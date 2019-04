Fyrsta samband Línu var með stelpu – Fellur fyrir fólki út frá persónuleika: „Ég held að ég hafi bara alltaf verið þannig“

View this post on Instagram

Þessi tók sig loksins til og kíkti út á mánudegi 🤷‍♀️🥂 Skál fyrir lífinu krakkar mínir! Annars er ég bilaðslega ánægð með brúnirnar mínar! Ég mæli með @snyrtistofankopar 😏 . . . . #mondaymood #happymonday