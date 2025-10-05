fbpx
Sunnudagur 05.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Björn Jón skrifar: „Þorðu að vera þjóðrækinn“

Eyjan
Sunnudaginn 5. október 2025 15:00

Hermann Flade, var dæmdur til dauða í Austur-Þýskalandi en dómurinn mildaður. Hann komst úr haldi og hélt yfir til Sambandsríkisins í vestri. Hér er hann (hægra megin) með Konrad Adenauer kanslara (vinstra megin) á flokksþingi Kristilegra demókrata árið 1960. Milli þeirra stendur Gerold Rummler. Myndina tók Peter Bouserath og hún er birt með leyfi Konrad-Adenauer-Stiftung.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tilvitnunin hér að ofan er þýðing á yfirskrift greinar sem birtist á þýska miðlinum Welt í fyrradag, þjóðarhátíðardegi Þjóðverja, hinum svonefnda einingardegi, „Tag der Deutschen Einheit“. Höfundur greinarinnar er ungur þingmaður Kristilegra demókrata, Johannes Volkmann. Hann er aðeins 29 ára að aldri og rétt að geta þess að afi hans var Helmut Kohl, kanslari til sextán ára.

Á þýsku nefnist greinin „Mehr Patriotismus wagen“ en Patriotismus þýðum við gjarnan sem ættjarðarást og þjóðrækinn er líklega það lýsingarorð sem þar stendur næst, „þorðu að vera þjóðræknari“ væri nákvæmari þýðing. Volkmann segir að nota megi þjóðhátíðardaginn til að móta sjálfsmynd þjóðar („Ein Nationalfeiertag kann ein identitätsstiftendes Ereignis sein“). Þetta hafi öðrum þjóðum tekist vel og nefnir hann sem dæmi skrautsýningarnar á Ódáinsvöllum (fr. Champs-Élysées) í París hinn 14. júlí ár hvert. Þýska einingardeginum fylgi aftur á móti lítið annað en skylduviðburðir fyrir fulltrúa á Sambandsþinginu.

Merking dagsins sé samt sem áður miklu magnþrungnari en svo að látlausar athafnir nægi því hann tákni sigur frelsisins yfir einræðinu — einingu þjóðfélagsins í krafti lýðræðislegra stjórnarhátta. Volkmann spyr hvers vegna Þjóðverjar samtímans segi ekki þessa sögu og sviðsetji þá atburði sem hér um ræði. Það verkefni sé orðið þeim mun brýnna á tímum þegar jaðarhópar í stjórnmálunum sæki sífellt meira í sig veðrið.

Sigur vannst á einræðisöflum

Volkmann vísar í greininni til rannsókna sem sýna að kynslóðin sem í erlendum málum er kennd við bókstafinn Z (fólk fætt um það bil 1997–2012) hafi litla fræðslu fengið í skóla um fall Berlínarmúrsins og sameiningu þýsku ríkjanna. Lýðhyggjumenn á vinstrivængnum fylli upp í þessar sögulegu eyður með áróðri á kínverska samfélagsmiðlinum TikTok. Þeirra á meðal sé Gregor Gysi, síðasti formaður austur-þýska Kommúnistaflokksins og aldursforseti Sambandsþingsins, sem vegsami austur-þýsk stjórnvöld í þingræðum og sá áróður nái til margra af yngri kynslóðinni með útbreiðslustarfi Vinstriflokksins (þ. Die Linke) á samfélagsmiðlum.

Fram til ársins 1990 deildu Vestur-Þjóðverjar þjóðhátíðardegi með okkur Íslendingum en þá var minnst uppreisnarinnar í alþýðulýðveldinu sem náði hámarki 17. júní 1953 þegar byggingaverkamenn mótmæltu sósíalísku einræði á breiðstrætinu Stalinallee (nú Karl-Marx-Allee) í Berlín. Yfir ein milljón mótmælenda kom saman á yfir 700 stöðum vítt og breitt um kommúnistaríkið — krafist var borgaralegra réttinda, frjálsra kosninga og afnáms áætlunarbúskapar. Að beiðni ráðamanna í alþýðulýðveldinu sendu Kremlverjar skriðdreka á vettvang og börðu uppreisnina niður af hörku. Alls létu 55 manns lífið, þúsundir voru handteknir, vistaðir í fangaklefa árum saman ellegar hurfu sporlaust.

Segja þarf söguna

Könnun sem gerð var fyrir tveimur árum leiddi í ljós að aðeins einn af hverjum sjö Þjóðverjum á aldrinum 14–29 ára þekkir til þeirra atburða sem náðu hámarki 17. júní 1953 — dagsins sem í Sambandslýðveldinu fékk nafnið „Tag der Deutschen Einheit“. Volkmann telur brýnt að þessari sögu séu gerð skil svo Þjóðverjar samtímans fái skilið þá merkingu sem þjóðhátíðardagurinn hefur: frelsi undan oki alræðisstjórnar. Þessa sögu megi segja með ótal persónulegum dæmum.

Hermann Flade, 18 ára menntaskólanemi í Dresden, mótmælti ólýðræðislegum sýndarkosningum austur-þýska Kommúnistaflokksins árið 1950. Hann fjölritaði bækling og dreifði þar sem almenningur var hvattur til að sniðganga kosningarnar. Hann var handtekinn og dæmdur til dauða en dómurinn síðar mildaður í fimmtán ára fangelsi. Flade varð táknmynd andstöðu ungs fólks gegn alræðisstjórninni. Hann galt frelsið dýru verði en Volkmann segir sögu Flade og fleiri slíkar hafa glatast úr sameiginlegu minni þjóðarinnar.

Sjálfsmynd þjóðar

Að mati Volkmanns er þeim mun brýnna að halda þessum minningum á lofti nú þegar fram eru komin sjálfsmyndarstjórnmál (þ. Identitätspolitik) til vinstri og hægri. En sú sjálfsmynd sé brotakennd og aðeins sjálfsmynd afmarkaðra hópa, ekki þjóðfélagsins í heild. Þá séu komnir fram háværir íhaldsmenn sem hafni pólitískri arfleifð Konrads Adenauer kanslara en Volkmann segir þá þar með hafna hugsjónum Adenauers um traust bönd hinna vestrænu þjóða. Aukinheldur séu arftakar Kommúnistaflokksins austur-þýska áberandi, jafnt til vinstri sem hægri en þeir skilgreini hugtakið Deutschseins (orð sem erfitt er að þýða) annað hvort með afturhaldssömum hætti ellegar „afbyggi“ það (eins og það er kallað í tískufræðunum) á grundvelli svonefndrar „woke“ hugmyndafræði. Hinni breiðu miðju stjórnmálanna, þar sem kristilegu flokkarnir staðsetja sig, hafi ekki tekist að halda á lofti sinni pólitísku arfleifð. Æ fleiri kjósendur hafi ekki hugmynd um það hvaða sögulegu viðburðir liggja til grundvallar sjálfsmynd þjóðarinnar.

Volkmann leggur til að þjóðhátíðardagurinn 3. október verði helgaður sögulegum minningum á þjóðrækislegum grunni. Frjálst og opið samfélag krefjist þess að hinni réttu sögu sé haldið á lofti. Þýska einingin sé heldur ekki lokaður kafli í sögubókinni — heldur þarfnist hún stöðugs endurmats og upprifjunar á því sem sameinar þýska þjóðarsál.

Hvað með okkur Íslendinga?

Ef við hverfum hingað heim þá er sagan af stofnun íslensks ríkis og einingu íslensku þjóðarinnar allt önnur. Aftur á móti er henni lítt haldið á lofti, sögukennsla í íslenskum skólum er afar bágborin og lítið gert til að minnast sameiginlegra viðburða í sögu þjóðarinnar. Sjálfum lýðveldisdeginum, sem eitt sinn var einnig þjóðhátíðardagur Sambandsríkisins þýska, er varla fagnað lengur. Hann er óðum að breytast í illa sóttan merkingarlausan viðburð þar sem einungis kjörnir fulltrúar eru velkomnir. Segir mér hugur að líkt og í Þýskalandi séu jaðarhópar óðum að fylla upp í það tómarúm sem hér hefur skapast og dýpka þar með gjána milli ólíkra þjóðfélagshópa.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Í gær
Björn Jón skrifar: „Þorðu að vera þjóðrækinn“
EyjanFastir pennar
Í gær
Sigmundur Ernir skrifar: Skerðu niður sem lengst frá sjálfum þér
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Heitirðu Óttar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Nína Richter skrifar: Þegar Play ýtti á stopp
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Snjallsíminn og frelsi barnanna okkar
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?

Pennar

Björn Jón skrifar: „Þorðu að vera þjóðrækinn“
Sigmundur Ernir skrifar: Skerðu niður sem lengst frá sjálfum þér
Óttar Guðmundsson skrifar: Heitirðu Óttar?
Nína Richter skrifar: Þegar Play ýtti á stopp

Mest lesið

Hefur ekki haft undan að biðjast afsökunar eftir leguna á gjörgæslu
Vissi hversu margar hitaeiningar voru á diskinum bara með því að horfa á hann
Fyrirgaf morðingja móður sinnar og bauð honum vinnu – Hún hefði betur sleppt því
Ökumaður keyrði á 200 km/klst hraða yfir leyfilegum hámarksraða á hinu þýska Autobahn
Ökumaður fór með 40.000 króna sekt alla leið upp í Landsrétt – Kom í ljós að klúðrið var lögreglunnar en ekki ökumannsins

Nýlegt

Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Ökumaður keyrði á 200 km/klst hraða yfir leyfilegum hámarksraða á hinu þýska Autobahn
Tímavélin: Þegar Íslendingum fannst sjálfsagt að henda rusli úr bílum beint á götuna
„Þetta sýnir hvað er stutt í geðveikina hjá íslensku þjóðinni“
Ökumaður fór með 40.000 króna sekt alla leið upp í Landsrétt – Kom í ljós að klúðrið var lögreglunnar en ekki ökumannsins
Þegar mamma mín dó – Einlæg og persónuleg frásögn af sorg, söknuði og sektarkennd
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?

Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn

Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Flækjusaga af rugluðu regluverki

Sigmundur Ernir skrifar: Flækjusaga af rugluðu regluverki
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Feimnismál
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Lýðræði og ESB

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Lýðræði og ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Nína Richter skrifar: Hvað gerði þessi kona með Drake?
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Að geta bara gert eitt í einu
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Menningarstríðið er völundarhús

María Rut Kristinsdóttir skrifar: Menningarstríðið er völundarhús
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Björn Jón skrifar: Dýrkun ljótleikans

Björn Jón skrifar: Dýrkun ljótleikans
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Svona er pólitíkin í íslenskum fjárlögum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Blús á brautarpalli
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Nína Richter skrifar: Ég er leiðinlegri en betur lesin

Nína Richter skrifar: Ég er leiðinlegri en betur lesin
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Ólík viðbrögð við hatri
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Thomas Möller skrifar: Stöðugleiki skiptir mestu máli
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Hálf öld frá því að miðillinn sem öllu breytti hóf göngu sína
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Okkur hefur mistekist hrapallega á húsnæðismarkaði

Sigmundur Ernir skrifar: Okkur hefur mistekist hrapallega á húsnæðismarkaði
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Algengir stjórnunarhættir

Óttar Guðmundsson skrifar: Algengir stjórnunarhættir
EyjanFastir pennar
05.09.2025
Svarthöfði skrifar: Blásið til sóknar fyrir alla – ekki bara Range Rover, Benz og Porsche liðið heldur alla
EyjanFastir pennar
05.09.2025

Nína Richter skrifar: Popúlismi er tæki og við erum fólk

Nína Richter skrifar: Popúlismi er tæki og við erum fólk
EyjanFastir pennar
04.09.2025
Þorsteinn Pálsson skrifar: Utanríkispólitík stjórnarandstöðunnar
EyjanFastir pennar
03.09.2025
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Manneskjur – ekki hugmyndafræði
EyjanFastir pennar
02.09.2025

Svarthöfði skrifar: Framsókn í útrýmingarhættu – menn verða að gæta orða sinna

Svarthöfði skrifar: Framsókn í útrýmingarhættu – menn verða að gæta orða sinna
EyjanFastir pennar
01.09.2025

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Rétturinn til fundafriðar

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Rétturinn til fundafriðar
EyjanFastir pennar
31.08.2025
Björn Jón skrifar: Kvendjöflar og breyskar hetjur
EyjanFastir pennar
30.08.2025
Sigmundur Ernir skrifar: Ekki vera það sem þú ert