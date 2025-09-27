fbpx
Laugardagur 27.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

VG býður fram í eigin nafni í borginni – Svandís fer ekki aftur í borgarmálin

Eyjan
Laugardaginn 27. september 2025 20:47

Svandís Svavarsdóttir.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Svandís Svavarsdóttir formaður Vinsti grænna greinir frá því í nýjasta þætti hlaðvarpsins Á öðrum bjór, sem er í umsjón Natan Kolbeinssonar og Erlings Sigvaldasonar að flokkurinn muni bjóða fram undir eigin nafni í borgarstjórnarkosningunum í vor, en annars staðar á landinu geti farið svo að flokkurinn fari í samstarf við aðra flokka og bjóði fram undir nýjum merkjum í kosningum til sveitarstjórna. Hún aftekur með öllu að bjóða sig fram til borgarstjórnar í vor.

Nokkuð hefur verið rætt um þann möguleika að Vinstri grænir fari í sameiginlegt framboð með líkt þenkjandi flokkum, einna helst Sósíalistum og Pírötum, bæði í Reykjavík og víðar og framboðið myndi þá ekki bera nafn flokksins. Svandís segir að þetta verði mjög líklega raunin í einhverjum sveitarfélögum:

„Ég er alveg viss um að það að við eigum von á einhverjum sameiginlegum framboðum einhvers staðar á landinu. Það er mikil hreyfing í gangi. Þegar við erum að tala um VG, Sósíalista og Pírata þá erum við ekki bara að tala um þessa 20 manns í hverri hreyfingu sem að sitja og tala saman á kaffihúsi. Við erum að tala um kjósendur sem telja þúsundir. Það er fólk sem á rétt á því að við tryggjum það að það sé hægt að merkja við vinstri og það sé hægt að merkja við grænt á kjörseðlinum það er skylda okkar sem erum í forystu.“

Grasrótin

Svandís bætir því hins vegar við að frumkvæði að slíku samstarfi komi yfirleitt úr grasrót flokkanna og það hafi verið ýmsar umræður í gangi. Það blasi við að Sósíalistaflokkurinn eigi í innanbúðarvanda en miklar deilur hafa geisað þar innanborðs um töluvert skeið. Svandís segir hægt að segja að sá flokkur þurfi að leysa sín mál áður en hann bjóði sameiginlega fram með öðrum flokkum. Píratar séu tregir til að skilgreina sig samkvæmt hinum hefðbundna vinstri-hægri ás stjórnmálanna þótt skoðanir þeirra séu um margt líkar skoðunum fólks sem skilgreinir sig til vinstri. Í ljósi þessa sé sameiginlegt framboð Vinstri grænna og þessara tveggja flokka ekki einfalt.

Svandís segir að eftir samtöl innan Vinstri grænna í Reykjavík sé staðan sú að flokkurinn muni bjóða fram undir eigin nafni í kosningum til borgarstjórnar í vor:

„Það verður boðið fram í nafni VG. Hvernig sem það síðan verður.“

Segir Svandís að framboðið gæti t.d. orðið í samstarfi við óháða.

Svandís hóf sinn stjórnmálaferil í borgarstjórn Reykjavíkur og hefur verið orðuð við endurkomu í borgarmálin en hún aftekur það með öllu að slíkt standi til:

„Nei, þessi kafli er bara búinn,“ segir hún og bætir við:

„Við þurfum kynslóðaskipti.“

Þáttinn í heild má hlýða á hér fyrir neðan.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 6 klukkutímum
VG býður fram í eigin nafni í borginni – Svandís fer ekki aftur í borgarmálin
EyjanFastir pennar
Fyrir 8 klukkutímum
Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að Guðmundur í Brim og Binni blanki
Eyjan
Fyrir 9 klukkutímum
Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!
Eyjan
Fyrir 11 klukkutímum
Daði Már Kristófersson: Ríkissjóð þarf að reka með afgangi – áföll munu ríða yfir
EyjanFastir pennar
Fyrir 15 klukkutímum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Já Takk – Tími til kominn að standa með fötluðu fólki
Eyjan
Í gær
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
Eyjan
Í gær
Orka hlýtur alþjóðleg markaðsverðlaun
Eyjan
Í gær
Daði Már Kristófersson: Samsköttun hjóna vinnur gegn jöfnuði og nýtist fáum

Pennar

Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?

Mest lesið

Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að Guðmundur í Brim og Binni blanki
Þénar ótrúlega upphæð mánaðarlega með heimatilbúnu fullorðinsefni – Frægir foreldrar tala ekki lengur við hana
Fyrirgaf föður sínum af öllu hjarta fyrir að hafa aldrei samband – „Við það losnaði ég við einhvern ákveðinn pakka og ég hafði aldrei áhyggjur af þessu meira“
Ískyggileg mynd af „hefndarenglinum“ og bróður hans – Brostu til hvors annars í dómsalnum
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum

Nýlegt

Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum
Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Ákæra tvær kólumbískar konur fyrir að auglýsa vændi á Akureyri
Dómur fallinn í Gufunesmálinu – Þrír fá þunga refsingu
Daði Már Kristófersson: Samsköttun hjóna vinnur gegn jöfnuði og nýtist fáum
Matargyðjan er með ráð undir rifi hverju – Hver eru stærstu mistökin sem gestgjafi gerir?
Fara í öryggisúttekt á mörgum stöðum eftir andlát vikunnar
Segja Airbnb-frumvarpið óþarft – „Réttara væri að framfylgja gildandi lögum“
Áttu hreinskilin samtöl eftir að Real Madrid sagan fór á flug
„Ótrúlegt hvernig umtal um félag getur breyst á skömmum tíma“
EyjanFastir pennar
Í gær
Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?
Eyjan
Fyrir 2 dögum

Daði Már Kristófersson: Sannfærður um hallalaus fjárlög fyrir 2027 – samhent ríkisstjórn klárar málin

Daði Már Kristófersson: Sannfærður um hallalaus fjárlög fyrir 2027 – samhent ríkisstjórn klárar málin
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Vandræðagangur hjá Sjálfstæðismönnum í borginni – er Katrín svarið?
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Vilhjálmur greinir frá uppsögnum hjá Norðuráli í dag – „Það er ömurlegt og þungbært að missa lífsviðurværi sitt“
Eyjan
Fyrir 2 dögum

Edda María leiðir stafræna markaðsþjónustu Vettvangs

Edda María leiðir stafræna markaðsþjónustu Vettvangs
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað

Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Orðið á götunni: Leiðir fyrrum formaður Stúdentaráðs lista Viðreisnar í Reykjavík?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn

Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Guy Verhofstadt: Evrópa þarf að þjappa sér betur saman og byggja upp hernaðarmátt í gerbreyttri heimsskipan
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: SA reyna að slá ryki í augu fólks – skammast sín samt pínulítið
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Þorgerður Katrín: Lýðræðið snýst ekki bara um leikreglur heldur líka gildi einstaklinganna – popúlisminn er ógn

Þorgerður Katrín: Lýðræðið snýst ekki bara um leikreglur heldur líka gildi einstaklinganna – popúlisminn er ógn
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Guðmundur í Brim: Aðildarumsóknin er í gildi – kjósum sem fyrst um framhald viðræðna

Guðmundur í Brim: Aðildarumsóknin er í gildi – kjósum sem fyrst um framhald viðræðna
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Myndir frá Landsþingi Viðreisnar – Þorgerður Katrín endurkjörin formaður
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Björn Jón skrifar: Hálf öld frá stofnun Dagblaðsins
Eyjan
Fyrir 1 viku

„Þetta eru veiðigjöld bankakerfisins“

„Þetta eru veiðigjöld bankakerfisins“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Flækjusaga af rugluðu regluverki
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ráðherra afboðar þátttöku á haustfundi SVEIT eftir áskorun Eflingar
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Feimnismál
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Lýðræði og ESB

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Lýðræði og ESB
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Vilja gera Lilju að formanni – Þórólfur plottar með Sjöllum og Miðflokki

Orðið á götunni: Vilja gera Lilju að formanni – Þórólfur plottar með Sjöllum og Miðflokki
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ari ráðinn markaðsstjóri Emmessís
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigurður Hólmar skrifar: Hampur fyrir framtíðina – Tækifæri fyrir Ísland

Sigurður Hólmar skrifar: Hampur fyrir framtíðina – Tækifæri fyrir Ísland
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Hvað gerði þessi kona með Drake?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Hvernig tæki Kjartan fjármál föstum tökum? Glímuskjálfti einkennir minnihlutann í borginni
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að geta bara gert eitt í einu

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að geta bara gert eitt í einu
Eyjan
Fyrir 1 viku

Framkvæmdastjóri N1: Pítsufyrirtækið var besti skólinn

Framkvæmdastjóri N1: Pítsufyrirtækið var besti skólinn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Guðrún sækir í uppskriftabók Davíðs – en hún er enginn Davíð
Eyjan
Fyrir 1 viku
Hildur slær á létta strengi eftir atvik í gær – „Ef ég var einhvern tímann að íhuga að kippa lýðveldinu úr sambandi“