Föstudagur 20.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Arteta sagður skoða að breyta til í sóknarlínunni

Vilja bjóða honum betri samning vegna áhuga frá United

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 20. mars 2026 17:00

Getty Images

Manchester United er sagt vera í langt komnum viðræðum um kaup á brasilíska miðjumanninum Bruno Guimaraes frá Newcastle United.

Talið er að félagið sé tilbúið að greiða um 69 milljónir punda fyrir fyrirliðann, sem hefur verið lykilmaður hjá Newcastle undanfarin ár. Guimaraes, sem er 28 ára gamall, hefur vakið athygli stórliða með frammistöðu sinni á miðsvæðinu.

Samkvæmt enskum miðlum gæti þó áhugi Real Madrid flækt málið, en spænska stórliðið fylgist einnig grannt með stöðu leikmannsins.

Newcastle hefur hins vegar engan áhuga á að missa sinn lykilmann og vinnur nú að því að bjóða honum nýjan og betri samning. Félagið vill gera hann að einum launahæsta leikmanni sínum og tryggja framtíð hans á St. James’ Park.

Óvissa ríkir því um hvort Manchester United takist að landa Guimaraes, þar sem samkeppni er hörð og Newcastle ákveðið í að halda honum.

