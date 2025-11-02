Hobbitinn ástsæli er kominn út í nýrri þýðingu – Lestu fyrsta kaflann hér

Bókina Hobbitann eftir J.R.R. Tolkien þarf vart að kynna. Bókin er nú loksins fáanleg á ný í nýrri þýðingu Sólveigar Sifjar Hreiðarsdóttur með ljóðaþýðingum Braga Valdimars Skúlasonar.
Í holu einni í jörðinni bjó hobbiti … Svona byrjar sagan ógleymanlega um Bilbó Bagga, lágvaxna hobbitann, þennan friðelskandi og rólynda náunga sem býr í notalegri og ástkærri hobbitaholunni sinni. Hann veit fátt betra en að borða og fá til sín gesti en ekkert er fjær huga hans en að fara í einhverja ævintýraför langt frá holunni sinni. Dag einn breytist þó líf hans þegar vitkinn Gandalfur birtist ásamt þrettán dvergum og heimtar að hobbitinn haldi með þeim í hættulegan leiðangur til að ná fjársjóði sem drekinn Smeyginn liggur á.
Hobbitinn í þýðingu Sólveigar Sifjar Hreiðarsdóttur með ljóðaþýðingum Braga Valdimars Skúlasonar er gefin út af Kver.
