fbpx
Mánudagur 19.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Þetta er skrýtnasti staður sem ævintýramaðurinn Kristján hefur heimsótt – „Það var ekkert fólk”

Fókus
Mánudaginn 19. janúar 2026 10:50

Hringfarinn Kristján Gíslason. Mynd/Baldur Kristjánsson

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kristján Gíslason ævintýramaður segir ferðalög sín um heiminn þveran og endilangan hafa gjörbreytt lífssýn sinni. Kristján, sem er nýjasti gesturinn í podcasti Sölva Tryggvasonar, hefur í meira en áratug annað hvort verið á flakki um heiminn, að undirbúa næstu ferð eða vinna að bókum eða ferðaþáttum tengdum flakkinu. Hann lauk nýverið sinni annarri ferð hringinn í kringum heiminn, þar sem hann upplifði enn og aftur magnaða hluti:

„Það má segja að þetta sé alvöru ástríða hjá mér. Ég á í dag vini um allan heim eftir þessi ferðalög, enda virka hlutirnir þannig að þegar maður er einn á ferð kemur fólk til manns og allir vilja aðstoða. Þessi seinni ferð hringinn í kringum hnöttinn byrjaði af því að mig hafði alltaf langað að fara silkileiðina, hina fornu leið milli Evrópu og Kína, í gegnum -stanlöndin í Mið-Asíu. Þessi leið er þekkt sem ein frægasta viðskiptaleið mannkynssögunnar og mörg löndin sem hún liggur um voru áður hluti Sovétríkjanna.”

Kristján segir að sérstakasta landið sem hann kom til hafi án vafa verið Túrkmenistan, sem er einræðisríki og því varð hann að fara í gegnum landið með leiðsögumanni:

„Ég var bílstjóra og leiðsögumann sem fylgdu mér hvert fótmál. Þegar ég kom svo inn í Asgabad, sem er höfuðborgin í landinu var ég algerlega orðlaus yfir fegurðinni á byggingunum og því hve stórfenglegt allt var. Hvítar marmarahallir í röðum og meira að segja götuljósin eru listaverk. Svo eru magnaðir minnisvarðar um allt við breiðgöturnar og stærsta marmara-moska í heimi. Allir bílarnir eru hvítir eða ljósgráir og fólk er sektað ef það er á óhreinum bíl. En það var ekki fyrr en ég var búinn að vera talsverðan tíma í borginni sem ég áttaði mig á því að eitthvað vantaði. Eftir talsverða umhugsun fattaði ég að það var ekkert fólk þarna!“

Upplifði stjórnarbyltingu í Súdan

Í þættinum ræða Sölvi og Kristján um öll ævintýri Kristjáns, hvort sem það eru ferðirnar í kringum heiminn, flakkið um Bandaríkin og Suður-Ameríku, eða ferðina í gegnum alla Afríku, sem Kristján segir hafa verið magnaða:

„Afríka er í mínum huga magnaðasta heimsálfan og það breytti mér sem manneskju að ferðast yfir alla Afríku. Ég upplifði gríðarlega hjálpsemi og kærleika hvert sem ég kom og það var bara magnað að átta sig á því hvað mynd manns af þessarri heimsálfu var skökk,” segir Kristján, sem lenti í ótrúlegum hlutum í Afríkureisunni, meðal annars tveimur stjórnarbyltingum:

„Ég skipulegg mig alltaf vel áður en ég fer af stað og taldi mig vera búinn að kynna mér allt þó nokkuð vel. Ég vissi að það hefði oft verið slæmt ástand í Súdan, en ákvað samt að láta bara vaða að fara þangað eftir að ég fór í gegnum Egyptaland. En fyrsti dagurinn í Súdan endaði svo með því að ég kem að vegatálma sem uppreisnarmenn höfðu sett upp og mér var aftrað í því að halda áfram. Þá kemur á daginn að það byrjaði stjórnarbylting í landinu þennan sama dag og ástandið var orðið mjög ótryggt. Mér var tjáð að ég væri ekki öruggur, en gæti heldur ekki farið til baka. Á endanum var mér siglt út á litla eyju í ánni Níl á pramma, þar sem fjölskylda sem bjó á eyjunni skaut yfir mig skjólshúsi. Þarna var ég algjörlega sambandslaus við umheiminn, læstur inni í Súdan og einu upplýsingarnar voru áróður frá stjórnvöldum. En svo bárust fréttir um að það væri búið að opna aftur landamærastöðina til Egyptalands, svo að ég brunaði af stað og keyrði svo hratt að mótorhjólið endaði á að gefa sig. Það var mjög skrýtin lífsreynsla að vera þarna fastur og gjörsamlega ósjálfbjarga og þurfa að treysta í einu og öllu á þessa fjölskyldu sem hýsti mig. Hitinn var óbærilegur og vökvaskorturinn orðinn mikill líka. Mér skilst að lamb sé hægeldað í fimmtíu gráðum, þannig að mér leið eiginlega eins og það væri verið að elda mig. En ég get varla lýst því hversu mikla hjálpsemi ég upplifði. Að vera staddur í miðjum átökum og vita ekki neitt, algjörlega sambandslaus og fá þetta öryggi frá bláókunnugu fólki er eitthvað sem gerði mig svo þakklátan að það er erfitt að færa það í orð.”

Settist í fyrsta sinn á mótorhjól sextugur

Ævintýrum Kristjáns í Afríku var alls ekki lokið og hann endaði í annarri stjórnarbyltingu í Eþíópíu. Þá gerði hann hlé á ferðalaginu, en endaði svo á að þræða alla Afríku einn síns liðs á mótorhjólinu. Hann segist sjá heiminn í algjörlega nýju ljósi eftir öll ævintýrin á undanförnum árum

„Þegar ég settist í fyrsta skipti á mótorhjól var ég að verða sextugur. Mig hafði alltaf langað að eiga ævintýra-ár áður en ég yrði of gamall fyrir það. Auðvitað er það ákveðin fifldirfska að fara einn á alla þessa staði með ekki meiri reynslu á hjólinu. En ég hef fengið svo stór verðlaun fyrir að hafa ákveðið að gera þetta og er gríðarlega þakklátur fyrir allt það sem ég hef lært á þessum ferðalögum. Það að upplifa alla þessa gleði, hamingju og einfaldleika í sumum af fátækustu héruðum þessa heims er eitthvað sem breytir manni sem manneskju. Það sem ég hef lært er að heimurinn er ekki jafnslæmur og maður myndi halda. Ég hef nær alls staðar upplifað hjálpsemi, samheldni, kærleika og hreina manngæsku. Stærsta lexían er að fólk er gott.”

Hægt er að nálgast viðtalið við Kristján og öll viðtöl og podköst Sölva Tryggvasonar inni á solvitryggva.is.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Þetta er skrýtnasti staður sem ævintýramaðurinn Kristján hefur heimsótt – „Það var ekkert fólk”
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Er kántrístjarnan kominn með nýja kærustu – „Algjörlega fáránlegt og ósatt“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Auður selur í miðborginni -„Smá meyr á þessum tímamótum“
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Tekjuhæstu stjörnurnar á OnlyFans – Sjáðu hvað þær þéna mikið
Fókus
Fyrir 16 klukkutímum
NBA stjarna í miklum vandræðum
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Konu brugðið á veitingastað eftir að ókunnur maður rétti henni miða – „Eitthvað fyrir þig að hugsa um“

Mest lesið

Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Tekjuhæstu stjörnurnar á OnlyFans – Sjáðu hvað þær þéna mikið
Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra
Hugsaðu þig tvisvar um áður en þú hendir þessum hlutum
Vígasveitir ICE áreita og handtaka innfædda Bandaríkjamenn

Nýlegt

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Heldur starfinu í bili þrátt fyrir ummælin
Auður selur í miðborginni -„Smá meyr á þessum tímamótum“
Upprisa vínylsins og nýstárleg plötuframleiðsla á Íslandi
Launum hins umdeilda Infantino lekið – Þetta þénar hann hjá FIFA
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Þetta skaltu alls ekki þrífa með eldhúspappír
Fókus
Í gær

Sparnaðarráð Hildar: Rándýrt að mæta svöng í búðina

Sparnaðarráð Hildar: Rándýrt að mæta svöng í búðina
Fókus
Í gær
Ingólfur situr af sér langa dóma og semur tónlist í fangelsinu – „Fólk er ekki mistök sín“
Fókus
Í gær
Home Alone-stjarna missir vinnuna vegna vændiskaupa
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Mér finnst ævisögur standa upp úr, raunveruleikinn tekur oftast skáldsögum fram“

„Mér finnst ævisögur standa upp úr, raunveruleikinn tekur oftast skáldsögum fram“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Linda missti fyrirtækið og fór í persónulegt gjaldþrot – Þetta gerði hún til að koma sterkari til baka

Linda missti fyrirtækið og fór í persónulegt gjaldþrot – Þetta gerði hún til að koma sterkari til baka
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Ofurfæðubótarefnið“ kreatín hefur marga kosti en er alls ekki fyrir alla
Fókus
Fyrir 2 dögum

Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs

Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs
Fókus
Fyrir 2 dögum
Skemmtilegasta par landsins selur í Sörlaskjóli
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kosning hafin fyrir Íslensku hljóðbókaverðlaunin
Fókus
Fyrir 3 dögum

Setja vesturbæjarperlu á sölu

Setja vesturbæjarperlu á sölu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sean Penn og miklu yngri kærastan – Sjáðu myndirnar

Sean Penn og miklu yngri kærastan – Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Ég vinn allan daginn á meðan verðandi eiginkona mín glennir sig á netinu“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hamingjusamlega gift í 30 ár en á „neyðarsjóð“ sem eiginmaðurinn hafði ekki hugmynd um
Fókus
Fyrir 3 dögum

Afhjúpar bestu ráð Leonardo DiCaprio á tökustað

Afhjúpar bestu ráð Leonardo DiCaprio á tökustað
Fókus
Fyrir 3 dögum
Glímdi við lífshættulegt þunglyndi en fann tilganginn í skákinni
Fókus
Fyrir 3 dögum
Jay Leno gáttaður yfir spurningu sem hann fékk um veikindi eiginkonunnar og segir tímana breytta
Fókus
Fyrir 3 dögum
Laundóttir Freddie Mercury látin eftir langa baráttu við sjaldgæft krabbamein
Fókus
Fyrir 3 dögum

Linda Pé segir þetta lykilinn að varanlegum árangri – „Aðferðin sem þú hefur verið að nota fram til þessa virkar ekki“

Linda Pé segir þetta lykilinn að varanlegum árangri – „Aðferðin sem þú hefur verið að nota fram til þessa virkar ekki“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Myndin svo mikið unnin að fólk hélt hún væri rúmlega 40 árum yngri

Myndin svo mikið unnin að fólk hélt hún væri rúmlega 40 árum yngri
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sló í gegn um aldamótin í vinsælum þáttum – Óþekkjanlegur í dag
Fókus
Fyrir 4 dögum

Gagnrýnandinn Jónas Sen lýsir reynslu sinni af „snjóruðningsforeldrum“ – „Óþægindi eru ekki ofbeldi“

Gagnrýnandinn Jónas Sen lýsir reynslu sinni af „snjóruðningsforeldrum“ – „Óþægindi eru ekki ofbeldi“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Afhjúpar grimmilega brandarann um Sydney Sweeney sem klipptur var út
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Rauði dregillinn á Golden Globes hittir fyrir bækurnar úr íslenska jólabókaflóðinu“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Mr. Big segir að fyrrum mótleikkonan megi fokka sér

Mr. Big segir að fyrrum mótleikkonan megi fokka sér
Fókus
Fyrir 5 dögum

Hildur skiptir um vettvang

Hildur skiptir um vettvang
Fókus
Fyrir 5 dögum
Kiefer Sutherland réðst á leigubílstjóra og hótaði honum líkamsmeiðingum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Dineout-drottningin selur í Borgartúni