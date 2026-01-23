fbpx
Föstudagur 23.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Orðið á götunni: Sjálfstæðismenn eru hræddir við Pétur – skrá sig í Samfylkinguna til að kjósa Heiðu

Eyjan
Föstudaginn 23. janúar 2026 14:30

Beðið er eftir niðurstöðum prófkjörs Samfylkingarinnar í Reykjavík með nokkurri eftirvæntingu. Ekki er það einungis innan Samfylkingarinnar sem spenna ríkir. Orðið á götunni er taugatitringurinn sé ekki minni í Valhöll og að á þeim bæ óttist menn að samfylkingin geti gert Sjálfstæðisflokknum skráveifu í kosningunum í vor, en Sjálfstæðisflokkurinn er að mælast óvenju vel í skoðanakönnunum um fylgi í borginni um þessar mundir.

Ljóst er að mikil endurnýjun verður í borgarstjórnarflokki Samfylkingarinnar og aðeins tveir núverandi borgarfulltrúar gefa kost á sér til áframhaldandi setu í borgarstjórn, Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, og Skúli Helgason, sem óskar eftir 2. sæti.

Samfylkingin hefur í raun verið ráðandi flokkur í borgarstjórn Reykjavíkur í meira en 30 ár og segja má að flokkurinn sé nú orðinn rótgróinn valdaflokkur í borginni, líkt og Sjálfstæðisflokkurinn var á síðustu öld. Orðið á götunni er að ýmsir í forystu Samfylkingarinnar, m.a. formaðurinn, Kristrún Frostadóttir, hafi áhyggjur af því að svona langri valdasetu fylgi stöðnun sem sé merkjanleg. Innan forystunnar sé mikill áhugi á sem mestri endurnýjun í borgarstjórnarflokknum.

Margir telja að Pétur H. Marteinsson, sem etur kappi við Heiðu Björgu um oddvitasætið, njóti stuðnings Kristrúnar í slagnum en skiljanlega geti hún lítt beitt sér þar sem óheppilegt sé að formaður flokksins taki afgerandi afstöðu með eða móti einstökum frambjóðendum.

Pétur kemur úr annarri átt en flestir í Samfylkingunni. Hann er fyrrverandi Sjálfstæðismaður og var m.a. á framboðslista til Alþingis fyrir flokkinn fyrir nokkrum árum. Innan Sjálfstæðisflokksins er ákveðinn taugatitringur vegna framboðs Péturs og margir óttast að undir hans forystu muni Samfylkingin geta sótt fylgi sem annars færi á Sjálfstæðisflokkinn. Orðið á götunni er að meira en þúsund manns hafi gengið í Samfylkinguna í Reykjavík í þessum mánuði og að stór hluti nýrra flokksmanna sé Heimdellingar sem hyggist kjósa Heiðu Björg í prófkjörinu vegna þess að þeir telja Heiðu mun veikari oddvita en Pétur og ólíklegri til að taka fylgi ef Sjálfstæðisflokknum.

Orðið á götunni er að Samfylkingin í Reykjavík standi sterkari eftir hvernig sem niðurstaðan í oddvitaslagnum verður. Fari Pétur með sigur af hólmi fái flokkurinn, sem þykir nokkuð rykfallinn í borginni, kærkomna andlitslyftingu og mæti ferskur á fund kjósenda. Einnig muni það styrkja flokkinn og Heiðu, nái hún að sigra í oddvitaslagnum. Oddvitaslagurinn sé Samfylkingunni hollur hvernig sem á hlutina sé litið.

Fyrir liggur að Pétur hefur lýst því yfir að hann muni að líkindum þiggja sæti á lista samfylkingarinnar fari svo að hann lúti í lægra haldi fyrir heiðu. Hún hefur hins vegar ekki staðfest að hún taki sæti á listanum fari svo að hún sigri ekki. Allt bendir því til þess að samfylkingin stilli upp ferskum og öflugum lista hvernig sem prófkjörið fer.

Orðið á götunni er að Sjálfstæðismenn þurfi ekki aðeins að óttast niðurstöður prófkjörsins hjá Samfylkingunni. Þeir þurfi ekki síður að hafa áhyggjur af uppröðun á lista Sjálfstæðisflokksins. Fyrir liggur að Hildur Björnsdóttir leiðir listann en engan veginn er víst að það takist að endurnýja mikið í sætunum þar fyrir neðan, en borgarstjórnarflokkurinn hefur verið illa klofinn, jafnvel í þrennt, á yfirstandandi kjörtímabili. Allir borgarfulltrúar flokksins sækjast eftir áframhaldandi setu í öruggu sæti og nú er hafinn blóðugur slagur um sæti á listanum og uppstillingarnefnd flokksins er greinilega vandi á höndum.

Orðið á götunni er að meiri líkur séu á því að Samfylkingin gangi samhent til borgarstjórnarkosninga í vor en Sjálfstæðisflokkurinn þrátt fyrir að mikill slagur sé nú um oddvitasætið hjá Samfylkingunni á meðan Hildur Björnsdóttir sigur á einhvers konar friðarstóli í oddvitasæti Sjálfstæðisflokksins.

