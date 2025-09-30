fbpx
Þriðjudagur 30.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Árni og Guðrún um OnlyFans og myndina af þeim sem er í dreifingu: „Það er munur á klámi og því sem við erum að gera“

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Þriðjudaginn 30. september 2025 14:04

Árni og Guðrún hafa verið saman í fimmtán ár, þar af gift í tíu.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fasteignasalinn og vaxtaræktarkappinn Árni Björn Kristjánsson og eiginkona hans, Guðrún Ósk Maríasdóttir, nuddari og sauna meistari, eru vön að tala um málefni sem mörgum þykir tabú, enda halda þau úti hlaðvarpinu Taboo þar sem þau ræða hreinskilið og hispurslaust um kynlíf, opin sambönd, nekt og fleira.

Sjá einnig: Guðrún og Árni ræða um skömmina í kringum pegging – „Eitthvað þarna sem karlmönnum finnst spennandi“

Í nýjasta þættinum takast þau á við leiðinlegt mál sem kom upp í lok síðustu viku, en kynferðisleg mynd af þeim fór á dreifingu um netheima og ákváðu hjónin að ræða opinskátt um það eins og þeim einum er lagið.

Hjónin greina frá því að þau eru á OnlyFans og hafa verið um tíma, þau hafa bara ekki verið að auglýsa það. Þaðan kom umrædd mynd.

Guðrún viðurkennir að fyrst hafi hún verið á móti OnlyFans.

„Ég tengdi alltaf OnlyFans við klám, misnotkun og eitthvað svona feik. En skoðunin er að breytast. Við fórum svolítið á stúfana og kynna okkur hvernig efni væri inn á OnlyFans, því við höfðum áhuga á að sýna okkar kynlíf, okkar listform og okkar tjáningu, af því að kynlíf hefur alltaf verið svona akkeri tengslamyndunar hjá okkur. Þá fórum við á stúfana, að skoða hvað væri í boði og það er bara alls konar í boði þarna,“ segir Guðrún.

Vaknaði við leiðinleg skilaboð

Árni segir að þau hafi ákveðið að auglýsa ekkert OnlyFans-síðuna.

„Af því að við vitum að þetta er kannski á gráu svæði fyrir mörg þarna úti, þau skilja ekki alveg út á hvað þetta gengur. En við lentum í því, ég vaknaði einn morguninn fyrir nokkrum dögum síðan og fékk skilaboð. Og þar lét góður vinur minn mig vita að það væri mynd af okkur í dreifingu á netinu,“ segir hann.

Árni fékk umrædda mynd senda. „Þetta er mynd þar sem [Guðrún er] að pegga mig,“ segir Árni og bætir við að í fyrstu hafi honum þótt þetta ekkert tiltökumál, líka nýbúin að gefa út þátt um pegging.

„Þetta var mynd af OnlyFans-síðunni okkar, þetta var efni sem við birtum sjálf þar sem viðkomandi borgaði fyrir þetta til að sjá okkar listgrein og fór svo að deila þessu. Fyrst fannst mér þetta ekki skipta neinu máli, því nekt er ekkert vandamál fyrir okkur. En svo fannst mér þetta leiðinlegt, af því að það var einhver sem tók þetta og fór að deila því í annarlegum tilgangi, sem eitthvað sjokk eða grín, og það fannst mér pirrandi,“ segir hann.

„Það eru nokkrir mánuðir síðan við byrjuðum [á OnlyFans] og við erum á þessu því okkur finnst það gaman, þetta er okkar leið til að tjá okkar list og okkar leið til að fá greitt fyrir það.“

Ekki bara kynlíf heldur einnig kennsla

Guðrún tekur undir og bætir við: „Það sem við sáum fyrir okkur með OnlyFans er ekki bara við að stunda kynlíf. Okkur langar líka að stíga inn í meira paravinnu, kennslumyndbönd þar sem við erum að deila frá því sem okkur finnst gott og því sem hefur þjónað okkur í okkar kynlífi, hvort sem það er hvernig maður á að byrja eitthvað, hvernig á að deepthroata, eða hvernig á að gera Yoni-nudd, hvernig á að komast að leghálsfullnægingu. Þetta er alls konar efni sem er kannski ekki endilega mjög aðgengilegt á íslensku.“

Kynþokkalist vs. klám

Árni og Guðrún ræða um muninn á klámi (e. porn) og kynþokkalist (e. erotica).

„Menningarstofnun sameinuðu þjóðanna gerir greinarmun á klámi og kynþokkalist. Og kynþokkalist er eitthvað sem við erum að gera,“ segir Árni.

„Þetta er okkar listgrein. Klám er ögrandi framsetning á kynlífi í auðgunartilgangi, án ástar, blíðu eða ábyrgðar. En kynþokkalist er bókmenntaleg eða listræn tjáning ástar. Kynlíf, making love, hvað er það annað en listræn tjáning á ást.“

Þau segja að allt sem þau gera er til að vekja fólk til umhugsunar um af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru.

„Af hverju er þetta einhver skömm eða tabú, við hugsuðum þetta, þegar þessi mynddreifing kom upp: Hvað gerum við nú? Við hefðum getað hunsað þetta og látið eins og ekkert væri […] Stundum er besta vörnin að snúa í sókn og þess vegna ákváðum við að taka upp þennan þátt og tala um þetta, því þetta er lítið land og fólk fer að slúðra og við erum svo hart á móti öllu þessu kjaftæði.“

Hlustaðu á þáttinn hér þar sem þau fara nánar í saumana á þessu öllu saman.

Fylgdu Guðrúnu á Instagram og Árna á Instagram.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Rétt í þessu
Árni og Guðrún um OnlyFans og myndina af þeim sem er í dreifingu: „Það er munur á klámi og því sem við erum að gera“
Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Leikarinn góðkunni óþekkjanlegur eftir áfallið – „Ég hafði verið í nuddi og tók ekki eftir neinu“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Hafa áhyggjur af andlegri líðan grínista eftir að hann klúðraði uppistandi sem átti að sýna á Netflix
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
J.K. Rowling slær á útrétta sáttarhönd Harry Potter-stjörnu
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Stórkostleg mistök bandarískrar konu á Íslandi – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
„Það eru tökurnar sem skipta máli“
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Segja skilnaðinn vera einhliða ákvörðun – Vildi bjarga hjónabandinu

Mest lesið

Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Konur skóla einhleypan íslenskan karlmann til – Þetta fær þær til að svæpa strax til vinstri
Lést fyrir helgi og upplýsa um dánarorsök

Nýlegt

Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Bandarísk kona segist hafa verið blekkt á Íslandi
Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Staðfesta að Jón Þór hafi tekið við Vestra – Mætir á Ísafjörð í dag
Carraghar ekkert að skafa af því – Segir United að reka Amorim sem allra fyrst
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Mourinho mættur á Brúnna og er brattur – „Ég er sá stærsti“
Óttast að það sama gerist núna og þegar WOW air féll
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Stjórstjarnan þurfti að gæta sín á móður sinni sem lak öllu um hann í blöðin
Fókus
Í gær

Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“

Arnar segir þetta vera bölvaðan ósið í fjármálum – „Þú ert einfaldlega að tapa pening“
Fókus
Í gær
Þorsteinn útskýrir hvað hann var að gera þegar myndin af Snorra var á skjánum
Fókus
Í gær
Bandarísk kona segist hafa verið blekkt á Íslandi
Fókus
Í gær

Sunneva í sjokki – Svona sér unnustinn hana

Sunneva í sjokki – Svona sér unnustinn hana
Fókus
Í gær

Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu

Vikan á Instagram – Sambandsslitin voru ekki hluti af sumarplaninu
Fókus
Í gær
Vigdís lýsir síðustu dögunum í lífi sonar síns – „Ef ég hefði vitað hvað myndi gerast þá hefði ég knúsað hann og aldrei sleppt honum“
Fókus
Í gær

Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu

Tengdamóðir Bonnie Blue getur ekki beðið eftir að losna við hana úr lífi sínu
Fókus
Í gær
Að opna sambandið frábært þar til hún féll fyrir öðrum manni sem kom upp um hana
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sigur fyrir sjálfsmyndina – Ný íslensk heimildarmynd um íslensku keppendurna á Special Olympics
Fókus
Fyrir 2 dögum

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum

Fékk saumavélina hjá mömmu sinni lánaða og lét reyna á gamlan draum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“

Blætið er að gera hann gjaldþrota: „Hvernig get ég hætt þegar þetta veitir mér svona mikla ánægju?“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Matargyðjan er með ráð undir rifi hverju – Hver eru stærstu mistökin sem gestgjafi gerir?
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Með lestri fáum við að setja okkur í spor annarra, upplifa sögur þeirra, aðstæður og tilfinningar“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Katla bauð yfir hundrað konum í heljarinnar garðpartý

Katla bauð yfir hundrað konum í heljarinnar garðpartý
Fókus
Fyrir 3 dögum
Fyrirgaf föður sínum af öllu hjarta fyrir að hafa aldrei samband – „Við það losnaði ég við einhvern ákveðinn pakka og ég hafði aldrei áhyggjur af þessu meira“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ískyggileg mynd af „hefndarenglinum“ og bróður hans – Brostu til hvors annars í dómsalnum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Segir að hann hafi ekki verið latur heldur annars hugar vegna ummæla Charlie Sheen
Fókus
Fyrir 4 dögum

Komst að framhjáhaldi kærastans – Viðbrögð hennar hafa slegið í gegn

Komst að framhjáhaldi kærastans – Viðbrögð hennar hafa slegið í gegn
Fókus
Fyrir 4 dögum

Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu

Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Byrjaður með nýrri kærustu eftir skilnaðinn – Hún er OnlyFans-stjarna og 26 árum yngri
Fókus
Fyrir 4 dögum

Only Fans-höfuðborg heimsins: Ástæða þess að Only Fans-stjörnur flykkjast til Dúbaí

Only Fans-höfuðborg heimsins: Ástæða þess að Only Fans-stjörnur flykkjast til Dúbaí
Fókus
Fyrir 5 dögum
Brooklyn Beckham rýfur þögnina um svakalega fjölskyldudramað
Fókus
Fyrir 5 dögum
Krummi sakar tónlistarmann um gervimennsku – „Með yfir 900 þúsund fylgjendur á Instagram en fær 20-30 like á hverja færslu“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Guðrún og Árni ræða um skömmina í kringum pegging – „Eitthvað þarna sem karlmönnum finnst spennandi“

Guðrún og Árni ræða um skömmina í kringum pegging – „Eitthvað þarna sem karlmönnum finnst spennandi“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Berta lýsir því hvernig er að vera einhleyp í Reykjavík – Þetta gerist eftir að klukkan verður hálf fjögur um nótt

Berta lýsir því hvernig er að vera einhleyp í Reykjavík – Þetta gerist eftir að klukkan verður hálf fjögur um nótt
Fókus
Fyrir 5 dögum
Karlmaður á sjötugsaldri missti 43 kíló og gekkst svo undir hnífinn – Netverjar trúðu varla eigin augum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Bandarískur ferðamaður fékk menningarsjokk á Íslandi – „Ég geng inn og sé þá fullt af nöktum konum”