Gossip Girl stjarna lét sjá sig á rauða dreglinum í fyrsta sinn í 5 ár

Taylor Momsen snýr aftur á rauða dregillinn. Söng- og leikkonan, sem er hvað þekktust fyrir hlutverk sitt í þáttunum Gossip Girl, hefur ekki sést á slíkum viðburði í fimm ár.

Hún mætti á iHeart Radio tónlistarverðlaunahátíðina í gær klædd svörtum blúndu samfesting og grófum stígvélum.

Taylor er söngkona hljómsveitarinnar The Pretty Reckless og var lag þeirra „And So It Went“ tilnefnt sem rokklag ársins. Hljómsveitin fór ekki heim með verðlaun í þetta skipti.

