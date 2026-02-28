Þénaði 18 milljónir á viku en á í vandræðum í dag – Glímir við þunglyndi og tók því þetta starf

Fyrrverandi varnarmaður Barcelona, Jérémy Mathieu, hefur útskýrt ástæður þess að hann starfar í íþróttaverslun í Frakklandi, aðeins sex árum eftir að hann lagði skóna á hilluna.
Mathieu, sem er 42 ára gamall, var á sínum tíma einn besti miðvörður Frakka og vann meðal annars tvo La Liga titla, tvo bikara og Meistaradeild Evrópu með Barcelona á farsælum ferli. Líf hans hefur þó breyst verulega síðan hann hætti í fótbolta.
Á síðasta ári vöktu myndir af honum mikla athygli þegar hann sást vinna í Intersport-verslun milli Aix-en-Provence og Marseille, þar sem hann stýrir knattspyrnudeild verslunarinnar. Margir stuðningsmenn mættu á staðinn til að hitta hann.
Mathieu þénaði á sínum tíma um 100 þúsund pund á viku hjá Barcelona, sem gerir núverandi stöðu hans enn óvæntari.
Í viðtali við beIN Sports viðurkennir hann að hann hafi átt erfitt uppdráttar eftir ferilinn, bæði fjárhagslega og andlega. Hann sagði að hann væri í miðju dómsmáli og að starfið hjálpi sér að halda félagslegu lífi.
Mathieu hefur einnig glímt við þunglyndi og segir að hann hafi ekki náð sér að fullu. Fyrrum liðsfélagi hans hjálpaði honum að fá starfið til að komast aftur út á meðal fólks.