Segir frá því hvar hann var þegar Amorim var rekinn

Michael Carrick segir að hann hafi verið í fríi á Barbados þegar Manchester United mætti Leeds United síðast án þess að hafa hugmynd um hvað beið hans.
Carrick var þá einfaldlega að fylgjast með leiknum úr fjarlægð, en aðeins skömmu síðar breyttist allt þegar hann fékk kallið um að taka við liðinu á Old Trafford.
Það kom í kjölfar þess að Ruben Amorim missti starfið eftir að hafa gagnrýnt stjórnendur félagsins opinberlega eftir jafntefli gegn Leeds í janúar.
Carrick segir að hlutirnir geti breyst hratt í fótbolta. „Ég var bara að njóta tímans með fjölskyldunni og styðja liðið úr fjarlægð. Það var ekkert sem benti til þess að ég yrði kallaður inn á þessum tímapunkti,“ sagði hann.
Hann bætir við að sveiflur séu eðlilegar í fótbolta. „Þú getur verið inni eða úti á augabragði. Úrslit, form leikmanna og aðstæður geta breytt öllu mjög hratt,“ sagði Carrick.