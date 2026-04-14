Hættir með Messi og félaga af persónulegum ástæðum

Javier Mascherano er hættur störfum sem knattspyrnustjóri Inter Miami, aðeins fjórum mánuðum eftir að hann leiddi liðið til fyrsta MLS-meistaratitils síns.
Félagið tilkynnti að Mascherano hafi sagt upp störfum af persónulegum ástæðum. Hann hafði tekið við liðinu í nóvember 2024 og náð góðum árangri.
Fyrrum liðsfélagi hans hjá Barcelona og argentínska landsliðinu, Lionel Messi, er auðvitað í herbúðum Inter Miami.
Í kjölfar brotthvarfs Mascherano mun Guillermo Hoyos taka tímabundið við stjórn liðsins, en hann hefur áður starfað sem þjálfari og yfirmaður knattspyrnumála víða um heim.