fbpx
Sunnudagur 14.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

„Nú bíð ég spennt eftir jólabókaflóðinu“

Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 14. september 2025 11:30

Sólveig Pálsdóttir. Mynd: Jónatan Grétarsson.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sólveig Pálsdóttir, rithöfundur og leikkona, er lesandi DV. Fyrsta bók Sólveigar kom út árið 2012, þegar hún var 52 ára. Bækurnar eru orðnar átta, þar af sjö glæpasögur. Níunda bókin, glæpasagan Ísbirnir, kemur út í lok október hjá Sölku.

Sólveig hlaut Blóðdropann, glæpasagnaverðlaun Hins íslenska glæpafélags, árið 2020 fyrir Fjötra. Nokkrar bóka hennar hafa komið út í erlendum þýðingum.

Sólveig lauk leiklistarnámi frá Leiklistarskóla Íslands 1982 og starfaði sem leikkona um árabil, auk vinnu við dagskrárgerð hjá RÚV þar sem hún stýrði barna-, unglinga- og viðtalsþáttum. Árið 1996 lauk Sólveig BA-gráðu í almennri bókmenntafræði frá Háskóla Íslands. Sólveig er einnig með kennsluréttindi og starfaði sem íslensku-, tjáningar- og leiklistarkennari við Hringsjá, náms-og starfsþjálfun, í 17 ár.

Sólveig var formaður menningarnefndar Seltjarnarness í átta ár. Árið 2019 var hún valin bæjarlistamaður Seltjarnarness.

Sólveig er gift og á þrjú uppkomin börn.  

Hvaða bók/bækur ertu að lesa núna?

Ég er svo undarlega gerð að þegar ég er að skrifa eigin bækur á ég erfitt með að lesa annarra skáldverk. Meðan á skriftarferlinu stendur les ég helst ljóð eða örsögur. En nú get ég sökkt mér á kaf í lestur því nýja bókin mín, Ísbirnir, er á leið í prentun og kemur út í lok október. Ég er nýbyrjuð á Grænmetisætan eftir suður- kóreska skáldið Han Kang sem fékk Nóbelsverðlaunin í bókmenntum 2024. Það er Ingunn Snædal sem þýðir verkið og fyrsta setningin er svona: „Áður en konan mín gerðist grænmetisæta hafði mér alltaf fundist hún algjörlega óáhugaverð að öllu leyti.” Mér finnst þetta frábær upphafssetning og ég gleypti í mig næstu blaðsíður! Aðrar bækur sem bíða á náttborðinu mínu eru Í landi annarra og Sjáið okkur dansa eftir marokkóska skáldið Leila Slimani í þýðingu Friðriks Rafnssonar.

Hvaða bók/bækur laukstu við síðast og hvernig fannst þér hún/þær?

Áður en ég tók lokatörnina við Ísbirni las ég nokkrar bækur sem ég hreifst af og ætla að nefna nokkrar. Eldri konur eftir Evu Rún Snorradóttur er vel skrifuð og sterk bók sem situr lengi í minninu að lestri loknum. Hún lýsir skelfilegri vanrækslu og afleiðingum hennar en líka styrk og leiðinni til betra lífs. Mig langar líka til að nefna Ég verð aldrei ungfrú meðfærileg, saga Guðrúnar Jónsdóttur eftir Ingibjörgu Dögg Kjartansdóttur en Guðrún lést skömmu eftir útgáfu bókarinnar. Ég fyllist þakklæti fyrir að þær tvær skyldu ná að vinna bókina því þessi saga er stórmerkileg heimild um kvennabaráttuna og andrúmsloftið á seinni hluta síðustu aldar. Bókin ætti eiginlega að vera skyldulesning í framhaldsskólum. Mig langar líka til að nefna bók sem ég las fyrir nokkrum árum en stemningin í henni situr enn í mér. Hún heitir Um endalok einsemdarinnar og er eftir Benedict Wells og það eru allnokkur ár síðan að hún kom út í íslenskri þýðingu Elísu Bjargar Þorsteinsdóttur. Ég las þessa bók tvisvar sinnum með nokkurra vikna millibili en slíkt gerist sjaldan. Þetta er ákaflega þroskað verk og frásagnarhátturinn er dáleiðandi en Benedict Wells er svissnesskt-þýskur og fæddur 1984.

Hvaðabók/bækur hafa haft mest áhrif á þig og hvers vegna?

Ég kann ekki frönsku en hef lesið fjórar bækur eftir Annie Ernaux, Nóbelsverðlaunahafann í bókmenntum 2022, í þýðingu Rutar Ingólfsdóttur. Sú fyrsta sem ég las var Staðurinn og hún rótaði upp í huga mínum. Ég varð pirruð, fannst frásagnarhátturinn kaldur og fráhrindandi en samt sótti bókin ákaft á mig og ég þurfti mikið að ræða hana. Síðast las ég Atburðurinn og það sama gerðist, ég get ekki hætt að hugsa um hana. Sumar bækur Auðar Övu hafa haft þessi áhrif á mig þótt frásagnarhátturinn sé mun hlýrri og ljóðrænni en hjá Annie Ernaux sem skrifar næstum því í skýrsluformi. Síðasta vetur las ég einnig bækur hinnar írsku Claire Keegan. Stíllinn hennar er einnig ákaflega knappur og hún tekur á viðkvæmum málefnum. Keegan hefur ekki náð að heilla mig jafn mikið og þær Ernaux og Auður Ava.

Ég náði að lesa eina spennubók í vor á milli skriftartarna. Það var Bylur eftir Írisi Ösp Ingjaldsdóttur. Ég var ekki svikin af henni frekar en fyrri bók hennar Röskun.

Er einhver bók/bækur sem þú getur ekki beðið eftir að lesa?

Að lokum langar mig til að nefna nýútkomna bók eftir systurdóttur mína, Björgu Thorhallsdóttur sem heitir Gleði. Hún er kærleiksrík og hvetjandi, einstaklega fallega myndskreytt af höfundi. Björg er íslensk en alin upp í Noregi og er meðal þekktustu listamanna þar. Hér á Íslandi er hún einkum þekkt fyrir Tíminn minn sem er ákaflega falleg dagatalsbók sem kemur árlega út. Nú bíð ég spennt eftir jólabókaflóðinu og get ekki beðið eftir því að koma höndum yfir ný verk af öllu tagi frá okkar góðu rithöfundum.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
„Nú bíð ég spennt eftir jólabókaflóðinu“
Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Unn­steinn Manuel og Ágústa selja í miðbænum
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Sveindís hitti loks líffræðilega móður sína þegar hún var kistulögð –„Þegar ég horfði niður í kistuna sá ég sjálfa mig“
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
„Ég fann að ég er nógu sterk til þess að standa með sjálfri mér og berjast“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Súkkulaðikóngur selur hönnunarhús
Fókus
Í gær
„Olli mér gífurlegum vonbrigðum enda tengdi ég ekkert við sögupersónuna Konráð“
Fókus
Í gær
Komst að því að maðurinn sem hún bjó hjá var dæmdur barnaníðingur
Fókus
Í gær
Er stafræn heilabilun eitthvað sem raunverulega þarf að hafa áhyggjur af?

Mest lesið

Lýsir átökum sínum við Hemma Hreiðars – „Öfugt við hann gat ég allavega beðist afsökunar“
Ráðgátan loksins leyst – Hvarf fyrir sex árum með leikjatölvuna í gangi og símann í hleðslu
Komst að því á lygilegan hátt að maðurinn hennar hafði keypt sér þjónustu vændiskonu – Svona voru viðbrögð hennar
Jóhannes Valgeir látinn
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær

Nýlegt

Farþegi stökk fyrir borð til að flýja 2 milljón króna spilaskuld
Komst að því að maðurinn sem hún bjó hjá var dæmdur barnaníðingur
Lék með Arnari fyrir 15 árum – Hefur þetta að segja um landsliðsþjálfarann
Snorri fær pillu frá ömmu sinni eftir færslu hans um Charlie Kirk – „Gegnsær populismi“
Súkkulaðikóngur selur hönnunarhús
„Olli mér gífurlegum vonbrigðum enda tengdi ég ekkert við sögupersónuna Konráð“
„Við höfum lagt áherslu á að Grindavík sé hluti af framtíðinni en ekki fortíðinni“
Vísbendingar um að morðingi Charlie Kirk hafi verið yst til hægri á hinu pólitíska litrófi
Guðjón brotnaði niður eftir orð læknisins – Tók þó ekki í mál að fara eftir þeim
Fókus
Í gær
Segja að konungurinn hafi látið Harry lofa sér einu áður en fundi þeirra lauk
Fókus
Í gær

Matthías Páll selur Kópavogskastalann

Matthías Páll selur Kópavogskastalann
Fókus
Í gær
Konunglegur lausaleikskrógi afhjúpaður – „Ég er líffræðilegur faðir Clements“
Fókus
Í gær
Mætti með 19 árum yngri kærustuna upp á arminn
Fókus
Fyrir 2 dögum

Birti óræð skilaboðum nokkrum dögum fyrir sambandsslitin

Birti óræð skilaboðum nokkrum dögum fyrir sambandsslitin
Fókus
Fyrir 2 dögum

Var alvarlega að íhuga skilnað stuttu fyrir greininguna

Var alvarlega að íhuga skilnað stuttu fyrir greininguna
Fókus
Fyrir 2 dögum
Tekur upp nýtt áhugamál eftir andlát Ozzy
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ætlaði ekki að kynnast framtíðarmakanum á stefnumótaforriti en þökk sé vinkonu gaf hún því tækifæri

Ætlaði ekki að kynnast framtíðarmakanum á stefnumótaforriti en þökk sé vinkonu gaf hún því tækifæri
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Rifjar upp þegar hún smurði samlokur fyrir vændiskonur Charlie Sheen
Fókus
Fyrir 3 dögum

Kristbjörg: „Að heyra í sprengjunum var óraunverulegt og skelfilegt“

Kristbjörg: „Að heyra í sprengjunum var óraunverulegt og skelfilegt“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana

Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ísland og Inga í aðalhlutverki í myndbandi nýjasta lags Bryan Adams
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hulk Hogan átti eiginkonu og tvö börn en aðeins eitt þeirra fær að erfa hann
Fókus
Fyrir 3 dögum

Jóhannes Haukur segir aðeins útvalda geta rist nafn sitt í frost

Jóhannes Haukur segir aðeins útvalda geta rist nafn sitt í frost
Fókus
Fyrir 3 dögum
Eigendur Deplar Farm selja stórglæsilega miðbæjarperlu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Vinslitin við Ellen – „Eitt það sársaukafyllsta sem komið hefur fyrir mig“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Nutu sólríks dags í París þegar magnað atvik átti sér stað – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Þetta situr ennþá í mér í dag“

„Þetta situr ennþá í mér í dag“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt

Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Fókus
Fyrir 4 dögum
Lepur ekki dauðann úr skel – Mánaðartekjur Spelling afhjúpaðar í skilnaðarpappírum
Fókus
Fyrir 4 dögum

Viagra töflur kærastans hverfa en ekkert bólar á áhrifunum í svefnherberginu

Viagra töflur kærastans hverfa en ekkert bólar á áhrifunum í svefnherberginu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Heimspekingur fullyrðir að það sé vissulega líf eftir dauðann og rekur ferðalagið sem bíður okkar
Fókus
Fyrir 4 dögum

Leikarinn fór í fitusog eftir að vændiskona særði tilfinningar hans með einu orði

Leikarinn fór í fitusog eftir að vændiskona særði tilfinningar hans með einu orði
Fókus
Fyrir 5 dögum

Nýkrýnd Ungfrú Ameríka fékk ljót viðbrögð

Nýkrýnd Ungfrú Ameríka fékk ljót viðbrögð
Fókus
Fyrir 5 dögum
Eiginmaðurinn í Coldplay-skandalnum rýfur þögnina
Fókus
Fyrir 5 dögum
RÚV staðfestir þátttöku í Eurovision 2026 með fyrirvara