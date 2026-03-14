Eyjan
Útför Davíðs Oddssonar

Laugardaginn 14. mars 2026 10:30

Útför Davíðs Oddssonar, ritstjóra Morgunblaðsins og fyrrverandi borgarstjóra, forsætisráðherra og seðlabankastjóra, var gerð frá Hallgrímskirkju í gær. Útförin var opinber á vegum íslenska ríkisins svo sem tíðkast þegar fyrrverandi forsetar og forsætisráðherrar eru kvaddir.

Séra Geir Waage, fyrrum prestur í Reykholti, jarðsöng. Geir er tengdafaðir Þorsteins, einkasonar Davíðs og Ástríðar Thorarensen. Karlakórinn Fóstbræður söng við athöfnina og Kristinn Sigmundsson söng einsöng.

Kirkjan var þéttsetin og viðstaddar voru m.a. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Einnig voru við útförina flestir ráðherrar ríkisstjórnarinnar, auk Ólafs Ragnars Grímssonar, fyrrverandi forseta.

Lögreglumenn báru kistu Davíðs út kirkjuganginn fram í anddyri. Í anddyrinu tóku við vinir Davíðs og samstarfsmenn, ásamt Ásgeiri Jónssyni, seðlabankastjóra, sem báru kistuna síðasta spölinn frá kirkjunni að líkbílnum.

Þeir sem báru kistu Davíðs síðasta spölinn úr kirkjunni að líkbílnum voru Haraldur Johannessen, ritstjóri Morgunblaðsins, Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, Þórarinn Eldjárn rithöfundur, Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði, Eiríkur Jónsson læknir, Þórólfur Gíslason, kaupfélagsstjóri Kaupfélags Skagfirðinga, Albert Jónsson, fyrrverandi sendiherra, Ólafur Börkur Þorvaldsson hæstaréttardómari, Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson, stjórnarmaður í Árvakri, útgáfufélagi Morgunblaðsins, og Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri.

Útförinni var sjónvarpað beint á RÚV.

Útför Davíðs Oddssonar
