Játar því að hafa selt vinum sínum feik Gucci vörur – Hitti mann á krá sem reddaði vörunum

Graham Stack, fyrrum markvörður Arsenal, hefur greint frá skemmtilegri sögu úr sínum tíma hjá félaginu þar sem hann seldi liðsfélögum sínum falsaðar lúxusvörur.

Stack, sem var hluti af „Invincibles“-liðinu sem vann ensku úrvalsdeildina án taps árið 2004, segir að hann hafi aðeins 17 ára gamall reynt að bæta tekjur sínar með því að selja falsaðar Gucci-vörur. Hann keypti vörurnar af manni sem kom reglulega á krá sem hann sótti og tók þær svo með sér á æfingar.

„Ég fyllti skottið á bílnum mínum af beltum, töskum og veski og fór með þetta á æfingu. Ég tók pantanir frá leikmönnum og kom svo aftur daginn eftir með vörurnar,“ sagði Stack.

Hann segir að margir leikmenn hafi keypt vörur af honum, þar á meðal David Seaman og Ray Parlour. Þeir hafi jafnvel sagt eiginkonum sínum að þeir hefðu keypt vörurnar í Selfridges.

Stack rifjar upp jólaboð þar sem mörg pör mættu með eins Gucci-töskur og leikmennirnir sjálfir með eins veski. „Þá kom í ljós að þetta var allt sama dótið,“ sagði hann og hló.

Saga Stack hefur vakið athygli og sýnir skemmtilega hlið á lífinu innan stórliðs á þeim tíma.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fengin í Úlfarsárdalinn að austan
Glódís: „Við erum að spila á móti virkilega góðu liði“
Svar Guardiola vekur athygli – „Ég er ekki að grínast!“
Tveir klókir Austfirðingar græddu vel um helgina – Annar hlaut 9 milljónir með þessu kerfi
Þorsteinn segir Ísland þurfa að varast þessi atriði annað kvöld
Guardiola hrósar Arsenal í hástert fyrir einvígið um næstu helgi – „Besta liðið á Englandi og í Evrópu“
Bjarni gefur ekkert fyrir þessar afsakanir – „Það er ekkert vit í því“
Þessir voru bestir í fyrstu umferðinni samkvæmt tölfræðinni
Stórfurðulegur samningur í sambandi unga parsins – Þetta eru reglurnar sem þau þurfa að fylgja
Liam Gallagher æfur á samfélagsmiðlum – „Haltu kjafti brundheilinn þinn“
Með viðvörun til kvenna og hvetur þær til að skoða þetta hjá eiginmönnum sínum – „Þeir eru ekki heiðarlegir við maka sína“
Carrick segir tíðinda að vænta von bráðar
Besta deildin: Þór sótti stigin þrjú á Hlíðarenda – Dramtík á Meistaravöllum
FH náði að bjarga stigi í Eyjum
Vonast eftir stóru seðlunum í sumar
