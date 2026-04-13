Játar því að hafa selt vinum sínum feik Gucci vörur – Hitti mann á krá sem reddaði vörunum

Graham Stack, fyrrum markvörður Arsenal, hefur greint frá skemmtilegri sögu úr sínum tíma hjá félaginu þar sem hann seldi liðsfélögum sínum falsaðar lúxusvörur.
Stack, sem var hluti af „Invincibles“-liðinu sem vann ensku úrvalsdeildina án taps árið 2004, segir að hann hafi aðeins 17 ára gamall reynt að bæta tekjur sínar með því að selja falsaðar Gucci-vörur. Hann keypti vörurnar af manni sem kom reglulega á krá sem hann sótti og tók þær svo með sér á æfingar.
„Ég fyllti skottið á bílnum mínum af beltum, töskum og veski og fór með þetta á æfingu. Ég tók pantanir frá leikmönnum og kom svo aftur daginn eftir með vörurnar,“ sagði Stack.
Hann segir að margir leikmenn hafi keypt vörur af honum, þar á meðal David Seaman og Ray Parlour. Þeir hafi jafnvel sagt eiginkonum sínum að þeir hefðu keypt vörurnar í Selfridges.
Stack rifjar upp jólaboð þar sem mörg pör mættu með eins Gucci-töskur og leikmennirnir sjálfir með eins veski. „Þá kom í ljós að þetta var allt sama dótið,“ sagði hann og hló.
Saga Stack hefur vakið athygli og sýnir skemmtilega hlið á lífinu innan stórliðs á þeim tíma.