Grímur Sæmundsen: Mesti heiður sem mér hefur hlotnast er að verða heiðursfélagi í Val

Stefnt er að því að Bláa lónið verði skráð í kauphöllina í haust og Grímur Sæmundsen, stærsti hluthafinn og fráfarandi forstjóri, hyggst setjast í stól stjórnarformanns. Grímur var á yngri árum fyrirliði Vals í knattspyrnu og hefur verið viðloðandi Val í áratugi, m.a. gegnt formennsku í félaginu og síðar var hann í forystu fyrir Valsmenn ehf. sem þróaði og byggði upp íbúðabyggð á Hlíðarendasvæðinu í samvinnu við Reykjavíkurborg. Grímur er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Markaðarins.
Hér er hægt að sjá brot úr þættinum:
„Á tímabili eftir að ég lauk námi, þá var ég með heimilislæknispraxís í Reykjavík og gekk mjög vel í því og ég var líka að sérhæfa mig í þjónustu við íþróttafólk, afreksíþróttafólk sérstaklega og fór í nám sem þá var alveg nýtt sem var sports medicine nám eða íþróttalæknisfræði, sem var alveg ný grein þá og eins og menn til dæmis sjá bara á afreksfólki í dag að þetta fólk er allt umvafið svona sérfræðingum í dag þar sem að menn eru að horfa á afreksmálin, hvernig einstaklingurinn getur hérna náð sinni bestu frammistöðu. Það er næring og það er þjálfun og það er auðvitað að sjálfsögðu meðferð áverka og meiðsla og svo framvegis. Þetta er auðvitað komið á allt, allt annan stað heldur en þegar ég var að gauka í þessu fyrir 40 árum.“
Já, já, en þú þekkir nú afreksíþróttir sjálfur, þú varst í meistaraflokki Vals, spilaðir með Val í mörg ár og varst fyrirliði Vals.
„Já, já, ég var kominn í meistaraflokk Vals 19 ára og spilaði til þrítugs.“
Og þessi tími, eða hluti hans, það er nú talað um það sem ákveðna gullöld hjá Val.
„Já, ég var rosalega heppinn að vera þátttakandi í miklu uppgangsskeiði hjá okkur í fótboltanum og náði að spila með gömlum hetjum eins og Sigga Dags og Hemma Gunn og fleirum, góðum drengjum. Þetta er á áttunda og níunda áratugnum. Við urðum fjórum sinnum Íslandsmeistarar og þrisvar sinnum bikarmeistarar og þetta var alveg stórkostlegur tími og þetta var allt gert ánægjunnar, menn fengu ekki krónu greidda og það var bara gott ef við fengum fría fótboltaskó.“
Ég man það alveg að það var erfitt að vera Framari.
„Já, já, við glímdum við Framarana á þessum tíma og Skagamennina sérstaklega, þessi tvö félög. Í gamla daga, þá var þetta líka þannig að menn tókust á á vellinum og svo voru menn vinir utan vallar. En þetta var stórkostlegur tími og ég myndi alltaf endurtaka þetta með þessum sömu formerkjum ef það væri spurningin, þetta var gríðarlega skemmtilegur tími.“
En þegar keppnisferlinum lauk, þá lauk nú ekki afskiptum af Val. Þú hefur verið viðriðinn Val, þú hefur meðal annars verið formaður knattspyrnudeildar og formaður félagsins.
„Já, já, ég hef gjarnan sagt það við hana Björgu mína, konuna mína, eða öllu heldur, hún hefur sagt það við mig, það er nú kannski betra að orða það þannig, að þegar að við giftumst, þá giftist hún ekki bara mér, hún giftist líka Val. Hún hefur setið uppi með það bara.“
Valur er náttúrulega rótgróið gamalt félag, þetta er eitt af gömlu Reykjavíkurfélögunum. En íþróttafélag verður að vera síungt.
„Já. Það verður að þróast með því samfélagi sem það er í á hverjum tíma. Og ég var sem sagt formaður knattspyrnudeildarinnar 1999 til 2003 og síðan frá 2003 til 2009 var ég formaður félagsins og eftir það þá tók ég við forystu í félagi sem við Valsmenn stofnuðum og hét Valsmenn hf. sem í samvinnu við Reykjavíkurborg fór í að þróa Hlíðarendasvæðið. Það hefur verið mjög farsæl uppbygging og styrkt mjög bæði starfsemi Vals og auðvitað hefur Reykjavíkurborg haft gríðarlegan ávinning af þeirri uppbyggingu og þannig að ég er svona meira og minna búinn að vera viðloðandi félagið í þessum störfum frá því um aldamótin. Enda kastar maður öllu öðru til hliðar þegar að Valur er annars vegar, en ég í þessu samhengi hef notið þess heiðurs að vera gerður að heiðursfélaga í Val, sem er mesta viðurkenning sem mér hefur hlotnast á lífsleiðinni og mjög hreykinn af því.“
Ég verð að taka ofan hattinn fyrir knattspyrnufélaginu Val, af því ég hef svona haft tækifæri …
„Verandi þó Framari,“ skýtur Grímur hlæjandi inn í.
Verandi Framari, já, já. Ég hef fengið aðeins að svona sjá félagsstarfið hjá Val meðal annars hvernig þið hafið staðið að barna- og unglingastarfi og halda utan um Valsara sem kannski þarf að halda utan um.
„Ef við tökum þessi gömlu, grónu félög, Val, Víking, Fram og KR. Þetta eru auðvitað félög sem eru öll meira en 100 ára gömul og það skiptast á skin og skúrir í þessum félögum öllum en um leið, það að vera hluti af hóp og félagi, vera þar sem menn snúa saman bökum um einhvern árangur og á sama tíma að viðhalda þeim grunngildum sem að félagið stendur fyrir og þá er ég ekki bara að tala um okkur heldur líka þessi gömlu, rótgrónu félög. Það koma alltaf upp einstaklingar sem veljast fyrir forystu og svo er auðvitað árangurinn mismunandi, en eins og til dæmis með Framarana núna, komnir í þessa aðstöðu upp í Úlfarsárdal. Maður sér auðvitað hvernig það starf er að eflast gríðarlega.
Og sama má segja um KR-ingana og Víkingana og mér finnst þetta bara alveg stórkostlegt og það að hafa verið þátttakandi í þessari sögu í mínu félagi og bara um leið í þeirri sögu sem þessi íþróttafélög öll eru að skapa í samfélaginu, mér finnst þetta bara frábært.“
Þau gegna mjög mikilvægu hlutverki í samfélaginu.
„Þau gera það og að mínu mati enn þá meira vaxandi hlutverki og mikilvægara hlutverki heldur en nokkru sinni fyrr, þar sem það er svo mikið áreiti og uppeldishlutverk íþróttanna er alveg gríðarlega mikið og hefur aldrei verið mikilvægara en nú að halda vel utan um íþróttaæskuna og ná sem flestum til þátttöku, á eigin forsendum að sjálfsögðu. Ég horfi einmitt núna til höfuðs hersins í því sem er ÍSÍ og nýr formaður þar, Willum Þór Þórsson sem ég tel að sé að gera frábæra hluti. En mikilvægi íþróttanna í íslensku samfélagi hefur aldrei verið meira en nú.“
Nú líður að því að þú stígir til hliðar, en þú ætlar ekki að segja skilið við Bláa lónið.
„Nei, við erum að fá nýjan forstjóra og ég er stærsti hluthafi félagsins og hyggst nú ekki breyta því neitt. Ég horfi til þess að setjast í stjórn félagsins og, ef ég fæ stuðning til þess af stjórnarmönnum, að gerast formaður í félaginu og styðja hana Sigríði Margréti í hennar störfum eins og minn er kostur. Það kemur líka inn í þessa stöðu, talandi um hárrétta ákvörðun á hárréttum tíma, að við erum að horfa til þess að skrá félagið á markað í haust ef markaðsaðstæður eru hagfelldar og að sjálfsögðu líka, við erum enn þá að vonast til að sjá í gegnum að þessum eldsumbrotum sé raunverulega lokið. Það eru allar vísbendingar um að þetta sé nú allt að fjara út en maður vill gjarnan fá svona punktinn yfir i-ið.
Í því samhengi að þá horfum við til þess að, eins og ég segi, að skrá félagið á markað í haust þannig að það eru gríðarlega mörg spennandi verkefni fram undan sem ég vil gjarnan leggja hönd á plóg með áfram, þó að ég verði í öðru hlutverki í félaginu.
Við erum búnir að ræða um knattspyrnufélagið Val, mér þykir afskaplega vænt um knattspyrnufélagið Val, en mér þykir líka afskaplega vænt um Bláa lónið. Stærsti hluti míns starfsferils hefur farið í að byggja upp þetta fyrirtæki frá grunni. Ég var einn starfsmaður fyrirtækisins árið 1992. Síðan kom fyrsti starfsmaðurinn sem ég réð til starfa árið 1993. Hún heitir Ása Brynjólfsdóttir, lyfjafræðingur, og ég réð hana til starfa til þess að þróa húðvörur til að styðja við þær psoriasismeðferðir sem við vorum að vinna að í Bláa lóninu og hún er nú enn þá við hlið mér í fyrirtækinu.
Ég vil nú fylgja fyrirtækinu áfram og sjá í gegnum að þessi uppbyggingarverkefni og sú framtíðarsýn sem við höfum verið að setja fyrir fyrirtækið, eða við höfum verið að horfa til fyrir fyrirtækið, að hún raungerist og að við náum að klára þessi áform sem við höfum verið með um að byggja upp þessa nýju áfangastaði og stuðla að því að styrkja Ísland sem áfangastað erlendra ferðamanna og það verði verði undir formerkjunum Heilsulandið Ísland. Það er það sem að er mín stóra sýn fyrir framhaldið.“
Gjaldeyrisskapandi heilsu- og heilbrigðisþjónusta.
„Já, ég hef verið trúr þessari sýn alveg frá byrjun.“