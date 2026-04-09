DV - Frjáls og óháður miðill

Orðið á götunni: Nú verður horft á olíufélögin – lækkar bensínið þegar heimsmarkaðsverð hrynur?

Fimmtudaginn 9. apríl 2026 09:00

Engum dylst að stríðsför Trumps gegn Íran, sem aftaníossi Netanyahus, hins brenglaða forsætisráðherra Ísraels, sem er þjóðarmorðingi á borð við þá allra verstu á síðustu öld, er háðuleg för, sem veikja mun Bandaríkin og vesturlönd um langa framtíð.

Íranir svöruðu með því að loka Hormuzsundi og verð á olíu hækkaði hrikalega og öll lönd heims fengu svo sannarlega að finna fyrir því. Hér á Íslandi hafa neytendur heldur betur orðið þess varir að olíufélögin setja hækkanir á heimsmarkaðsverði á olíu beint í í verðið á dælunni. Allt er í uppnámi og líka kjarasamningar í haust.

Orðið á götunni er að olíufélögin hafi einmitt sýnt mikla snerpu í að setja hækkun olíuverðs beint út í hækkun eldsneytisverðs á dælunni að þessu sinni. Þangað til Trump ákvað, af einhverjum ástæðum, að ráðast á Íran hafði eldsneytisverð á Íslandi lækkað frá áramótum. Frá því að árásir Trumps hófust hefur eldsneytisverð hins vegar hækkað um hátt í 20% á dælunni á Íslandi, það er 13% hækkun frá áramótum.

Orðið á götunni er að snögg viðbrögð íslensku olíufélaganna við hækkun heimsmarkaðsverðs olíu veki athygli.

Í fyrrakvöld var tilkynnt um vopnahlé og að Hormuzsund yrði opnað að nýju. Olíuverð hrundi um 15% í gær.

Orðið á götunni er að nú verði vel fylgst með því hvort þessi lækkun komi ekki strax fram við dælurnar á Íslandi, rétt eins og hækkunin á dögunum. Ef menn fylgi ávallt heimsmarkaðsverði hljóti það að koma fram við dælu þegar verð lækkar, rétt eins og þegar það hækkar!

Samtök atvinnulífsins héldu ekki aftur af sér við gagnrýni á ríkisstjórnina fyrir kerfisbreytingu á gjaldtöku af eldsneyti um áramótin, sem hækkaði vísitölu neysluverðs. Bentu þau sérstaklega á að uppsagnarákvæði kjarasamninga í haust gætu verið undir.

Orðið á götunni er að SA hljóti nú að fylgjast gaumgæfilega með því hvernig olíufélögin, sem segjast ávallt setja heimsmarkaðsbreytingar beint út í verðlag, koma verðlækkuninni nú til íslenskra neytenda. Kjarasamningar eru undir!

Samkeppniseftirlitið fékk á dögunum 30 milljóna aukafjárveitingu til að fylgjast sérstaklega með verðlagi á vörum til neytenda. Þar er að sjálfsögðu undir dagvörumarkaður og þá ekki síst matvöruverslanir, en eldsneyti er sannarlega neytendavara og full þörf að því að Samkeppniseftirlitið fylgist gaumgæfilega með því að olíufyrirtækin reyni ekki að nota verðlækkanir á heimsmarkaði til að auka sína álagningu.

Orðið á götunni er að vandlega verði fylgst með því hvort olíufélögin skili verðlækkun á heimsmarkaði til neytenda. Svo mikið er víst að verðhækkunin fékk að skella beint á neytendum, rétt eins og engar olíubirgðir væru til í landinu. Skrítið hvað alltaf eru til miklar birgðir þegar olían lækkar en aldrei þegar hún hækkar! Kannski eitthvað fyrir yfirvöld að skoða?

