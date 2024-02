Sjáðu umdeilda atvikið sem er á allra vörum – Var Taylor Swift dónaleg við Céline Dion?

Það voru mikil fagnaðarlæti þegar kanadíska stórsöngkonan Céline Dion steig á svið Grammy-verðlaunahátíðarinnar síðastliðið sunnudagskvöld til að kynna plötu ársins.

Þetta er í fyrsta skipti í langan tíma sem hún sést opinberlega en hún hefur lítið mætt á viðburði eftir að hún greindi frá því í desember 2022 að hún væri með taugasjúkdóm sem kallast „stiff person syndrome“ (SPS).

Taylor Swift hreppti verðlaunin og kom á sviðið til að taka við styttunni. Hvernig hún tók við henni hefur verið mikið hitamál undanfarna daga en margir áhorfendur vilja meina að hún hafi snubbað Céline Dion. Hún kom spennt á svið og leit varla á stórsöngkonuna þegar hún tók við verðlaununum og fór svo að míkrafóninum til að halda þakkaræðuna.

Taylor Swift just took the album of the year trophy from Celine Dion without batting an eye and/or acknowledging that a legendary 🐐 was handing her the award. So cringey for my soul 🫠 pic.twitter.com/J7LggDVQD8 — eazy e (@estefs) February 5, 2024

Taylor Swift receives her Grammy from the GOAT Celine Dion and she doesn’t even make eye contact with her. Disrespectful. pic.twitter.com/fph6h8lpcQ — Jesús Enrique Rosas – The Body Language Guy (@Knesix) February 5, 2024

Taylor Swift ignoring very sick legend Celine Dion during the Grammys while accepting Album of the Year. Wow. Classless personified. pic.twitter.com/WgO7sjdT7L — Nats Fan Burner (@NatsBurner) February 5, 2024

Venjulega, sérstaklega þegar goðsögn í bransanum er að kynna verðlaunin, stoppar verðlaunahafinn augnablik, faðmar eða skiptist á nokkrum orðum við kynnirinn. Eins og þegar Miley Cyrus tók á móti verðlaunum frá Mariuh Carey sama kvöld.

„Taylor Swift was so overwhelmed, how could she NOT ignore Celine Dion!!1“ Meanwhile, Miley Cyrus: pic.twitter.com/AQAw0sk6m3 — Jesús Enrique Rosas – The Body Language Guy (@Knesix) February 5, 2024

Netverjar tóku fleiri dæmu frá verðlaunahátíðum síðustu ára.

„Svona á maður að gera þetta,“ sagði einn netverji og benti á myndband af Adele taka á móti verðlaunum frá Céline Dion.

Hvorki Taylor Swift né Céline Dion hafa tjáð sig um málið. Page Six greinir frá því að þær hafi spjallað saman baksviðs eftir atvikið og stillt sér upp fyrir mynd.