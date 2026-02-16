fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Erna Bjarnadóttir skrifar: Landbúnaður og ESB: Sérlausnir eru ekki undanþágur

Mánudaginn 16. febrúar 2026 15:56

Erna Bjarnadóttir. Mynd: Facebook

Í grein á Eyjunni 14. febrúar heldur Sigmundur Ernir Rúnarsson því fram að aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið geti skilað fjölmörgum sérlausnum fyrir íslenskan landbúnað og vísar til aðildarsamnings Finnlands sem dæmis. Í þeirri umfjöllun er þó mikilvægt að gera skýran greinarmun á tveimur ólíkum hugtökum: varanlegum undanþágum og sértækum útfærslum innan gildandi regluverks.

Munurinn er grundvallaratriði

Varanleg undanþága felur í sér að aðildarríki er undanþegið sameiginlegri stefnu sambandsins á tilteknu sviði. Reglur ESB gilda þá ekki um viðkomandi málaflokk í því ríki. Engin dæmi eru um slíkar varanlegar undanþágur í sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB (CAP).

Sértæk aðlögun eða sérlausn felur hins vegar í sér afmarkaða útfærslu innan ramma regluverksins sjálfs. Hún breytir ekki þeirri staðreynd að málaflokkurinn fellur undir sameiginlega stefnu og yfirstjórn sambandsins.

Sjá einnig:

Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB

Þegar Finnland samdi um svonefndan norðlægan stuðning við landbúnað sinn (á grundvelli greina 141 og 142 í aðildarsamningi landsins) fékk það ekki undanþágu frá sameiginlegri landbúnaðarstefnu ESB (CAP). Stuðningurinn var innbyggður í regluverkið og háður samþykki framkvæmdastjórnarinnar hverju sinni. Finnland fékk því ekki sjálfstæða landbúnaðarstefnu utan kerfisins, heldur heimildir til sértækrar útfærslu innan þess og á eigin fjárlögum.

Heimildir sem þessar eru hluti af regluverki sambandsins og lúta breytingum á því. Sameiginlega landbúnaðarstefnan er endurskoðuð reglulega og mótuð af stofnunum ESB og ráðinu, og þar með einnig þær útfærslur sem innan hennar eru veittar. Það er grundvallarmunur á varanlegri undanþágu og heimild sem er háð þróun og ákvörðunum innan kerfisins. Þetta eru lykilatriði í umræðunni.

Ef Ísland hyggst sækjast eftir varanlegum undanþágum frá sameiginlegri landbúnaðarstefnu þarf að útskýra með hvaða hætti slíkt rúmast innan nútíma stækkunarferlis ESB, þar sem regluverk sambandsins er skilgreint sem ófrávíkjanleg heild. Ef hins vegar aðeins er átt við sértækar útfærslur innan fyrirliggjandi regluverks, þá er ekki verið að ræða undanþágu frá kerfinu, heldur útfærslu innan þess.

Umræðan verður skýrari ef þessi hugtök eru aðgreind. Spurningin snýst ekki um samningatækni eða sjálfstraust við borðið, heldur um það hvort verið sé að tala um undanþágur frá sameiginlegri stefnu eða útfærslur innan hennar.

Höfundur er hagfræðingur og í stjórn Heimssýnar.

