nefnir að það sé mjög góð ástæða fyrir því að mikilvægt ferli hjá næringarfræðingum á spítölum sé að skima fyrir vannæringu.

„Ef tekin væri upphandleggsmæling af mörgum þessara stjarna þá myndi líklega stórt hlutfall þeirra greinast með hættu á vannæringu. Góð heilsa og árangur er líka langt frá því að snúast bara um kíló. Næg næring og hreyfing eru lykilatriði til að vernda beinin okkar og draga úr hættu á beinþynningu. Líkaminn okkar á ekki að vera tískufyrirbæri. Hann er lifandi kerfi sem þarf jafnvægi og reglubundna næringu til að starfa vel.“

Óraunhæfar fyrirmyndir

Guðrún bendir svo á að það sé ástæða fyrir því að konur eru almennt með mjúkar línur og hærri fituprósentu en karlar – það hafi sinn líffræðilega tilgang.

„Þar að auki vorum við ekki gerð til að líta öll eins út. Fyrirmyndir eins og Hollywood stjörnur eru óraunhæfar fyrir marga og stundum ekki einu sinni heilbrigðar. Útlit segir bara hálfa söguna. Sama fólk er líka oft með einkakokka til að elda ofan í sig, þjálfarateymi og mörg jafnvel að taka örvandi eða matarlystarbælandi lyf.“

Guðrún segir að lokum að ábyrg notkun heilbrigðisúrræða eins og þyngdarstjórnunarlyfja verði alltaf að byggja á heildarmynd heilsu, ekki einungis útlitsmarkmiðum.

„Heilsusamlegasta útgáfan af þér er ekki sú sem er með lægstu töluna á vigtinni, heldur sú sem er vel nærð, hreyfir sig reglulega, er vel sofin og í góðum tilfinningalegum tengslum við fólkið í kringum sig. Við sem samfélag þurfum að stíga skref aftur, endurmeta skilaboðin sem við sendum og setja fókusinn á heilbrigði, styrk, orku, vellíðan og fjölbreytta líkama. Bæði fyrir okkur sjálf og komandi kynslóðir,“ segir Guðrún sem bendir á að nánari fróðleik um næringu í einföldu máli en byggðan á faglegum grunni megi nálgast á Instagram-síðunni Næring og jafnvægi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 17 mínútum
Guðrún Nanna varar við trendinu sem er að tröllríða öllu
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
„Loksins fær heimurinn að sjá Fisto á hvíta tjaldinu“ – Sjáðu stiklu nýjustu stórmyndar Jóhannesar Hauks
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Egill fór í hárígræðslu og deilir ferlinu og nýju útliti opinskátt – „Eðlilegur fiðringur í maganum á aðgerðardegi“
Fókus
Í gær
Stórstjörnur í stærsta verkefni Baltasar til þessa
Fókus
Í gær
Mari og Njörður eiga von á sumarbarni – Sjáðu myndböndin þegar þau deila gleðitíðindunum
Fókus
Í gær
Greinir frá heilsufarsvandamálum í nýju viðtali – „Síðustu ár erfið og pirrandi“

Mest lesið

Þetta hefur meint hjákona David Beckham að segja um frammistöðu hans í rúminu
Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“
Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“
Egill fór í hárígræðslu og deilir ferlinu og nýju útliti opinskátt – „Eðlilegur fiðringur í maganum á aðgerðardegi“

Nýlegt

Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Afar óvænt deild gæti fengið aukasæti í Meistaradeildinni
Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
Lilja vill verða formaður Framsóknarflokksins
Hvað er að hjá Haaland?
Trump og fjölskylda hans hafa auðgast um stjarnfræðilegar upphæðir síðasta árið
Fókus
Í gær
Íslenskar snyrtivörur lögðu grunninn að glæsilegu útliti
Fókus
Í gær

Íslendingar rifja upp heimskulegustu hlutina sem þeir gerðu sem börn – „Man vel eftir hversu ofboðslega reið mamma mín varð“

Íslendingar rifja upp heimskulegustu hlutina sem þeir gerðu sem börn – „Man vel eftir hversu ofboðslega reið mamma mín varð“
Fókus
Í gær
Tónlistarstjarnan kallaði leikstjórann „tík með pínulitla fiðlu“
Fókus
Í gær
„Að vinna Óskarsverðlaun hefur ekki reynst mér eða ferli mínum vel“
Fókus
Í gær

Eliza afhjúpar næstu bók sína

Eliza afhjúpar næstu bók sína
Fókus
Í gær

Tilnefningar til verstu kvikmyndagerðar ársins

Tilnefningar til verstu kvikmyndagerðar ársins
Fókus
Í gær
Söngkonan gengst undir blóðvökvameðferð eftir að tennurnar duttu úr henni á tónleikum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Brooklyn og Nicola eiga eina myndbandið af „óviðeigandi dansi“ Victoriu

Brooklyn og Nicola eiga eina myndbandið af „óviðeigandi dansi“ Victoriu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Varpa sprengju í máli leikarans sem er sakaður um barnaníð
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hugh Jackman sagður hafa snúið baki við vini sínum
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Við föllum ekki fyrir svona snákaolíu, takk fyrir tíkall“

„Við föllum ekki fyrir svona snákaolíu, takk fyrir tíkall“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sögufræg miðbæjarperla Guðjóns til sölu

Sögufræg miðbæjarperla Guðjóns til sölu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Svakalegt þungarokkskvöld fram undan – Rífandi stemning og ekkert aldurstakmark
Fókus
Fyrir 3 dögum
Fyrrum barnastjarnan óttast að milljónir barna gætu nú upplifað það sama og hún – „Lifandi martröð“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“

Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Þetta er skrýtnasti staður sem ævintýramaðurinn Kristján hefur heimsótt – „Það var ekkert fólk”
Fókus
Fyrir 4 dögum
Er kántrístjarnan kominn með nýja kærustu – „Algjörlega fáránlegt og ósatt“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Auður selur í miðborginni -„Smá meyr á þessum tímamótum“

Auður selur í miðborginni -„Smá meyr á þessum tímamótum“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Tekjuhæstu stjörnurnar á OnlyFans – Sjáðu hvað þær þéna mikið

Tekjuhæstu stjörnurnar á OnlyFans – Sjáðu hvað þær þéna mikið
Fókus
Fyrir 4 dögum
NBA stjarna í miklum vandræðum
Fókus
Fyrir 4 dögum

Konu brugðið á veitingastað eftir að ókunnur maður rétti henni miða – „Eitthvað fyrir þig að hugsa um“

Konu brugðið á veitingastað eftir að ókunnur maður rétti henni miða – „Eitthvað fyrir þig að hugsa um“
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Í dag lít ég á þetta sem velgengnisskatt“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hvaðan kemur fokk-merkið?
Fókus
Fyrir 4 dögum

Þetta skaltu alls ekki þrífa með eldhúspappír

Þetta skaltu alls ekki þrífa með eldhúspappír
Fókus
Fyrir 4 dögum

Sparnaðarráð Hildar: Rándýrt að mæta svöng í búðina

Sparnaðarráð Hildar: Rándýrt að mæta svöng í búðina
Fókus
Fyrir 5 dögum
Ingólfur situr af sér langa dóma og semur tónlist í fangelsinu – „Fólk er ekki mistök sín“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Home Alone-stjarna missir vinnuna vegna vændiskaupa