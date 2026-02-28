Lögreglan leitar að glæpamanni sem líkist Steven Gerrard

Lögreglan í Walsall á Englandi leitar nú manns sem grunaður er um innbrot, en málið hefur vakið athygli vegna þess að hann þykir líkjast fyrrum fyrirliða Liverpool og enska landsliðsins, Steven Gerrard.
Um er að ræða Jack Harrison, 30 ára gamlan, sem er eftirlýstur af West Midlands-lögreglunni. Í færslu lögreglu á samfélagsmiðlum var óskað eftir upplýsingum um ferðir hans og fólk hvatt til að hafa samband ef það sæi hann.
Færslan vakti þó fljótt kátínu meðal netverja sem bentu á líkindi Harrisons við Gerrard. Einn spurði í gríni. „Hvenær lét Stevie G vaxa skegg?“
Annar tók í svipaðan streng og vísaði til þjálfaratíðar Gerrard hjá Aston Villa með léttum tón.
Málið sjálft er þó alvarlegt og lögregla biður almenning um aðstoð við að hafa uppi á Harrison vegna gruns um innbrot.