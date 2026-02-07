fbpx
Laugardagur 07.febrúar 2026

Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima: Eftir krefjandi ár er bjart fram undan hjá Sólheimum – mikil samstaða starfsfólks

Laugardaginn 7. febrúar 2026 10:30

Síðasta ár var krefjandi fyrir stjórn og starfsfólk Sólheima. Skipt var um framkvæmdastjóra og aftur tók við starfinu reynd manneskja sem hafði gegnt framkvæmdastjórastöðunni í fimm ár en verið í burtu frá Sólheimum í á annað ár. Þröngur hópur starfsmanna brást illa við og mjög gustaði um Sólheima um tíma. Í ljós hefur komið að ákvörðun stjórnar um að skipta um framkvæmdastjóra var rétt. Öldur hefur lægt og Sólheimar eru á góðum stað í dag. Sigurjón Þórsson, stjórnarformaður Sólheima, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Hægt er að hlusta á brot úr þættinum hér:

Sigurjon Thorsson 1

„Þetta er ekki í fyrsta sinn sem gustar um Sólheima en það er rétt, árið 2025 var stjórn og fulltrúaráði krefjandi. Og líka því starfsfólki sem varð fyrir áhrifum af ástandinu. En þetta má kannski rekja til þess að í upphafi árs 2025 ákveður stjórn að gera breytingar á stöðu framkvæmdastjóra. Það er hlutverk stjórnar að hafa eftirlit með starfseminni og milli stjórnar og framkvæmdastjóra þarf að ríkja fullt traust. Traust á því að verkefnið sem honum er falið að sinna, að stjórnin hafi trú á því að hann uppfylli þau skilyrði. Það skorti á það að mati stjórnar, þannig að við ákváðum að gera starfslokasamning við þáverandi framkvæmdastjóra.

Í framhaldi vorum við svo heppin að fyrrverandi framkvæmdastjóri, sem þá hafði verið frá starfseminni í tæp tvö ár, 18 mánuði held ég nákvæmlega, að hún er tilbúin að koma til baka í stöðu framkvæmdastjóra, en hún hafði áður hafnað áframhaldandi framkvæmdastjórastöðu. En við ráðum til fimm ára í senn, alla jafna, og við vorum svo heppin að hún var tilbúin að taka við keflinu. Kristín er ákaflega hæfur stjórnandi og hafði komið með okkur í þá vegferð að reisa starfsemina við 2019, þegar okkur tókst að ná nýjum samningi um þjónustuna á staðnum. Og hún hafði sýnt það á þeim tíma, þessum fimm árum, að snúa rekstrinum við með stjórn, úr því að vera nánast á fallandi fæti í það að verða fyrirmyndarfyrirtæki. Og það eitt og sér er ákveðinn stimpill á hennar störf. En bakgrunnur hennar er náttúrlega sá að er hjúkrunarfræðingur að mennt og lögfræðingur. Svo hafði hún stýrt stórum heilbrigðisstofnunum bæði á Austfjörðum og Vestfjörðum og hefur sem sagt allt hæfi í það að sinna þessu, enda var hún búin að sýna það.

Það sem gerist er að við þessa breytingu stjórnar og uppsögn á framkvæmdastjóra að þá verður ákveðið svona tímabil óöryggis og ég þarf að taka það á mig að við hefðum getað sinnt upplýsingagjöf til starfsfólks betur í tengslum við uppsögnina. Það hefði eflaust gert gott. En engu að síður vorum við fullviss um það að þær breytingar sem þurfti að fara í, þeim yrði best fyrir komið með Kristínu í í fararbroddi. Og það hefur sýnt sig á þessu ári sem þær umbreytingar sem hafa átt sér stað hafa hafa gengið yfir að við höfðum á réttu að standa þar og í dag ríkir góð sátt um starfsemina meðal starfsmanna.

Í raun og veru var þetta þröngur hópur, lítill hópur starfsmanna, sem hálfvegis gíslatók starfsemina, sko það er alltaf erfitt að eiga við það, sérstaklega þegar við erum að tala um samfélag eins og Sólheima sem er að sinna viðkvæmum skjólstæðingum. Allt óöryggi og óvissa, uppnám, það er ekki gott.“

Nei, þetta er náið samfélag þarna á Sólheimum. Þegar svona uppnám verður, hefur það áhrif á skjólstæðingana sem þarna búa?

„Það verða allir fyrir áhrifum af því og ekki síst þeir sem síst skyldu. Þeir verða fyrir barðinu á svona ástandi þannig að við fundum til mikillar ábyrgðar að reyna að leiða það í jörð eins fljótt og kostur var. Og við fengum aðstoð við það. Við fengum Attentus til liðs við okkur til þess að greina stöðuna út af því að það var kallað eftir því og við vissum að það væri rétt leið að fara. Þeir greindu stöðuna og skiluðu okkur inn tillögum sem meðal annars fólust í því að við tókum þá ákvörðun að ráða inn mannauðsstjóra.“

Hvað er þetta stór vinnustaður?

„Við erum kannski allt í allt tæplega 100 manns.“

Eru skjólstæðingarnir líka inni í þeirri tölu?

„Byggðarhverfi Sólheima losar um 100 íbúa. Þar deila kjörum bæði fatlaðir og ófatlaðir og þjónustusamningur okkar við sveitarfélagið hljóðar upp á 43 þjónustuþega eða skjólstæðinga og sem búa og starfa á Sólheimum í sátt og samlyndi við þá sem að þar eru fyrir. Þetta eru þrjár sjálfseignarstofnanir sem að standa að Sólheimum. Ef allt er talið þá er þetta svona tæplega 100 manns. Losar kannski rúmlega 90 manns. Þegar ég tala um þröngan hóp fólks, þá erum við kannski að tala um einstaklinga einhvers staðar á bilinu sex, sjö. Það þarf ekki meira til þess að að koma hérna uppnámi í svona starfsemi. Við reyndum lengi framan af að sætta sjónarmið og lögðum okkur mjög fram um það vegna þess að allir hafa eitthvað til síns ágætis. En því miður reyndist þörf á að segja upp starfsfólki. Það var svo sem ekki nema ein raunveruleg uppsögn og svo var ákveðið að að endurnýja ekki starfssamning við einn aðila.

Þetta hefur engu að síður kennt okkur ýmislegt. Við erum reynslunni ríkari. Við vorum svo sem búin að sitja á friðarstóli þarna frá 2017 þegar þessi stjórn tekur við. Það má alltaf búast við því að það geti gustað um þegar teknar eru erfiðar ákvarðanir, en nauðsynlegar, sem skapa tímabundið eitthvert tómarúm sem öryggisleysi getur fylgt. Það hefur verið vinna ársins að þjappa hópnum saman, hlusta, taka utan um fólk og þétta raðirnar og þar erum við stödd í dag. Við erum á mjög góðum stað.“

Öldur hefur lægt?

„Já.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify.

