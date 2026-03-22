Sunnudagur 22.mars 2026

Heiða Kristín Helgadóttir: Nei er stórt svar – Já býður upp á valmöguleika

Sunnudaginn 22. mars 2026 10:30

Þessi ríkisstjórn ætlar að standa við loforð sitt um að leyfa þjóðinni að ákveða hvort við endurvekjum aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ætlum við að standa ein í heimi þar sem fylkingar berjast? Eða ætlum við að skipa okkur í sveit. Heiða Kristín Helgadóttir, ráðgjafi utanríkisráðherra varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Hér er hægt að hlusta á brot úr þættinum:

Það er talað um að það sé andstaða hjá þessum stærstu samtökum eins og Samtökum atvinnulífsins. Þeir gerðu einhverja skoðanakönnun í fyrra. Í samtökunum eru 2.000 fyrirtæki. Þátt í skoðanakönnuninni tóku, held ég, 200 og eitthvað og meirihluti af þeim var andsnúinn þessu. Hvað vildu hvað vildu hin 1.800?

„Ég væri mjög til í að sjá, ég vona að það gerist núna bara í aðdraganda að þessu, að aðrar svona kannanir fari fram. Ég get líka alveg skilið á meðan þetta er ekki alveg svona fyrir framan fólk og þetta er ekki á dagskrá og því finnst þetta vera fjarlægur draumur, þá ertu kannski ekkert heitur í þessu, en nú er búið að sannarlega setja þetta á dagskrá. Og það er líka það sem ég held að verði gott og þroskandi á þessum 23 vikum eða hvað sem eftir eru að þessi umræða fari öll fram, og ég held að það séu bara mjög margir sem að hafi kannski byrjað einhvers staðar nálægt nei-inu sem muni svo færast yfir og mögulega öfugt. Ég vona að það verði fleiri í hina áttina. En ég held bara svona þetta hefur ekki verið á dagskrá, þetta hefur kannski, þó svo að þetta hafi verið í stjórnarsáttmálanum, þá er það bara eðli svona hluta þangað til að það er kominn einhver dagur, þar sem að þarf að taka afstöðu, þá bara …“

Við höfum svo oft séð líka stjórnarsáttmála þar sem að verður lítið úr efndum á stjórnarsáttmála.

„Það er nú eitt, það er einhvern veginn kannski eitthvað svona vöðvaminni sem fólk er bara orðið vant, en þessi ríkisstjórn ætlar ekki að vinna með þeim hætti þannig að við bara verðum að fagna því.“

Og þessi bolti er settur dálítið í fangið á þér?

„Nú ertu alveg að gera mig stressaða. Svona hlýtur að vinnast náttúrlega bara í góðri sátt og samvinnu mjög margra og það er náttúrlega mjög mikilvægt líka að það komi fleiri að þessu og þar til dæmis horfi ég á Evrópuhreyfinguna og Heimssýn er að vinna sína vinnu og gera það ágætlega. Þetta má ekki verða kosningabarátta frá Viðreisn og kannski nokkrum spenntum Evrópusinnum. Þetta þarf að verða stærra samtal og mér finnst það vera að gerast og það finnst mér vera vera mjög mikilvægt líka.“

Já, já, og maður skynjar það og maður skynjar það að það er náttúrlega ríkur stuðningur við aðild í Samfylkingunni, enda er þetta á stefnuskrá Samfylkingarinnar að sækja um aðild að ESB. Nú, maður talar við Sjálfstæðismenn sem eru mjög opnir fyrir þessu. Þeir þora ekki mikið að hafa sig í frammi, það er ekki vel séð. En mér hefur þótt Þórdís Kolbrún tala af yfirvegun og skynsemi um þessi mál. Hún horfist alveg í augu við það að það er breyttur heimur.

„Mér fannst til dæmis greinin sem hún skrifaði um daginn um efnahagslegt öryggi mjög góð og svona út frá líka víðari sýn. Líka ef við horfum svo á allt annað, ef við horfum á bara það sem mun gerast og er að gerast mjög hratt varðandi gervigreind og hvaða áhrif hún er að hafa á vinnumarkaðinn og bara efnahagskerfi heimsins. Ætlum við að sitja ein einhvern veginn þar og reyna að hafa einhver áhrif? Sorrí, mér finnst það bara óraunhæft og ég vil bara fá að átta mig á því hvar stöndum við í þeim skilningi ef við færum í Evrópusambandið, hvernig myndi það styrkja stöðu okkar í öllum þessum umbreytingum? Þannig að við erum að horfa á gríðarlega mikla umbreytingartíma og á þannig tímum þarf maður sem samfélag að hafa hugrekki til þess að setja alla kostina á borðið. Þetta er ein leið. Ef við segjum nei við þessu núna og lokum á þennan glugga, þá verður hann ekkert tekinn upp aftur í pólitíkinni fyrr en eftir einhverja áratugi. Mér finnst það líka einhvern veginn mikilvægt að halda til haga að nei í þessu er stórt nei. Það er ekki, lítil ákvörðun. Já-ið opnar á miklu fleiri möguleika. Sem síðan má svo segja nei við þegar að allar staðreyndir liggja fyrir, en þær gera það ekki í dag.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér :

Einnig er hægt að hlusta á Spotify 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

EyjanFastir pennar
Fyrir 2 klukkutímum
Heiða Kristín Helgadóttir: Nei er stórt svar – Já býður upp á valmöguleika
Eyjan
Fyrir 18 klukkutímum
Jón Gnarr skrifar: Frelsi
EyjanFastir pennar
Fyrir 21 klukkutímum
Orðið á götunni: Aftursætisformaður Sjálfstæðisflokksins er kominn á fulla ferð
Eyjan
Í gær
Sigmundur Ernir skrifar: Svona eykst sjálfstæði Íslands með ESB-aðild
EyjanFastir pennar
Í gær
Heiða Kristín Helgadóttir: Einkennilegt ef stóru samtökin vilja ekki fá botn í viðræður og niðurstöðu
Eyjan
Í gær
Óttar Guðmundsson skrifar: Aumingja minkurinn
Eyjan
Í gær
Heiða Kristín Helgadóttir: Heimsmyndin er að riðlast – getum ekki bara lokað á umheiminn og soðið okkur ýsu
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Það er sitthvað aldraðir og öryrkjar og bændur og búalið

Pennar

Jón Gnarr skrifar: Frelsi
Sigmundur Ernir skrifar: Svona eykst sjálfstæði Íslands með ESB-aðild
Óttar Guðmundsson skrifar: Aumingja minkurinn
Nína Richter skrifar: Bridgerton og Bjútí tips

Mest lesið

Þetta er besti tími dagsins, miðað við aldur, fyrir kynlíf
Sérfræðingur segir að aðeins tvö lönd geti lifað kjarnorkustríð af
Ekki henda bananahýðinu – Settu það í vatnsglas
Orðið á götunni: Aftursætisformaður Sjálfstæðisflokksins er kominn á fulla ferð
Þetta eru áhrifin af að borða gríska jógúrt daglega

Nýlegt

Vaknaði við vondan draum í Airbnb-íbúð í Reykjavík og gagnrýnir viðbrögð eigandans
Örlagarík leigubílaferð Stebba Jak – Brúðkaupsgleðin breyttist í martröð
Óvænt uppákoma í gærkvöldi þegar leikhúsgestur ákvað að siða leikarana til – „Þú kemur ekki á næstu sýningu“
Sóðaleg leyndarmál búningsherbergisins afhjúpuð – Vinsæll á skjánum en hrotti utan hans
Málið gegn Stebba Jak: Brotaþoli lýsir skelfilegum afleiðingum af árásinni – Áfallastreita, örmögnun og einbeitingarskortur
Benedikt baunar á Arnar og segir val hans skandal – „Hvenær er nóg nóg?“
Bournemouth og United skildu jöfn – Sjáðu er Maguire fékk rautt
Fagnaðarlætin fóru úr böndunum þegar Ragnar Þór fékk sendingu frá þingmanni Samfylkingarinnar
Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
Ísraelar fá þunga sekt og er gert að vera með borða á næstu leikjum
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Eyjan
Fyrir 2 dögum

Brynjar Níelsson gefur sjaldan loforð en lofar þó þessu

Brynjar Níelsson gefur sjaldan loforð en lofar þó þessu
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Stjórnvöld ættu að hafa alvarlegar áhyggjur
Eyjan
Fyrir 3 dögum
„Við munum vinda ofan af þessu bakslagi“
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Haraldur Ólafsson: ESB er ekki fyrir Jón Gnarr 

Haraldur Ólafsson: ESB er ekki fyrir Jón Gnarr 
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Framtíðin var í gær

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Framtíðin var í gær
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Sendir sínum gamla samstarfsflokki pillu – „Orðið svolítið mikið svona mussustemmning víða“
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Svarthöfði skrifar: Hvað er líkt með hagfræðingum og veðurfræðingum?

Svarthöfði skrifar: Hvað er líkt með hagfræðingum og veðurfræðingum?
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Orðhengilsháttur
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Orðið á götunni: Samtök atvinnulífsins hafa örlög kjarasamninga í hendi sér
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Inga móðgaðist í óundirbúnum fyrirspurnartíma: „Er ekki allt í lagi? Ég hef aldrei heyrt aðra eins fyrirspurn á ævinni“

Inga móðgaðist í óundirbúnum fyrirspurnartíma: „Er ekki allt í lagi? Ég hef aldrei heyrt aðra eins fyrirspurn á ævinni“
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Andri Þór Guðmundsson: Breytingin yfir í Beru skerpir fókusinn hjá Ölgerðinni

Andri Þór Guðmundsson: Breytingin yfir í Beru skerpir fókusinn hjá Ölgerðinni
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Gallar í nýbyggingum
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Haraldur Ólafsson skrifar: Auðvitað er hættuspil fyrir íslensku að Ísland gangi í Evrópusambandið
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Björn Jón skrifar: Þekking í stað tilfinninga

Björn Jón skrifar: Þekking í stað tilfinninga
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Andri Þór Guðmundsson: Stórkostlegt fyrir Ölgerðina að fara á markað – fengum 7000 fjölskyldur í hluthafahópinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: ESB ske es spé
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Hræðslubandalagið óttast góðan samning
Eyjan
Fyrir 1 viku

Andri Þór Guðmundsson: Íslendingar gera betur við sig en ferðamenn

Andri Þór Guðmundsson: Íslendingar gera betur við sig en ferðamenn
Eyjan
Fyrir 1 viku

Útför Davíðs Oddssonar

Útför Davíðs Oddssonar
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Fótboltabömmer
Eyjan
Fyrir 1 viku

Andri Þór Guðmundsson: Það er okkar að koma með nýjar kategoríur – spennandi samstarf við Carlsberg og Tuborg

Andri Þór Guðmundsson: Það er okkar að koma með nýjar kategoríur – spennandi samstarf við Carlsberg og Tuborg
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkur áfram óstjórntækur – enn vandræðagangur – aðrir flokkar með öfluga lista
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Kommóða formóður minnar úr Flatey
Eyjan
Fyrir 1 viku

Andri Þór Guðmundsson: Verkefnið að fá samstarfsaðila sem kemur með meira en bara peninga

Andri Þór Guðmundsson: Verkefnið að fá samstarfsaðila sem kemur með meira en bara peninga
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Nei eða já? Af eða á?

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Nei eða já? Af eða á?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Hvað felst í „liggja lágt“ leiðinni?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Andri Þór Guðmundsson: Gríðarleg tækifæri í vöruþróun og samstarfi við birgja – Ísland kjörið fyrir nýjungar
Hide picture