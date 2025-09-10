fbpx
Miðvikudagur 10.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Nutu sólríks dags í París þegar magnað atvik átti sér stað – Sjáðu myndbandið

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 10. september 2025 11:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Íbúar og ferðamenn á götum Parísar fengu aldeilis góða skemmtun og minningu til að taka með heim þegar þrjár ungar konur opnuðu svaladyr sínar og hófu að syngja.

Það sem tók við er eitt flottasta Flash Mob sem undirrituð hefur séð, þar sem yfir 30 listamenn flytja lag Queen, Bohemian Rhapsody. Lagið, sem samið er af Freddie Mercury söngvara sveitarinnar, þótti sérstakt þegar það kom fyrst út og allt of langt fyrir útvarpsspilun, en í dag er lagið talið með bestu rokklögum allra tíma og jafnan nefnt sem einkennisleg sveitarinnar.

Píanóleikarinn Julien Cohen deildi myndbandinu á samfélagsmiðla, en í því má auk hans meðal annars hlýða á aðalsöngvarann Mickey Callisto, sem einhverjir hafa nefnt sem hinn nýja Mercury, og hinn 11 ára gamla Olly Pearson, sem sló rækilega í gegn í síðustu þáttaröð Britain´s Got Talent. Pearson fékk tvo gullhnappa, sem sendu hann beint í úrslit, og endaði hann að lokum í 4. sæti.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Julien Cohen (@itsjuliencohen)

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Nutu sólríks dags í París þegar magnað atvik átti sér stað – Sjáðu myndbandið
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
„Þetta situr ennþá í mér í dag“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Lepur ekki dauðann úr skel – Mánaðartekjur Spelling afhjúpaðar í skilnaðarpappírum
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Viagra töflur kærastans hverfa en ekkert bólar á áhrifunum í svefnherberginu
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Sunn­eva syrgir Bellu – „Engillinn minn. Bella, ég mun alltaf sakna þín“
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Heimspekingur fullyrðir að það sé vissulega líf eftir dauðann og rekur ferðalagið sem bíður okkar
Fókus
Í gær
Leikarinn fór í fitusog eftir að vændiskona særði tilfinningar hans með einu orði

Mest lesið

Íbúar logandi hræddir eftir að barnaníðingur flutti í bæinn – „Til skammar“
Ung Akureyrarmær í vanda – Ferðin til Alicante endaði hörmulega
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Flugstjóri telur skjöl varpa nýju ljósi á eitt mannskæðasta flugslys Íslandssögunnar – „Ótrúleg tilviljun“

Nýlegt

Glæpamaður sem lifði á kerfinu rekinn úr landi
Situr uppi með 59 þúsund króna rukkanir vegna tveggja gjaldskyldra bílastæða – „Hvaða sturlun er komin í gang í þessum bílastæðamálum??“
Magga Frikka fær að leggja fram bréf um meint framhjáhald Barböru
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Orri Steinn: „Hvað hef ég gert af mér núna?“
Arsenal sagt leiða kapphlaupið um miðjumann sem United reyndi að kaupa
Margir Íslendingar reiðir yfir sjónvarpinu í gærkvöldi – Sýn sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins
Allt á suðupunkti eftir atburði næturinnar: „Staðan er alvarleg“
Birtir myndir sem vekja mikla athygli: Vakti furðu í barnaafmæli um daginn – Nú birtir hún mynd af sér án fata
Fókus
Í gær
RÚV staðfestir þátttöku í Eurovision 2026 með fyrirvara
Fókus
Í gær

Varst þú að kaupa gallaða fasteign? – Þetta getur þú gert

Varst þú að kaupa gallaða fasteign? – Þetta getur þú gert
Fókus
Í gær
Fjölskylda og vinir Britney Spears hafa áhyggjur – Allt í drasli og hundaskít
Fókus
Í gær
Aðdáendur ringlaðir yfir breyttu útliti Jessicu Simpson
Fókus
Fyrir 2 dögum

Beggi Ólafs var ber að ofan í Central Park og lenti í óvæntu samtali – „Var ekki að búast við því að gráta þennan morguninn“

Beggi Ólafs var ber að ofan í Central Park og lenti í óvæntu samtali – „Var ekki að búast við því að gráta þennan morguninn“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sigurvegarar og tískan á VMA hátíðinni

Sigurvegarar og tískan á VMA hátíðinni
Fókus
Fyrir 2 dögum
Vikan á Instagram – Ekki opinn fyrir skyndikynnum heldur bíður eftir alvöru ást
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Ég er ekki fullkominn“ – Frásögn sem er persónuleg, falleg og einlæg og skyldulesning fyrir alla

„Ég er ekki fullkominn“ – Frásögn sem er persónuleg, falleg og einlæg og skyldulesning fyrir alla
Fókus
Fyrir 2 dögum
Næsti kafli björtustu stjörnu Íslands: Kvikmynd, vínyll og ný plata á ensku
Fókus
Fyrir 2 dögum
Rick Davies söngvari Supertramp er látinn
Fókus
Fyrir 2 dögum

Staðfestir að hún mun túlka Madonnu

Staðfestir að hún mun túlka Madonnu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Lilja Katrín orðlaus með viðtökur sólarhrings bakstursmaraþons – „Hlýjan, kærleikurinn og góðmennskan verður ekki metin til fjár“

Lilja Katrín orðlaus með viðtökur sólarhrings bakstursmaraþons – „Hlýjan, kærleikurinn og góðmennskan verður ekki metin til fjár“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Eiginmaðurinn var að lifa tvöföldu lífi – „Hvernig gat hann gert mér þetta?“
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Þessi saga nístir mann auðvitað inn að beini“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Umdeilda samfélagsmiðlastjarnan óþekkjanleg – Búinn að missa yfir 110 kíló og lét fjarlægja aukahúðina

Umdeilda samfélagsmiðlastjarnan óþekkjanleg – Búinn að missa yfir 110 kíló og lét fjarlægja aukahúðina
Fókus
Fyrir 3 dögum
Systur keppa í Ungfrú Ísland Teen – „Við horfum á þetta sem frábært tækifæri fyrir okkur báðar“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Láta drauminn rætast og kaupa hús á Ítalíu
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kynntist karlmanni frá Kenía eftir að hafa uppgötvað svik eiginmannsins
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hendur og fætur hafa ekkert að segja um typpastærð – En þessi líkamshluti gerir það

Hendur og fætur hafa ekkert að segja um typpastærð – En þessi líkamshluti gerir það
Fókus
Fyrir 3 dögum

Rýnt í skjáinn: Þversagnir karlmennskunnar og alræði markaðsvæðingarinnar

Rýnt í skjáinn: Þversagnir karlmennskunnar og alræði markaðsvæðingarinnar
Fókus
Fyrir 3 dögum
116 milljón áhorf eru á TikTok-myndband af Yrsu sjö mánaða
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“

„Ég píndi krakkana mína til að lesa Laxness“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Lífið kastaði Steffý og Ronna í djúpu laugina – „Við vorum bara búin að vera saman í níu mánuði“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ferðalag úr sársauka í styrk – „Það er hægt að finna gleði í lífinu þrátt fyrir erfiðleika“
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Öllum hollt að læra að þekkja beinagrind kerfisins sem við köllum samfélag“

„Öllum hollt að læra að þekkja beinagrind kerfisins sem við köllum samfélag“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Júlí og Dísa gefa út nýtt frumsamið lag – Með matarást á IKEA

Júlí og Dísa gefa út nýtt frumsamið lag – Með matarást á IKEA
Fókus
Fyrir 4 dögum
Jelly Roll grennist hratt en segist ekki nota þyngdarstjórnunarlyf – „Ég var að hugsa um að missa önnur 50 kíló“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Raunverulegur aldur leikkonunnar kemur aðdáendum verulega á óvart