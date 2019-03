Þetta sögðu Íslendingar um atriðin í Söngvakeppninni: „Djö er Frómarinn Trump-Tanaður á því“ – „BDSM þema partý í maí!“

Úrslit Söngvakeppninnar standa nú yfir og hafa allir flytjendur flutt sín lög. Nú er beðið eftir úrslitum úr kosningu þegar kemur í ljós hvaða tveir flytjendur etja kappi í einvíginu.

Íslendingar eru búnir að vera duglegir að tísta um keppnina eins og vanalega, en þetta höfðu tístsrar að segja um atriðin fimm.

Fyrstur á sviðið var Friðrik Ómar. Fólk var sammála um að hann hefði staðið sig frábærlega. Tístarar spáðu líka mikið í útlitinu hans.

Sanna Nielsen 2014 eða Friðrik Ómar 2019. #12stig pic.twitter.com/40zR9F2rAQ — Haukur Árnason (@HaukurArna) March 2, 2019

Getur einhver sagt mér í hvernig lýtaaðgerðir Friðrik Ómar er búinn að fara í?! Sé að hann er öðruvísi en átta mig ekki á því hvað er öðruvísi #12stig — Ásta S. Guðjónsdótti (@AstaSigga) March 2, 2019

Ég heyri bara must be love on the brain #12stig — Sigrún Eva (@Sigrun3va) March 2, 2019

Afhverju ertu svona góður söngvari Friðrik? AFHVERJU?! #12stig — Inga🌹 (@irg19) March 2, 2019

Djö er Frómarinn Trump-Tanaður á því. #12stig — Hafsteinn Árnason (@h_arnason) March 2, 2019

Hvað er í vatninu á Dalvík? Þvílíkar raddir sem koma þaðan #Söngvatn #12stig — Maggi Peran (@maggiperan) March 2, 2019

Efnalaugin Fönn styrkir Friðrik Ómar í kvöld #12stig — Kolbrún Bergsdóttir (@KolbrunBergs) March 2, 2019

Það verður ekki tekið af honum Friðriki. Djöfull getur hann sungið. #12stig — Vidar Brink (@viddibrink) March 2, 2019

Friðrik Ómar á heimsmælikvarða!!! #12stig — Jón Axel Ólafsson (@jonaxel) March 2, 2019

Þessar raddir hjá Friðriki Ómari eru svo sjúkar! #12stig — Sóli Hólm (@SoliHolm) March 2, 2019

Bæng! Negla hjá Friðriki Ómari! #12stig — Svanhildur Hólm (@svanhildurholm) March 2, 2019

Ég myndi vilja hafa Friðrik Ómar í mínu hjólreiðaliði. Sjáið þessi læri. #12stig — Hilmar Jónsson (@Hilmar_jons) March 2, 2019

Næst var komið að Kristinu Bærendsen. Fólk var almennt sammála að hún hefði staðið sig vel, fannst Bond-fílíngurinn skemmtilegur. Hins vegar var gítarinn umdeildur.

Bond fílingur í þessu lagi Kristínar #12stig — Karl Steinar (@carlsteinar) March 2, 2019

Snilld að láta Kristinu hafa gítar, þvílík redding á stífri sviðsframkomu #12stig — Inga🌹 (@irg19) March 2, 2019

Good call. Leyfa Kristinu að vera hún sjálf á sviðinu. Engin vandræðaleg spor, bara afslöppuð og töff. #12stig — Svanhildur Hólm (@svanhildurholm) March 2, 2019

Metnaður að vera með gítarnögl fyrir gítar sem er ekki í sambandi. #12stig — Sóli Hólm (@SoliHolm) March 2, 2019

Það er einhver James Bond tónn í þessu lagi fyrir utan titilinn. #12stig — Vidar Brink (@viddibrink) March 2, 2019

Það er smá Austin Powers í þessu hjá þeirri Færeysku. Læk á það. #12stig — Sexygeir (@sexygeir4real) March 2, 2019

Óvænta entryið í toppbaráttuna er Bondstúlkan Bærendsen fra Förjar. Me like #12stig — Magnús Þór Jónsson (@maggimark) March 2, 2019

James Bond myndin Mama Said væntanleg í bíó. Titillagið klárt. #12stig — Örn Úlfar Sævarsson (@ornulfar) March 2, 2019

Tilgangslausasti gítar í sögu þjóðarinnar #12stig — Linda B Pétursdóttir (@lindabjorkpe) March 2, 2019

Mér finnst þetta lag hjá Bærendsen samt eitt besta lagið í keppninni. #12stig — Sóli Hólm (@SoliHolm) March 2, 2019

Þessi pía er með svo geggjaða rödd og er svo fyndin týpa #12stig — Sveinbjörn (@sveinbjornp) March 2, 2019

OK! Var Kristína að stela senunni með Mama said? Stjörnuperformans. #12stig — Guðfinnur Sigurvins (@gudfinnurs) March 2, 2019

Munu Færeyingar eiga sitt “Magni í RockStar Supernova” móment fyrir Kristínu í kvöld? #12stig — Árni Helgason (@arnih) March 2, 2019

Þriðja á svið var Tara Mobee. Skiptar skoðanir voru um frammistöðuna.

Tara er allt of kúl fyrir þessa keppni #12stig — Inga🌹 (@irg19) March 2, 2019

Mig langar að vera Tara… mér finnst hún bara babe soz 😍 #12stig — Ágústa Sif (@itsagustasif) March 2, 2019

Lagið hennar Töru er flott en aðeins of kraftlítið #12stig — Drifa Margret (@drifa76) March 2, 2019

Hverniiig komst þessi Tara afram með þetta lag? Það er ALLT faranlega lelegt við þetta. Auk þess heyrist ekkert i henni #12stig — Andri F. Sveinsson (@AndriSveins) March 2, 2019

Hvað gerist ef við sameinum besta lagið og versta flutninginn?? Fighting for love…… #12stig — Gunnar Ásgeirsson (@gunnaragust79) March 2, 2019

Var smá að vona að hún hefði ákveðið önnur föt #12stig — Holmfridur Bjornsd (@hofyhelga) March 2, 2019

Vandræðalega mómentið þegar hluti salarins heldur að lagið sé búið og byrjar að klappa of snemma.#12stig — Stefán Halldórsson (@Stebbi76) March 2, 2019

Feelgood og diskóljós. Verður gaman að fylgjast með Töru í framtíðinni. #12stig — Magnús Þór Jónsson (@maggimark) March 2, 2019

Ég held að Tara sé að fara……heim #12stig — HjaltiVignis (@HjaltiVignis) March 2, 2019

Finnst vanta kraftinn í flutninginn hjá Töru og félögum í þessu lagi. Hæfileikarnir samt klárlega til staðar #12stig — Hallgrímur Indriða (@hallgrimuri) March 2, 2019

Þá var komið að Eurovision-stjörnunni Heru Björk. Allir sammála um að Hera sé frábær söngkona en lagið hitti ekki í mark. Splittið vakti athygli.

Hera er Bergþór Pálsson in disguise #12stig — BERTI (@engilbert92) March 2, 2019

Eins frábær og Hera er þá er lagið bara ennþá leiðinglegt. #sorrynotsorry #12stig — Íris Björnsdóttir (@Iris_ofcourse) March 2, 2019

Ef hún fer í splitt á sviðinu skal ég kjósa #12stig — Karl Steinar (@carlsteinar) March 2, 2019

Get ekki ákveðið mig hvort lagið hennar Heru sé úr Disney teiknimynd eða einhverri James Bond ræmu. #12stig — Hafsteinn Árnason (@h_arnason) March 2, 2019

Ég er strax búinn að gleyma hvernig lagið hjá Heru hljómar, og hún er samt ennþá að syngja það… #12stig — Elli Pálma (@ellipalma) March 2, 2019

Þrátt fyrir smá girl crush á Heru í gegn um árin þá er lagið hennar núna svona pissupásu lag 🙁#12stig — Drifa Margret (@drifa76) March 2, 2019

Hera er fantaflott söngkona. Það verður ekki frá henni tekið. Lagið nær hins vegar aldrei flugi. #12stig — Svala Jonsdottir (@svalaj) March 2, 2019

Sátt með að Hera fari fyrir Íslands hönd ef hún fer í splitt í lok lagsins #12stig — Sara Mjöll (@saramjollm) March 2, 2019

Mögulega best framsetta atriði í sögu Söngvakeppninar á Íslandi hjá Heru. Leiðinlegt að lagið er ekki betra. #12stig — Styrmir Hansson (@showerysty) March 2, 2019

Svo mætir Hera á svið og sýnir öllum hinum hvernig á að gera þetta! Þvílík drottning! #12stig — Ágústa Arna (@djammstrumpurin) March 2, 2019

Hera er dásemd! Svo flott á sviðinu. Ég táraðist bara #12stig — Ásta Björg (@astabj) March 2, 2019

Sveitin Hatari steig seinust á stokk. Lokaði keppninni með stæl og tístarar eru að fíla það.

Mér sýnist #hatari bara vera ljúfir pollapönkarar inn við beinið. #12stig — Kittysveins (@kittysveins) March 2, 2019

Hatrið vann mig með þessari köku.#12stig — Stefán Halldórsson (@Stebbi76) March 2, 2019

Hatari mun tjóðra Evrópu og flengja hina þjóðirnar #12stig #Söngvakeppnin — Unnar þór (@Unnarth) March 2, 2019

Hatari hendir blautri tusku framan í aðstandendur fórnarlambanna í #Ófærð með því að setja Stefán í kynningarmyndbandið #12stig — Árni Helgason (@arnih) March 2, 2019

Til að ná þessum hljóm í rödd sinni, er háls söngvara Hatari

skrapaður með ryðguðum gaddavír #12stig — Gudni Halldórsson (@GudniKlipp) March 2, 2019

Yfirburðir Hatara eru áþreifanlegir #12stig — Snorri Örn (@snorriorn) March 2, 2019

Hatrið mun sigra í kvöld, það er klárt mál! Því miður #12stig — You Know What (@whatwouldBWsay) March 2, 2019

Þetta Hataralag er geggjað! Ég þarf að temja mér "Don't hate the player hate the game" hugsunarhátt.#12stig — Ásgrímur Guðnason (@AsiGudna) March 2, 2019

Þetta atriði…þetta sjóvið #12stig — Magnús Þór Jónsson (@maggimark) March 2, 2019

Ég held að Hatari sé það fallegasta sem ég hef séð í íslensku sjónvarpi. Svona eins og ungt Laibach. #12stig — Karen Kjartansdottir (@karendrofn) March 2, 2019