Gekk um götur New York í sundfötum

Þessa dagna fer fram tískusýningin New York Fashion Week í New York í Bandaríkjunum, borgin er því nú full af tískurisum og fyrirsætum. Þrátt fyrir mikla samkeppni náði fyrirsætan Apollonia Llewellyn að stela athyglinni en það gerði hún með heldur óvenjulegum fatnaði miðað við árstímann og hnattlæga staðsetningu New York borgar.

Apollonia ákvað nefnilega að vera klædd sundfötum er hún skellti sér í göngutúr í frostinu um götur borgarinnar í gær. Ásamt sundfötunum klæddist fyrirsætan síðri hvítri úlpu en hún hafði hana þó opna, að minnsta kosti á meðan myndatakan fyrir Instagram-síðuna hennar fór fram.

„Þegar það snjóar í New York þá er aðeins eitt sem ég get gert…“ skrifar Apollonia með myndinni á Instagram og lét tjákn (e. emoji) af sundfötum fylgja með.

Myndin hefur vakið mikla lukku hjá fylgjendum fyrirsætunnar en rúmlega 11 þúsund hafa sett hjarta við hana. Þá hafa athugasemdirnar hrannast inn. „Ótrúleg mynd,“ skrifar til að mynda einn fylgjandi hennar. „Guð minn góður hættu, þetta er geggjað,“ skrifar svo annar fylgjandi hennar.

Myndina sem um ræðir má sjá í færslunnihér fyrir neðan: