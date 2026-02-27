Enska úrvalsdeildin stígur stórt fyrsta skref í átt að því að selja efnið beint til neytenda

Enska úrvalsdeildin stefnir á stórt skref í þróun sjónvarpsréttarmála með því að hefja eigin streymisþjónustu í Asíu. Singapúr verður fyrsta landið til að prófa þjónustuna, sem ber heitið Premier League Plus, og gerir stuðningsmönnum kleift að horfa beint án hefðbundinna sjónvarpsstöðva.
Um er að ræða tímamótaverkefni sem gæti haft víðtæk áhrif á framtíð útsendingarréttinda í knattspyrnu. Þó er þetta fyrst og fremst tilraun í minni markaði og ólíklegt þykir að sambærileg þjónusta verði tekin upp í Bretlandi eða Bandaríkjunum á næstunni, þar sem Sky Sports hefur lengi verið lykilaðili frá stofnun deildarinnar árið 1992.
Richard Masters, framkvæmdastjóri úrvalsdeildarinnar, staðfesti á ráðstefnu í London að um sex ára samning við fjarskiptafyrirtækið StarHub væri að ræða. Þjónustan verður aðgengileg í gegnum app þar sem hægt verður að horfa á alla 380 leiki tímabilsins auk aukefnis og sérstaks sólarhringsrásar.
Á sama tíma fylgjast margir grannt með verðlagningu, enda hefur kostnaður við að fylgjast með fótbolta farið ört hækkandi. Talið er að breskir áhorfendur gætu þurft að greiða allt að 1.350 pund á ári frá 2027 fyrir allar helstu keppnir.