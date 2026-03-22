Heiða Kristín Helgadóttir: Nei er stórt svar – Já býður upp á valmöguleika

Þessi ríkisstjórn ætlar að standa við loforð sitt um að leyfa þjóðinni að ákveða hvort við endurvekjum aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ætlum við að standa ein í heimi þar sem fylkingar berjast? Eða ætlum við að skipa okkur í sveit. Heiða Kristín Helgadóttir, ráðgjafi utanríkisráðherra varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.
Það er talað um að það sé andstaða hjá þessum stærstu samtökum eins og Samtökum atvinnulífsins. Þeir gerðu einhverja skoðanakönnun í fyrra. Í samtökunum eru 2.000 fyrirtæki. Þátt í skoðanakönnuninni tóku, held ég, 200 og eitthvað og meirihluti af þeim var andsnúinn þessu. Hvað vildu hvað vildu hin 1.800?
„Ég væri mjög til í að sjá, ég vona að það gerist núna bara í aðdraganda að þessu, að aðrar svona kannanir fari fram. Ég get líka alveg skilið á meðan þetta er ekki alveg svona fyrir framan fólk og þetta er ekki á dagskrá og því finnst þetta vera fjarlægur draumur, þá ertu kannski ekkert heitur í þessu, en nú er búið að sannarlega setja þetta á dagskrá. Og það er líka það sem ég held að verði gott og þroskandi á þessum 23 vikum eða hvað sem eftir eru að þessi umræða fari öll fram, og ég held að það séu bara mjög margir sem að hafi kannski byrjað einhvers staðar nálægt nei-inu sem muni svo færast yfir og mögulega öfugt. Ég vona að það verði fleiri í hina áttina. En ég held bara svona þetta hefur ekki verið á dagskrá, þetta hefur kannski, þó svo að þetta hafi verið í stjórnarsáttmálanum, þá er það bara eðli svona hluta þangað til að það er kominn einhver dagur, þar sem að þarf að taka afstöðu, þá bara …“
Við höfum svo oft séð líka stjórnarsáttmála þar sem að verður lítið úr efndum á stjórnarsáttmála.
„Það er nú eitt, það er einhvern veginn kannski eitthvað svona vöðvaminni sem fólk er bara orðið vant, en þessi ríkisstjórn ætlar ekki að vinna með þeim hætti þannig að við bara verðum að fagna því.“
Og þessi bolti er settur dálítið í fangið á þér?
„Nú ertu alveg að gera mig stressaða. Svona hlýtur að vinnast náttúrlega bara í góðri sátt og samvinnu mjög margra og það er náttúrlega mjög mikilvægt líka að það komi fleiri að þessu og þar til dæmis horfi ég á Evrópuhreyfinguna og Heimssýn er að vinna sína vinnu og gera það ágætlega. Þetta má ekki verða kosningabarátta frá Viðreisn og kannski nokkrum spenntum Evrópusinnum. Þetta þarf að verða stærra samtal og mér finnst það vera að gerast og það finnst mér vera vera mjög mikilvægt líka.“
Já, já, og maður skynjar það og maður skynjar það að það er náttúrlega ríkur stuðningur við aðild í Samfylkingunni, enda er þetta á stefnuskrá Samfylkingarinnar að sækja um aðild að ESB. Nú, maður talar við Sjálfstæðismenn sem eru mjög opnir fyrir þessu. Þeir þora ekki mikið að hafa sig í frammi, það er ekki vel séð. En mér hefur þótt Þórdís Kolbrún tala af yfirvegun og skynsemi um þessi mál. Hún horfist alveg í augu við það að það er breyttur heimur.
„Mér fannst til dæmis greinin sem hún skrifaði um daginn um efnahagslegt öryggi mjög góð og svona út frá líka víðari sýn. Líka ef við horfum svo á allt annað, ef við horfum á bara það sem mun gerast og er að gerast mjög hratt varðandi gervigreind og hvaða áhrif hún er að hafa á vinnumarkaðinn og bara efnahagskerfi heimsins. Ætlum við að sitja ein einhvern veginn þar og reyna að hafa einhver áhrif? Sorrí, mér finnst það bara óraunhæft og ég vil bara fá að átta mig á því hvar stöndum við í þeim skilningi ef við færum í Evrópusambandið, hvernig myndi það styrkja stöðu okkar í öllum þessum umbreytingum? Þannig að við erum að horfa á gríðarlega mikla umbreytingartíma og á þannig tímum þarf maður sem samfélag að hafa hugrekki til þess að setja alla kostina á borðið. Þetta er ein leið. Ef við segjum nei við þessu núna og lokum á þennan glugga, þá verður hann ekkert tekinn upp aftur í pólitíkinni fyrr en eftir einhverja áratugi. Mér finnst það líka einhvern veginn mikilvægt að halda til haga að nei í þessu er stórt nei. Það er ekki, lítil ákvörðun. Já-ið opnar á miklu fleiri möguleika. Sem síðan má svo segja nei við þegar að allar staðreyndir liggja fyrir, en þær gera það ekki í dag.“
