Talinn henta Liverpool vel en United hefur einnig áhuga – Þetta er verðmiðinn í sumar

Liverpool hefur sett miðjumanninn Angelo Stiller á óskalista sinn fyrir sumarið, samkvæmt Football Insider.
Stiller, sem leikur með Stuttgart í Þýskalandi, er talinn líklegur til að yfirgefa félagið á næstu mánuðum og gæti kostað um 60 milljónir punda.
Þessi 25 ára gamli Þjóðverji hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína í heimalandinu og er oft líkt við Toni Kroos vegna sendingagetu og leikskilnings. Hann spilar yfirleitt sem djúpur miðjumaður og stýrir leiknum vel.
Talið er að hann myndi henta vel inn í lið Arne Slot, þar sem hann gæti veitt leikmönnum á borð við Alexis Mac Allister og Ryan Gravenberch meira frelsi framar á vellinum.
Stiller er með samning við Stuttgart til 2028 og hafa Manchester United og Real Madrid einnig áhuga, ef marka má fréttir. Hann gæti því orðið eftirsóttur biti í sumar.