fbpx
Laugardagur 20.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Friends- stjarna selur íbúð á Manhattan

Fókus
Laugardaginn 20. september 2025 19:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Leikkonan June Gable, sem þekkt er fyrir hlutverk Estelle, umboðsmanns Joey Tribbiani í sjónvarpsþáttunum Friends, hefur sett íbúð sína í Manhattan á sölu.

Estelle

Gable, sem er orðin áttræð, erfði íbúðina af leikkonunni Alice Drummond. Drummond sem lést árið 2016, 88 ára að aldri, lék í einum þætti Friends. Var það áttundi þáttur fyrstu þáttaraðar, The One Where Nana Dies Twice. L’ek Drummond þar Altheu, ömmu Ross og Monicu, sem lá banaleguna.

Gable, sem hefur átt íbúðina frá 2018, vill milljón dala fyrir hana. 

June Gable

Íbúðin, sem er með tveimur svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum, er á 351 E. 50th St., í fimm hæða raðhúsi með lyftu milli First og Second Avenue. 

Íbúðin er 87 fermetrar að stærð með opnu stofu- og borðstofurými með skrautlegum arinn. Stórar glerhurðir opnast út í heillandi einkagarð, sem er um 46 fermetrar að stærð. Svefnherbergið er með skrautlegum arinn, og sérbaðherbergi.

Svona mætti raða í aðalsvefnherberginu

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 14 mínútum
Friends- stjarna selur íbúð á Manhattan
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Kim Kardashian aðeins í demöntum á forsíðu franska Vogue
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Ragnhildur tjáir sig um orðræðuna um konur – „Eins og kona á að vera“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Gestir kaffihússins fengu aldeilis ábót – Stórstjarnan flutti sitt nýjasta lag
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Viðurkennir að hafa verið hrædd og spennt þegar hún hitti mótleikkonu sína
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
Brúsablæti Hildar kemur okkur í spreng – „Það er ekki pláss fyrir okkur þrjú hérna“
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
„Þetta þjónar allt þeim tilgangi að þjálfa tilfinningalífið á öruggan hátt“
Fókus
Í gær
Segir einlæg frá glímunni við fæðingarþunglyndi: „Þetta var eitthvað sem ég var ekki að tala um“

Mest lesið

Maður sem stökk fram af svölum til að fremja sjálfsvíg – Lenti á eldri konu og er sakaður um manndráp
Berserksgangur á bókasafninu – Skemmdarverk í skóla kosta 6 milljónir
Varð blindur eftir eina íbúfen töflu – Sjóninni bjargað með ótrúlegri aðgerð
Sjáðu þegar gestirnir misstu sig á Sauðárkróki í gærkvöldi – „Hann er kominn í dómarann“
Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn

Nýlegt

Flóttakona mátti ekki rifta leigusamningi í Mosfellsbæ – Heimilið í heimalandinu lagt í rúst og bróðir hennar drepinn
Sólveig Anna hæðist að svari Einars Bárðarsonar – „Gæti verið efni í spennandi sálfræðitrylli“ 
Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Brúsablæti Hildar kemur okkur í spreng – „Það er ekki pláss fyrir okkur þrjú hérna“
Högg í maga Rashford eftir góða frammistöðu
Ívar þurfti að krefjast fjárnáms til að fá greiddar miskabætur frá manni sem kallaði hann veiðiþjóf – „Rétt skal vera rétt“
Ronaldo reiður yfir fréttum í heimalandinu – „Fávitar sem skilja ekki neitt í fótbolta“
„Þetta þjónar allt þeim tilgangi að þjálfa tilfinningalífið á öruggan hátt“
Fókus
Í gær
Eigendaskipti stórleikara á Stálhúsinu
Fókus
Í gær

Matargyðjan opinberar hvernig Ozempic hjálpaði henni að sigrast á þunglyndi eftir andlát sonarins

Matargyðjan opinberar hvernig Ozempic hjálpaði henni að sigrast á þunglyndi eftir andlát sonarins
Fókus
Í gær
Innviðaráðherra á von á barni
Fókus
Í gær
Sonur Elísabetar og Páls fæddist með hraði fyrir settan dag
Fókus
Í gær

Lúxus sveitasetur á Suðurlandi til sölu á 700 milljónir

Lúxus sveitasetur á Suðurlandi til sölu á 700 milljónir
Fókus
Í gær

Tilkynnir stórtíðindi með djarfri myndatöku

Tilkynnir stórtíðindi með djarfri myndatöku
Fókus
Í gær
Segir „pakk“ eyðileggja upplifunina í íslenskum kvikmyndahúsum
Fókus
Í gær

Jimmy Kimmel sagt að biðja fjölskyldu Charlie Kirk afsökunar

Jimmy Kimmel sagt að biðja fjölskyldu Charlie Kirk afsökunar
Fókus
Í gær
Foreldrar hennar og amma horfðu á hópkynlífsatriðið
Fókus
Í gær
Mun Adele syngja í hálfleikssýningu Super Bowl?
Fókus
Fyrir 2 dögum

Kom að eiginmanninum með hálfbróður sínum

Kom að eiginmanninum með hálfbróður sínum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hætti við viðburð í Dollywood vegna heilsufarsvandamála

Hætti við viðburð í Dollywood vegna heilsufarsvandamála
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Besti bústaður í heimi er kominn á sölu. Þarna er í alvöru best að vera“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Birna Daníelsdóttir hlýtur Sólfaxa
Fókus
Fyrir 2 dögum

Frönsku forsetahjónin heita því að sanna að forsetafrúin sé líffræðileg kona

Frönsku forsetahjónin heita því að sanna að forsetafrúin sé líffræðileg kona
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sprenghlægileg viðbrögð Jennifer Aniston við raunverulegu nafni Reese Witherspoon
Fókus
Fyrir 2 dögum
Guðrún Sørtveit: „Það hefur alltaf verið rosalega sterkt í mér að verða mamma“
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Fyrir þremur árum hélt ég framhjá eiginkonu minni með framleiðandanum mínum“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Gjörbreyttur Jelly Roll nýtur lífsins á Ítalíu

Gjörbreyttur Jelly Roll nýtur lífsins á Ítalíu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Birti myndir af sjúkrabeði – Systirin hvetur hana til að vera sterk

Birti myndir af sjúkrabeði – Systirin hvetur hana til að vera sterk
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hjartaknúsarinn Robert Redford þurfti að slá konurnar frá sér
Fókus
Fyrir 3 dögum

Michael Keaton harðlega gagnrýndur fyrir ummæli hans um Charlie Kirk

Michael Keaton harðlega gagnrýndur fyrir ummæli hans um Charlie Kirk
Fókus
Fyrir 3 dögum
Grunlaus um endalok beðmálanna
Fókus
Fyrir 3 dögum
Eva Margrét og Ómar nutu í botn á Ítalíu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hitti Drake eftir að hún gaf honum brjóstahaldarann sinn: „Ég held ég segi ekki meira en það“

Hitti Drake eftir að hún gaf honum brjóstahaldarann sinn: „Ég held ég segi ekki meira en það“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Systir Biöncu Censori fetar í hennar fótspor með djörfu fatavali

Systir Biöncu Censori fetar í hennar fótspor með djörfu fatavali
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hneyksluð yfir verðinu á Starbucks – Þetta borgaði hún fyrir tvo
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hyldýpi – Þeysireið um myrkur mannheima