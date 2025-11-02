fbpx
Hobbitinn ástsæli er kominn út í nýrri þýðingu – Lestu fyrsta kaflann hér

Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 2. nóvember 2025 15:30

Martin Freeman í hlutverki sínu sem Bilbo Baggins í þríleik Peter Jackson sem kom út árin 2012-2014.

Bókina Hobbitann eftir J.R.R. Tolkien þarf vart að kynna. Bókin er nú loksins fáanleg á ný í nýrri þýðingu Sólveigar Sifjar Hreiðarsdóttur með ljóðaþýðingum Braga Valdimars Skúlasonar. 

Í holu einni í jörðinni bjó hobbiti … Svona byrjar sagan ógleymanlega um Bilbó Bagga, lágvaxna hobbitann, þennan friðelskandi og rólynda náunga sem býr í notalegri og ástkærri hobbitaholunni sinni. Hann veit fátt betra en að borða og fá til sín gesti en ekkert er fjær huga hans en að fara í einhverja ævintýraför langt frá holunni sinni. Dag einn breytist þó líf hans þegar vitkinn Gandalfur birtist ásamt þrettán dvergum og heimtar að hobbitinn haldi með þeim í hættulegan leiðangur til að ná fjársjóði sem drekinn Smeyginn liggur á.

Hobbitinn í þýðingu Sólveigar Sifjar Hreiðarsdóttur með ljóðaþýðingum Braga Valdimars Skúlasonar er gefin út af Kver.

Hér getur þú lesið fyrsta kafla bókarinnar:

Fyrsti kafli

Hobbitinn ástsæli er kominn út í nýrri þýðingu – Lestu fyrsta kaflann hér
